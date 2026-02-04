島根県西部の観光PR動画をYouTubeにて公開しました。

島根県

公益社団法人島根県観光連盟において、島根県西部（石見）の温泉や食、観光施設など石見の観光PRを目的とした動画を制作しました。今回は、2022年に制作した動画「＃1 カメラ男子のレトロ旅」、「＃2 オフィス女子の癒され旅」につづく第3弾として「＃3 まったり味わうふたり旅」がテーマの動画となっています。石見の魅力をたくさん詰め込んだ動画となっておりますので、旅のご参考にぜひご視聴ください。

１ 動画タイトル

「＃3 まったり味わうふたり旅」

２ 公開日時

令和8年1月29日

３ 撮影で訪れたスポット

美又温泉足湯（浜田市）、かなぎウェスタンライディングパーク（浜田市）、はまだお魚市場（浜田市）、Fruits moritani（益田市）、温泉津温泉 薬師湯（大田市）、なぎの木テラス（江津市）、KAZENOKUNI IWAMI RESORT&STAYS（江津市）、道の駅インフォメーションセンターかわもと（川本町）、千原温泉（美郷町）、香木の森公園、いわみ温泉霧の湯（邑南町）、太皷谷稲成神社（津和野町）、道の駅かきのきむら（吉賀町）

４ 公開YouTubeチャンネル

島根県西部公式観光サイト なつかしの国石見

URL：https://www.youtube.com/watch?v=8TjFBtM62EY

５ 問い合わせ

公益社団法人島根県観光連盟石見事務所（担当：勝部、寺戸）

TEL：0855-29-5641

※島根県観光連盟は県庁観光振興課内に所属しています