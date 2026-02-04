アルサーガパートナーズ、ソーシャルセリング導入支援サービスを提供開始

アルサーガパートナーズ株式会社

企業の競争力向上を支援するアルサーガパートナーズ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役会長兼CTO：小俣泰明、代表取締役CEO：渡邉純平、以下「アルサーガパートナーズ」）は、SNSおよびリファラルを起点としたソーシャルセリング導入支援サービスの提供を開始いたしました。

本サービスは、SNSや営業におけるリファラルを正式な営業チャネルとして立ち上げ、安定的に有効リードを獲得するためのプロセス構築を支援します。

■サービス立ち上げの背景

アルサーガパートナーズでは、コンサルティング事業の立ち上げおよび成長過程において、一般的な営業活動に加え、チャネルを拡大するためにSNSやリファラルを活用した営業手法を取り入れてきました。試行錯誤を重ねる中で、有効リードを安定的に獲得できるチャネルに成熟させ、再現可能なプロセスに落とし込むことができました。

こうして構築されたのが、弊社独自の営業手法「ASM（アルサーガ・セールス・メソッド）」です。もともと自社の営業体制の高度化を目的にパッケージした手法ですが、まさにASMを用いて接点を持ったクライアント企業様から「詳しく知りたい」「自社にも導入したい」という声が多く寄せられるようになり、サービス提供を開始しました。

プロダクト・サービスをもっと鮮やかに届ける

「せっかく良いサービスやプロダクトがあるのに、その価値が鮮やかに伝わっていない」そんな企業にこそ届けたい方法です。

本サービスでは、従来のチャネルを活かしながら、SNS、リファラルという新しいリード獲得プロセスを立ち上げることで営業の在り方をアップデートし、価値が正しく、鮮やかに届く未来を共につくることをMissionに掲げています。

■支援内容

本サービスは、ソーシャルセリングを「思いつき」や「場当たり的な施策」ではなく、正式な営業チャネルとして設計・定着させるためのコンサルティングサービスです。

ソーシャルセリングを無作為に行うのではなく、事業方針や過去の実績を踏まえてアプローチ対象となる企業を定義し、業種・企業規模・意思決定レイヤーなどの条件に基づいて企業リストを設計します。

そのうえで、投稿・プロフィール・メッセージを一貫した設計のもとで構築。活動と反応を蓄積・分析しながら、属人性に依存しない営業プロセスとして組織に定着させていきます。

1. SNS活用戦略

SNSを活用したアプローチにおいては、行動心理やマーケティング理論をベースに、相手の行動ハードルを下げる設計を行い、自然に行動したくなる設計を行います。

AIで生成された奇妙なテキストや初手で長文のメッセージを送付する企業が多い中で、フット・イン・ザ・ドア、スプリット・コミュニケーション、クローズドクエスチョンといった理論を営業活動に応用したスクリプトを定義します。小さな「YES」を積み重ねることで行動ハードルを下げ、複雑な情報や判断は細かなステップに分解し、相手の認知負荷・判断負荷を最小限に抑えます。

加えて、単純なアウトバウンドのアプローチだけでなく、タイムライン投稿を起点としたインバウンド施策からのアウトバウンド接触を組み合わせたハイブリッド・マーケティングの施策を実施。投稿へのリアクション、コメント、プロフィール閲覧といった行動を喚起し、それらの行動を起点にアウトバウンドで接触することで、初回の直接アプローチ時点から一定の関係性が形成された状態をつくります。

行動心理を前提とした設計、タイムライン投稿によるインバウンド、行動を起点としたアウトバウンドを組み合わせることで、高い接触確率とCVRを実現する営業プロセスを構築します。

2. 「RX（Referral Experience / 紹介者体験）」向上リファラル戦略

リファラルにおいては、エンパシー・レバレッジやヘルパーズ・ハイといった行動心理を活用し、紹介者が自然に動ける体験設計を起点にプロセスを構築します。

トップセールスが無意識に行っている紹介獲得の振る舞いを言語化・マニュアル化することで、個人の経験や勘に依存せず、誰が対応しても同じ判断・行動が取れる状態を目指します。

また、紹介者に過度な説明や判断を求めないよう、リファラルキットを提供。サービスの一言説明や共有用URL（LP、プレスリリース等）を整理し、紹介後のコミュニケーション負荷を最小化します。

これらの設計とアセットを組み合わせることで、各社のプロダクト・サービス・カルチャーに適した、再現性のあるリファラルプロセスを構築します。

■本サービスの価値を発揮する企業像

本サービスは、以下のような課題を持つ企業の営業部門に貢献できるサービスです。

■サービス責任者コメント

- 有効な営業リード獲得チャネルを増やしたいテレアポや商談イベント、既存顧客からの紹介など限られたチャネルに依存しており、決裁権者やキーパーソンに直接アプローチできる新たなリード獲得手法を確立したい企業- リード獲得コストを抑え、費用対効果を改善したい広告費や外部施策にコストがかかる一方で、成果が安定せず、営業活動全体のROIを見直したい企業- リファラルやSNS（主にLinkedIn）を活用したソーシャルセリングを高度化できていない個人の裁量や属人的な運用に留まり、組織として再現可能なプロセスとして定着させられていない企業

サービス責任者 飯田 水藻

一般的な営業活動を行う中で、SNSやリファラルを起点としたソーシャルセリングが大きな成果につながることを実感してきました。

B2Bであっても意思決定を行うのは常に人であり、その行動原理はB2Cマーケティングと本質的に変わらず、行動心理を前提に接点設計から共感形成、次のアクションまでを一連の顧客体験として設計することで、効率的かつ再現性の高い営業活動が可能になります。

私たちはB2Cマーケティングで培われてきた体験設計の考え方をB2B営業に応用し、SNSやリファラルを前提としたソーシャルセリングの営業チャネルを各社で立ち上げ、より効率的で持続可能な営業活動を行う企業が増えることを目指しています。

【本件に関するお問い合わせ先】

Linkedin：飯田 水藻(https://www.linkedin.com/in/%E6%B0%B4%E8%97%BB-%E9%A3%AF%E7%94%B0-98bba2377/)

アルサーガパートナーズ株式会社

アルサーガパートナーズは、東京渋谷に本社を構える総合ファームです。コンサルティングからシステム開発、保守・運用までに至るDXソリューション事業を一貫して担い、業界や業種を問わず多様な課題に対応しています。



「自由な発想と確かな論理で価値を届ける」をミッションに掲げ、多様なケイパビリティ、アセットを駆使し、お客様に寄り添いながら企業の競争力向上を実現します。





本社 ：東京都渋谷区桜丘町3番2号渋谷サクラステージSAKURAタワー5階

熊本支社

新市街オフィス：熊本県熊本市中央区新市街8番7 TERRACE87ビル2F

平成オフィス ：熊本県熊本市南区江越2丁目24-1

福岡支社 ：福岡県福岡市中央区天神一丁目10番20号 天神ビジネスセンター7階

鹿児島オフィス：鹿児島県鹿児島市武1丁目2-10 JR鹿児島中央ビル710・711

代表者 ：代表取締役会長兼CTO 小俣泰明、代表取締役CEO 渡邉純平

設立日 ：2016年1月

資本金 ：14億3,470万円（資本準備金等を含む）

従業員数 ：402名（2025年12月末時点）

事業内容 ：ワンストップDXソリューション事業

Web ：https://www.arsaga.jp/