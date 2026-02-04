＜いちごスイーツ×食べ放題ビュッフェ＞3月より春メニューが登場！鮮度抜群の豪華食材を食べつくす！大江戸三つ星バイキング

GENSEN HOLDINGS株式会社

全国に73施設の温泉ホテル・宿やテーマパークを展開するGENSEN HOLDINGS株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：川崎俊介）が提供する「大江戸三つ星バイキング」では3月1日より春メニューがスタートいたします。

■いちごスイーツ盛りだくさん！春メニューが登場

大江戸温泉物語の自慢のバイキングが、未だかつてない豪華食材にこだわった「大江戸三つ星バイキング」。3月1日より彩り華やかな「いちごのティラミス」「ストロベリープリン」「ストロベリーショートケーキ」「いちごのトライフル」「ストロベリーシュー・ア・ラ・クレーム」「ルビーチョコレートファウンテン」のスイーツが登場いたします。

また「大海老天ぷら」「筍の天ぷら」「はまぐり酒蒸し」など春ならではの食材を活かしたお料理をお楽しみください。

【大江戸三つ星バイキング春メニュー実施概要】

提供期間：2026年3月1日（日）～6月30日（火）

対象施設：

・あわづグランドホテル（石川県/粟津温泉）

・ホテル蘭風（長崎県/平戸千里ヶ浜温泉）

・Premium 白浜彩朝楽（和歌山県/南紀白浜温泉）

・Premium 鬼怒川観光ホテル（栃木県/日光鬼怒川）

＜4月より提供施設が拡大！＞

・[4月1日（水）スタート]宇奈月グランドホテル（富山県/黒部 宇奈月温泉）

・[4月8日（水）スタート]かいけ（鳥取県/皆生温泉）

・[4月15日（水）スタート]三好屋（兵庫県/湯村温泉）

詳細はこちら https://x.gd/T6FbW

【おすすめ春メニュー】

「いちごのティラミス」

春らしくいちごを使用し、クリームとスポンジケーキの層の食感が楽しいティラミス風に仕上げました。

「ストロベリープリン」

いちごの風味のプリンに、いちごのソースをトッピングしています。見た目も鮮やかなデザートです。

「ルビーチョコレートファウンテン」

春限定でルビーチョコレートにフルーツやマシュマロに付けてお召し上がりいただけます。お子様も大喜びのメニューです。

「はまぐり酒蒸し」

ふっくらとした身からは、噛むとジューシーな旨味が広がります。上品な香りが特徴の一品をお召し上がりください。

「筍の天ぷら」

カラッと揚がったサクサクの衣に、歯ざわりの良い筍の食感がたまらない一品です。香りも楽しめ、春を代表する食材をお楽しみください。

■大江戸三つ星バイキングとは

大江戸温泉物語グループ自慢のバイキングがさらにパワーアップした、グループで最も豪華な「大江戸三つ星バイキング」は、食材の質も内容も、バイキングではなかなか味わえない厳選したメニューをご用意いたします。市場直送の海鮮や黒毛和牛など、海の幸から山の幸まで、こだわりの食材をふんだんに使用。また、各地域にこだわったメニューも多数ご用意しているので、その土地ならではの魅力ある風味や食文化もお楽しみいただけます。

大江戸三つ星バイキングおすすめメニュー！

「お造り」

市場直送の天然本まぐろや真鯛、お子様に人気のサーモンをはじめ、鮮度抜群の旬の海鮮をお楽しみいただけます。

「お寿司」

市場直送の本まぐろや中トロ、ぶりや真鯛など約10種類の大ネタ握りをお好きなだけお召し上がりいただけます。

「海鮮浜蒸し 紅ズワイガニ」

みずみずしく、しっかりとした旨みを味わえます。ご家族連れからカニ好きのお客様まで幅広くお楽しみいただける一品です。

その他、海鮮浜蒸しではあわび・牡蠣・サザエ・ハマグリ・ホタテ・赤えびなど海の幸をご用意しています。

「黒毛和牛ロース焼きすき」

ライブキッチンからご提供する焼きすきは、黒毛和牛を使用しています。卵を絡めてお召し上がりください。

「ビーフステーキ」

ライブキッチンでご提供する、肉の旨みが味わえるビーフステーキです。ワンランク上の味わいをお楽しみいただけます。

※写真はイメージです。ホテル・宿により提供内容は異なります

※海鮮浜蒸しの具材は季節によって異なります

※仕入状況によりトゲズワイガニ、ズワイガニ（バルダイ種）に変更になる場合がございます。ツメと脚のみのご提供となります

※食材の仕入れ状況により、料理内容や提供期間が変更になる場合がございます

【会社概要】

■会社名 GENSEN HOLDINGS株式会社

■所在地 〒104-0061 東京都中央区銀座7-16-21 銀座木挽ビル5階

■設立年月日 2017年12月5日（創業2001年11月）

■資本金 100百万円

■代表取締役 川崎 俊介

■事業内容 全国で温泉旅館、ホテル、温浴施設、テーマパークの運営事業を展開

（大江戸温泉物語グループとして全国73施設。2026年2月現在）

■URL https://corporate.ooedoonsen.jp/