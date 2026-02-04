グローバルに展開する化学メーカーの昭栄化学工業、サプライチェーンリスク管理サービス「Resilire」を導入

株式会社Resilire

株式会社Resilire（本社：東京都港区、代表取締役CEO：津田 裕大、以下「当社」）は、高度な電子材料開発・製造をグローバルに展開する化学メーカー、昭栄化学工業株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：浅田 修一郎、以下「昭栄化学工業」）が、サプライチェーンリスク管理プラットフォーム「Resilire（レジリア）」を導入したことをお知らせいたします。

昭栄化学工業は、 Resilireの導入によりサプライチェーンの可視化とリスク管理の高度化を図るとともに、自社システム運用にかかる社内負荷の軽減につなげます。

■背景と目的

昭栄化学工業は、導電ペーストやナノ材料など、エレクトロニクス機器や部品に不可欠な電子材料を開発・製造する化学メーカーです。同社の製品は、AV機器、自動車、通信機器など幅広い分野で採用されており、取引先からは高い品質に加え、安定した供給体制が強く求められています。

一方で、グローバルに広がるサプライチェーンにおいては、自然災害や地政学リスク、物流の混乱など、不確実性が年々高まっています。昭栄化学工業では、こうした環境変化に対応するため、自社で開発・運用してきたサプライヤ管理システムを活用してきましたが、サプライチェーン全体の把握とサプライチェーンリスク抽出には別の新たなツールが必要と考えていました。こうした背景から、自社サプライチェーンの上流から下流までを一元で管理でき、最新のリスク管理手法に対応できるクラウド型サービスResilireの導入を決定しました。

■Resilire導入により期待される効果

「安定供給体制」の高度化

取引先データを効率的に管理し、サプライチェーンを多階層にわたって可視化することで、リスクの把握や影響範囲の特定を迅速化。平時・有事を問わず、より精度の高いリスクマネジメントを実現します。



システム運用の効率化と持続性の確保

自社開発システムからResilireへ移行することで、システム保守や改修にかかる社内リソースを最適化。クラウドサービスならではの継続的な機能改善を取り込みながら、変化の激しい事業環境にも柔軟に対応できる体制を構築します。



有事の際の影響把握を迅速化

グローバルに広がる供給網をクラウド上で一元管理することで、災害発生時などにおける影響調査や情報収集を迅速化し、事業継続計画（BCP）の実効性向上につなげます。

■昭栄化学工業株式会社 資材部 部長 木村 周作 氏のコメント

当社はこれまで、電子材料のグローバルな供給を通じて、電子機器の普及と発展に貢献してまいりました。近年、地政学リスクや自然災害の激甚化など、サプライチェーンを取り巻く環境が一段と複雑さを増す中、お客様に対する『安定供給』という社会的責任を果たすためには、供給網の全体像を正確に把握し、将来のリスクに備え、有事の際に即座に対応できる体制が不可欠です。Resilireの導入により、これまで散在していたサプライチェーン情報を一元管理することで、不測の事態においても迅速かつ的確な意思決定が行える、より強靭な調達体制を構築してまいります。

■株式会社Resilire 代表取締役CEO 津田 裕大のコメント

グローバルに事業を展開する製造業にとって、自然災害や地政学リスク、物流の停滞など、サプライチェーンを取り巻く不確実性は年々高まっています。特に、精密なものづくりを支える電子材料分野においては、ひとつの供給断絶が産業全体に大きな影響を及ぼす可能性があります。Resilireは、サプライチェーンを多階層で可視化し、平時からリスクを把握・分析することで、企業の迅速な意思決定を支援するサプライチェーンリスク管理サービスです。本取り組みを通じて、昭栄化学工業様の安定供給体制の強化と、持続可能なサプライチェーン構築に貢献してまいります。

■昭栄化学工業株式会社 会社概要

社名：昭栄化学工業株式会社

代表取締役CEO：浅田 修一郎

事業内容：電子材料の製造、販売及び輸出入

設立：1956年4月

本社：東京都新宿区西新宿二丁目1番1号 新宿三井ビル

URL：https://www.shoeichem.co.jp

■株式会社Resilire 会社概要

社名：株式会社Resilire

代表取締役CEO：津田 裕大

事業内容：サプライチェーン管理サービス「Resilire」の企画・開発・運営・販売

設立：2018年9月

本社：東京都港区海岸1-7-1 東京ポートシティ竹芝 10F

URL：https://corp.resilire.jp

■サプライチェーンリスク管理サービス「Resilire（レジリア）」

一次取引先の先まで含めた上流のサプライチェーン情報を収集・更新・可視化し、高度なリスク管理を実現するリスクマネジメントプラットフォームです。サプライヤーと共同でサプライチェーンを可視化し、リスク要因（災害・事故・地政学リスクなど）をリアルタイムで検知。影響範囲の把握や初動対応、平時のリスク分析や評価を支援し、サプライチェーンの強靭化を実現します。製薬・化学・自動車産業をはじめとする多くの製造業の供給体制強化に貢献しています。

サービスサイト：https://www.resilire.jp







