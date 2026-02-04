【GRAPHT】「ストリートファイター 6」ジュリ・豪鬼のリバーシブルブルゾン発売　GRAPHT公式ECで2月4日11:00より予約販売開始

MSY株式会社

MSY株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：秋山 昌也）は、「好きを語れる人を増やす」をミッションに掲げるブランド『GRAPHT』のプロダクトやサービスを通じて、あらゆるクリエイターとコミュニティの関係性を創ることを目指しています。

この度『GRAPHT』は、「ストリートファイター 6」（株式会社カプコン）のジュリ・豪鬼のオリジナルデザインのリバーシブルブルゾンを発売。本日2026年2月4日（水）11:00～2月27日（金）23:59の期間、GRAPHT公式ECサイト（GRAPHT OFFICIAL STORE）にて予約販売を行います。

ストリートファイター 6 ブルゾン ジュリ / 豪鬼（M / L / XL）

ジュリ・豪鬼のイラストを裏面の背中部分に大胆にあしらったデザイン。表と裏で表情が変わる2WAY仕様で、シーンや気分に合わせて着こなしを選べます。秋冬から春先まで、幅広い季節に着用していただける一着です。

●GRAPHT ECサイト（GRAPHT OFFICIAL STORE）製品ページ

・ジュリ https://store.grapht.tokyo/products/asg781

・豪鬼 https://store.grapht.tokyo/products/asg780

イベントや試合観戦など“見せたい日”は裏面、日常使いには表面で。

1着で2通りの着こなしを楽しめるブルゾン

ブルゾン ジュリ 表/裏 着用イメージ （モデル 身長180cm、Lサイズ着用）ブルゾン 豪鬼 表/裏 着用イメージ（モデル 身長180cm、Lサイズ着用）

■デザインの特徴

表面は、「ストリートファイター 6」ロゴを左胸にサガラ刺繍で表現。リブ裾にはロゴを配置し、右手首にはキャラクターのグラフィティサイン刺繍をあしらいました。GRAPHTの黄色いピスネームが差し色になっています。

裏面は、ブラックボディに昇華プリントでジュリ・豪鬼を大胆に配置。キャラクターの線画をホワイト、キャラクターのモチーフはそれぞれのイメージカラーでプリントしました。

・ジュリver. デザイン（表 / 裏）「ストリートファイター 6」ブルゾン ジュリ 表（M / L / XL）「ストリートファイター 6」ブルゾン ジュリ 裏（M / L / XL）

・豪鬼ver. デザイン（表 / 裏）「ストリートファイター 6」ブルゾン 豪鬼 表（M / L / XL）「ストリートファイター 6」ブルゾン 豪鬼 裏（M / L / XL）

■製品仕様

・製品名 ストリートファイター ブルゾン（ストリートファイター6）

・キャラクター展開 ジュリ / 豪鬼

・希望小売価格 各19,800円（税込）

・サイズ展開 各M / L / XL

販売情報

■販売店舗

●GRAPHT ECサイト（GRAPHT OFFICIAL STORE）

・製品ページ

・予約期間 2026年2月4日（水）11:00～2月27日（金）23:59

「ストリートファイター」シリーズとは

「ストリートファイター」シリーズは、1987年に業務用ゲーム機として第1作目を発売、1991年に投入した「ストリートファイターII」では、革新的な対戦システムが話題を呼び大ヒットを記録しました。以降、登場から現在まで、シリーズ累計販売本数は5,800万本（2025年9月30日時点）を誇るなど世界中でロングセラーを記録しています。また近年では、eスポーツにおける対戦格闘ジャンルのけん引役としても存在感を高めています。なお、2023年6月2日に最新作「ストリートファイター 6」を発売しました。

公式サイト： https://www.streetfighter.com/ja/(https://www.streetfighter.com/ja/)

(C)CAPCOM

『ASOBI GRAPHT』シリーズとは

『GRAPHT / ASOBI GRAPHT』ロゴマーク

『GRAPHT』はプロダクトやサービスを通じて、あらゆるクリエイターとコミュニティの関係性を創ることを目指しているブランドです。『GRAPHT STANDARD』をはじめ、『ASOBI GRAPHT』、『Team GRAPHT』、『GRAPHT REMIXERS』などのシリーズを展開しています。

『ASOBI GRAPHT』は、ゲームやアニメなどのIPと公式コラボレーションし、こだわったモノづくりを展開するシリーズです。ゲームやアニメなどの様々なクリエイションの中にある遊び心に共感し、その可能性を無限大に拡げることをコンセプトにしています。

●GRAPHT OFFICIAL STORE｜https://store.grapht.tokyo

●『GRAPHT』ブランドサイト｜https://grapht.tokyo

●『GRAPHT』公式X｜https://x.com/teamgrapht

●『GRAPHT OFFICIAL STORE』公式X｜https://x.com/GRAPHTSTORE

(C)2026 MSY Inc. All rights reserved. GRAPHT is a trademark of MSY Inc.

※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。