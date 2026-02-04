座るだけでボディメイク「ゆらキュットチェア」新発売

株式会社ルネサンス

株式会社ルネサンス（本社：東京都墨田区、代表取締役社長執行役員：望月 美佐緒、以下「当社」）は、2026年１月よりホームフィットネスの新商品「ゆらキュットチェア」を発売いたしました。本商品は、座ることで体幹に刺激を与え、日常生活の中で手軽にお腹まわりのトレーニングを取り入れることができるフィットネスチェアです。座り時間を有効活用してスタイルづくりをサポートします。

■「ゆらキュットチェア」商品コンセプト

現代社会において、多くの人々が長時間にわたり座って過ごす生活を送っています。特に日本人の平均座位時間は世界最長の１日７時間*とも言われ、「座りすぎ」による健康リスクは、心筋梗塞、脳血管疾患、肥満、糖尿病、がん、認知症など多岐にわたります。世界保健機関（WHO）も喫煙や飲酒と同様に健康を脅かす問題として警鐘を鳴らしています。しかし、デスクワークの増加や働き方の多様化など、座る時間を短縮することが難しい現代社会において、この「座りすぎ」という社会課題は深刻です。

そこで当社は、座る時間を単なる休息ではなく、健康増進のための有効な時間に変えるという新発想のフィットネスチェア「ゆらキュットチェア」を開発しました。

「ゆらキュットチェア」は椅子としての快適性と運動効果を生む「揺らぎ」を融合したフィットネスチェアです。座ることで体幹を刺激し、前後左右に体重をかけることでエクササイズもできます。忙しい毎日でも、簡単・手軽にお腹まわりの引き締めをサポートします。

※シドニー大学などオーストラリアの研究機関の調査による。

＜特長＞

・座面下の特殊ゴムによる微細な揺れで、座るだけで体幹を刺激

・骨盤を安定させる立体座面で自然と姿勢保持をサポート

・前後左右に体重をかけることで負荷と反発力によるエクササイズも可能

・部屋に馴染むシンプルなデザイン

＜メリット＞

・ぽっこりお腹や下腹・わき腹のスタイルケア

・体幹強化により姿勢保持や歩行力をサポート

・準備不要、座るだけで手軽にトレーニング

・筋トレ習慣がない方でも続けやすい

■商品機能

・座って「ながら使い」、ゆらして「エクササイズ使い」の２WAY機能

・身体に合わせて高さ調節可能

・長時間座っても疲れにくい適度なクッション性

■販売情報

「揺らぎ」が体幹を刺激立体座面で骨盤安定ウエストのシェイプエクササイズも簡単

・販売開始日：2026年１月上旬

・販売チャネル：ディノスTV通販番組及びオンラインショップ

▶https://www.dinos.co.jp/p/1333800039/?msockid=1cc62b6a728765040e0a3d8c73e1641f(https://www.dinos.co.jp/p/1333800039/?msockid=1cc62b6a728765040e0a3d8c73e1641f&utm_source=PRTIMES&utm_medium=release&utm_id=2)

■会社概要

株式会社ルネサンスは、「生きがい創造企業としてお客様に健康で快適なライフスタイルを提案します」という企業理念のもと、スポーツクラブや介護リハビリ施設など296施設(2025年９月末現在)を運営しています。また、企業や健康保険組合の健康づくり支援や全国の自治体の介護予防事業の受託、オンライン事業、ホームフィットネス事業、海外市場へ向けた取組など、長期ビジョンである「人生100年時代を豊かにする健康のソリューションカンパニー」を目指し、健康分野におけるサービスを多岐にわたって展開しています。

株式会社ルネサンス

本社所在地：〒130-0026 東京都墨田区両国2-10-14 両国シティコア

代表者：代表取締役社長執行役員 最高健康責任者 望月 美佐緒

設立：1982年8月13日

▶ホームページ：https://www.s-renaissance.co.jp/