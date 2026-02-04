保育が広がる、まったく新しいパネルシアターの解説本が登場！『さわって！歌って！一緒に楽しむ　パネルあそびシアター』2月16日発売

株式会社ナツメ社

実用書や保育書、教養書を発行する出版社、株式会社ナツメ社（東京都千代田区、代表取締役：田村正隆）は、『さわって！歌って！一緒に楽しむ パネルあそびシアター』（https://amzn.asia/d/7wdmmLh）を2月16日に発売します。

■人気のパネルシアターがパワーアップ！

パネル板とPペーパーで作った絵人形を使って表現するパネルシアターは、保育園、幼稚園、こども園で大人気。でも、保育者からは「忙しい中、準備が大変」「子どもたちともっと楽しみたい」といった悩みや希望も。本書では、パネルをたたいたり、うちわであおいだり、絵人形を並べたり、小道具のように身につけたりと、子どもたちが主体的に参加できるプランを紹介。普段の活動からイベントまで、思う存分楽しめます。

■型紙・ダウンロードサービス付きで準備も簡単

日常、クイズ、歌・手あそび、行事まで、全23のプランを紹介1歳～５歳の対象年齢の目安もついてわかりやすい

大きな写真で演じ方をわかりやすく解説。声かけの例なども満載です。巻末にはコピーして使える型紙を掲載するとともに、カラー、モノクロのイラストデータをダウンロードでも提供しています。毛糸や身の回りにあるものを使った、絵人形がいらないプランも掲載。忙しい保育者も活動に取り入れやすくなっています。

■ルポページで雰囲気がわかる

拡大コピーして使える型紙を掲載Pペーパーに直接プリントできるダウンロードデータを提供

プラン考案の小沢かづとさん、酒井基宏さんが、実際に子どもたちの前でどのように演じているかがわかる、ルポページも設けました。「みなさんらしいあそび方で、あそびを育てていってくれたら最高にうれしい（小沢さん）」「子どもと笑い合って共感しながら、心地よさを築いてほしい（酒井さん）」。子どもたちの反応を引き出し、盛り上げるコツが満載です。

【Contents】

全員が楽しめるあそび方を紹介あそびの導入、次の保育へのつなぎ方もわかる

Part1 日常あそび

Part2 クイズあそび

Part3 歌＆手あそび・体あそび

Part4 行事あそび

【プラン考案】

小沢 かづと（おざわ かづと）

シンガーソングあそびライター。日本で初めて学生主体で子育て支援を企画、運営したメンバーのひとりでもある。国内や海外であそびと歌のLIVEを実施、保育者対象の実技講習の講師も務める。また、保育雑誌への執筆、テレビやCMへあそびや楽曲の提供も行う。

酒井 基宏（さかい もとひろ）

敬愛短期大学専任講師、パネルシアター作家。大学時代に創案者・古宇田亮順先生に出会い師事。約20年の保育士経験を経て現職へ。全国で公演や研修を行うほか、企業や自治体と連携した作品制作も手がけ、近年は海外での活動の場を広げる。子育て支援「えんがいほいくえん にゃにゅにょ」代表。

【書籍情報】

『さわって！歌って！一緒に楽しむ パネルあそびシアター』

発行：ナツメ社

定価：2,420円（税込）

仕様：AB判／128ページ／4色・1色

発売日：2026年2月16日

Amazon ⇒ https://amzn.asia/d/7wdmmLh

【本リリースに関するお問い合わせ】

ナツメ出版企画株式会社 編集部

TEL：03-3295-3921 FAX：03-3291-1305

E-mail： info@natsume.co.jp

〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1-52 ナツメ社ビル3階

https://www.natsume.co.jp/