話題の“平成プリ”第2弾の実施を、フリューが決定！プリ30周年特別企画「DEAR 令和&平成 ウチらの伝説プリ PINK編」が3月2日より開始

フリュー株式会社

フリュー株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：榎本雅仁、以下フリュー）は、プリントシール（以下、プリ）機30周年企画として展開中の“伝説のプリ機”特別復活企画において、本企画が大きな反響をいただいていることを受け、感謝の気持ちを込めて、第2弾の実施と第1弾の期間延長を決定いたしました。第2弾となる「DEAR 令和&平成 ウチらの伝説プリ PINK編」（以下、 PINK編）は3月2日（月）よりスタート、現在実施中の第1弾は、6月30日（火）まで実施期間を延長します。

第2弾の「PINK編」では、ご要望の多かった平成を代表する“ピンク色のプリ”2機種が新たに復活。復活機種は2月末に発表予定です。機種に関するヒントは、フリュー公式SNSにて公開予定ですので、お見逃しなく。復活するのはあなたの思い出のあのプリ機かも・・・？果たしてどの機種が復活するのか、公式SNSのヒントを参考に予想しながら、実施開始まで楽しみにお待ちください。

なお、プリ30周年をアソビつくす様々な企画や最新情報は、プリ30周年記念特設サイト（https://www.puri30th.furyu.jp/ ）にて公開中。みなさまに感謝の気持ちを込めてお届けする30周年企画を存分にお楽しみください。

＜プリ30周年特別企画「DEAR 令和&平成 ウチらの伝説プリ PINK編」とは＞

平成・令和を代表する“伝説のプリ機”の写り・落書き・デザイン・BGMなどを現行のプリ機で再現し、当時風の体験ができるようになった「ウチらの伝説プリ」企画の第2弾。「PINK編」では、平成に多くのユーザーから愛され、令和の今でも復活を望む声が多い、あのピンク色のプリ機が復活予定です。なお、「PINK編」は『Bloomit』ではなく他機種に搭載します。

[実施期間] 2026年3月2日（月）～6月30日（火）

＜プリ30周年特別企画「DEAR 令和&平成 ウチらの伝説プリ」とは＞

平成の『姫と小悪魔（2006年）』・『LADY BY TOKYO（2011年）』、令和の『Melulu（2019年）』の写りやコンテンツをプリ機『Bloomit』で再現。開始以降SNSを中心に、“平成プリ最高”、“他のプリ機も撮ってみたい”とバズリ中で、連日行列ができるなど多くのお客様からご好評をいただいております。

≪プレスリリース https://www.furyu.jp/news/2025/12/puri30th/ ≫

[実施期間] 2026年6月30日（火）まで延長

[搭載機種] 『Bloomit』

[対象店舗] 『Bloomit』設置のアミューズメント施設等

店舗検索：https://sp.pictlink.com/sp/s/8pKmoNaO

※一部店舗では、対象機種に本モードが搭載されていない場合がございます。

[復活機種] 『姫と小悪魔（2006年）』、『LADY BY TOKYO（2011年）』、

『Melulu（2019年）』

[撮影方法] コイン投入後、撮影モード選択時に「DEAR 令和&平成 ウチらの伝説プリ」

スペシャルモードを選択。

[特設サイト] http://sp.pictlink.com/web/special/30th?from=release

プリ30周年をアソビつくせ！30周年をお祝いするスペシャルな企画をお届け

＜プリ30周年企画関連SNS＞

プリ公式X（旧Twitter） https://x.com/furyu_puri

プリ公式Instagram https://www.instagram.com/furyu_girlslabo/

プリ公式Threads https://threads.com/@furyu_girlslabo

■プリ30周年記念特設サイト「親愛なる令和のキミたちへ プリで、なにしてアソブ？」

プリ30周年にまつわる最新情報に加え、平成プリが自身のスマホで手軽に撮影できる「めっちゃ★平成プリ」や『プリ帳』をめくりながらプリの歴史を振り返れる「盛り×2 プリ年表」など、体験型の遊べる特設サイトを公開中。

≪https://www.puri30th.furyu.jp/ ≫

■「平成プリ ミニチュアチャーム」全国のガシャポン(R)自販機で発売中

1月第4週より、平成を代表するプリ機がキーホルダーになった「平成プリ ミニチュアチャーム」を発売中。撮影・落書きブースやカーテンのデザインなどの細部までリアルに再現し、懐かしさやプリを撮っているときのワクワク感をお届けします。

≪https://www.furyu.jp/news/2026/01/puri30th_gashapon/ ≫

■プリ 30 周年記念イベント「ウチらのプリ展 ～Dear 令和 By 平成～」

3 月20日（金）～4月5日（日）まで、プリの過去・今・これからを体験・体感できるイベントを「OPENBASE 渋谷」（東京都渋谷区宇田川町 14-13 宇田川町ビルディング B1F、1F）にて開催します。

＜フリュー株式会社について＞

フリュー株式会社は、人々のこころを豊かで幸せにする良質なエンタテインメントを創出する！という企業理念のもと、“かわいい”のプロデュースができるという強みを活かし、キャラクター商品、プリントシール機、ゲーム・アプリなど様々な事業を展開。ステークホルダーのみなさまにかけがえのない毎日“Precious days”をお届けしています。2007年4月にオムロングループからMBOによって独立。2015年12月に東証一部上場、2022年4月に市場区分見直しに伴いプライム市場に移行しました。

≪フリュー株式会社 https://www.furyu.jp/ ≫

＜「フリューかわいい研究所」とは＞

セカイに新しい「かわいい」を。日々世の中で生み出される新しい「かわいい」。フリュー株式会社のガールズトレンドビジネス、キャラクタービジネスで培ったアンテナと感性で、新しい「かわいい」を素早くキャッチ。新たなクリエイティブ、プロダクトとして「かわいい」をプロデュースし、発信します。

≪フリューかわいい研究所 https://kawaii.furyu.jp/ ≫

※本リリースに記載の内容は予告なく変更・中止となる場合がございます。

※姫と小悪魔、LADY BY TOKYO、Melulu、Bloomit、プリ帳 他は、フリュー株式会社の商標、または登録商標です。

※「ガシャポン」は、株式会社バンダイの登録商標です。

※その他会社名、製品名、サービス名等は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

https://prtimes.jp/a/?f=d5167-2204-dfdda0f6d41ac852fc0bdce95bf373f9.pdf