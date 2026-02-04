団地の課題は社会の課題。日本の団地を沸かせる猛者たちが愛知に集結し、まちを楽しくするヒントを学び合う2日間の「団地妄想フェス」を、春日井製菓とダンチテクツが初開催。

春日井製菓株式会社

春日井製菓株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：春日井大介、以下「当社」）の仲間づくりの専門部署「おかしな実験室」と、建築家・工務店による団地デザインユニット「ダンチテクツ」（本拠地：愛知県春日井市高蔵寺ニュータウン、井村正和・河合忠・酒井悠行・内藤太一・ナゴノダナバンク）は、団地を舞台にさまざまな社会課題を楽しく解決しようと奮闘している実践者たちを全国から招き、その情熱とノウハウをかき混ぜる2日間のイベント「団地妄想フェス」を、3月16日(月)と17日(火)に愛知で開催します。本イベントは、団地という社会の縮図から未来の地域づくりを考える試みです。

春日井製菓が団地活性化に取り組む背景

2年後の2028年に創業100周年を迎え、ロングセラー商品が世代間をつなぐコミュニケーションツールとしても親しまれてきた当社の経営理念は「おいしくて、安心して多くの人々に愛され続けるお菓子作り」。その実現の手段として、「子はかすがい」ということわざをヒントに、人と人が愉快につながるイベントを数多く開催してきました。

異なる分野の二人が台本なしの本音トークイベント「スナックかすがい」午前は農作業、午後は脳作業の月イチコミュニティ「畑と自分を育てる日」多業種企業が学び合う共創コミュニティ「おかしなサマースクール in 愛知」事前復興と産業振興を春日井製菓が勝手に応援するトークセッション「海と酒」

このような活動の中で、高蔵寺ニュータウンにゆかりを持つ建築家・工務店による団地デザインユニット「ダンチテクツ」と出会ったことで、人々が縦横に集まって暮らし、商店街やスーパーといった地域の経済拠点もある「団地」に興味を持つようになりました。そこから2024年には独立行政法人 都市再生機構（UR都市機構）と連携協定を結び、日本三大ニュータウンの一つである高蔵寺ニュータウンを盛り上げる「団地味ラムネプロジェクト」を始動。人と人が楽しくつながり、地元への誇りも高まる活動をさまざまに実行中です。

今回の「団地妄想フェス」には、住戸リノベーション、商店街活用、コミュニティ食堂、場づくり、情報発信、行政による都市政策など、多様なアプローチで団地を面白くしてきた実践者が全国から登壇します。1日目は台本なしの本音トークセッション、2日目は高蔵寺ニュータウンを巡るフィールドツアーで、参加者と地域が交わる場をつくります。

登壇者たちがそれぞれの団地で試行錯誤して蓄積してきたノウハウは、企業・行政・地域住民が直面する課題の解決に通じるヒントです。春日井製菓はこれからも、お菓子を起点としたコミュニティづくりを通じて、地域と共に未来を育む活動を継続してまいります。

イベント概要

- 日時と場所【1日目】3月16日(月) ミッドランドスクエアシネマ名古屋【2日目】3月17日(火) 高蔵寺ニュータウン- 登壇者 ※登壇順- - 吉田啓助さん（株式会社大凧 代表取締役）- - 照井啓太さん（公団ウォーカー）- - 宮川伸吾さん（福岡県福岡市四箇田団地「ばあちゃん喫茶」／特定非営利活動法人なごみの家）- - 福田伸二さん（独立行政法人都市再生機構 東日本都市再生本部 事業企画部 担当部長）- - 内藤太一さん（建築家集団ダンチテクツ）- - 玉木敬介さん（嘉穂無線ホールディングス株式会社 経営企画部 部長）- - 松本雄作さん（株式会社MUJI HOUSE 法人リノベーション課 課長）- - 内田忠治さん（福岡県宗像市 都市再生部長）- - 奥田良太さん（春日井市 企画経営部企画政策課 主査）- - 松添高次さん（神戸市 建築住宅局建築指導部 建築安全課長）- - 武井あずささん（千葉市 都市局建築部住宅政策課）- - 岩宗勇希さん（千葉市花見川団地「団地テーブル」／一般社団法人ソトノバ パブリックスペースコンサルタント）- - 青山亜季さん（神奈川県横浜市洋光台中央団地「まちまど」）- - 根岸あすみさん（神奈川県霧が丘グリーンタウン「ぷらっとkiricafe」／NPO法人霧が丘ぷらっとほーむ共同代表）- - 江澤勇介さん（埼玉県北本市北本団地「中庭」「てと」／合同会社きたもと暮らしの編集室 業務執行社員）- - 馬場愛里さん（西部ガス株式会社 都市リビング開発部まちづくりソリューショングループ）- - 倉上卓也さん（独立行政法人都市再生機構 本社統括役）- 参加料金- - 一般 2日間参加/ビール 4,000円（お菓子のおみやげ＋2日目はクラフトビール1本付き）- - 一般 2日間参加/お茶 3,000円（お菓子のおみやげ＋2日目は500mlペットボトルお茶1本付き）- - 一般 3/16(月)のみ参加 3,000円（お菓子のおみやげ付き）- - 学生 3/16(月)のみ参加 1,000円（お菓子のおみやげ付き）- - 一般 3/17(火)のみ参加/ビール 2,000円（クラフトビール1本付き）- - 一般 3/17(火)のみ参加/お茶 1,000円（500mlペットボトルお茶1本付き）- - 学生 3/17(火)のみ参加/お茶 無料（500mlペットボトルお茶1本付き）

※学生は当日学生証提示、社会人学生は対象外

- 定員：1日目150名、2日目80名- 主催：春日井製菓株式会社、ダンチテクツ- 協力：独立行政法人都市再生機構（UR都市機構）、ミッドランドスクエアシネマ名古屋- 申込方法：Peatixにて事前決済 https://danchi-mosofes-vol1.peatix.comPeatix申込ページへ :https://danchi-mosofes-vol1.peatix.com

ダンチテクツについて

建築家・工務店による団地デザインユニット「ダンチテクツ」

高蔵寺ニュータウンにゆかりを持つ建築家・工務店による団地デザインユニット。団地の持つ建物として良さを、そして高蔵寺ニュータウンという街の良さを知る地元の専門家達がアイディアと力を出し合い、協働して「団地のつづき」をデザインしていきます。

詳しくはこちら(https://www.danchi-tsuzuki.jp/)をご覧ください。

団地味ラムネプロジェクトについて

団地味ラムネプロジェクトとは、UR都市機構と春日井製菓が協働し、高蔵寺ニュータウンにおけるミクストコミュニティの実現をめざした取り組みです。皆の幸せな思い出を反映したオリジナルラムネや、まちを盛り上げるプレイヤーたちのトークイベント「沸く湧くサミット」などを開催。詳しくはこちら(https://www.kasugai.co.jp/danchi_aji_pj/)をご覧ください。

春日井製菓について

1928年に愛知県名古屋市で創業。キャンディ、グミ、ラムネ、こんぺいとう、豆菓子など幅広い年齢層に支持される菓子を手掛ける菓子メーカーです。『ラムネいろいろ』の他に、『キシリクリスタル』、『ミルクの国』、『黒あめ』、『つぶグミ』、『グリーン豆』など、ロングセラーのお菓子を作っています。経営理念は「おいしくて、安心して多くの人々に愛され続けるお菓子作り」。

＜認証取得＞

国際規格の食品安全マネジメントシステム「FSSC22000」

品質マネジメントシステム「ISO9001」

公式HP：https://www.kasugai.co.jp/