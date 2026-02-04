志摩観光ホテル 開業75周年記念晩餐会　― 歴史と美食が響き合う、一夜限りの祝宴 ―　2026年4月25日（土）開催

株式会社近鉄・都ホテルズ

志摩観光ホテル（所在地：三重県志摩市）は、2026年4月3日（金）に開業75周年を迎えます。これを記念し、これまで支えてくださった多くのお客様への感謝の想いを込め、「開業75周年記念晩餐会」を2026年4月25日（土）に開催します。

本晩餐会では、ホテルの歩みを振り返りながら、志摩観光ホテルが大切にしてきた「志摩の地とともにある料理」をテーマに構成した特別コースをご提供。伝統料理を含む、志摩観光ホテルならではの品々をお楽しみいただきます。

当日は、第7代総料理長 樋口宏江、第6代総料理長 宮崎英男（現名誉料理長）が、お客様のお席へ伺い、これまでの歩みや料理に込めた想いを直接お伝えするひとときを設ける予定です。

さらに、クラシックの生演奏で75周年にふさわしい上質で心豊かな時間をお楽しみいただきます。

左）第7代総料理長 樋口宏江 右）第6代総料理長 宮崎英男（現名誉料理長）

イベント概要

志摩観光ホテル 開業75周年記念晩餐会

― 歴史と美食が響き合う、一夜限りの祝宴 ―

■開催日： 2026年4月25日（土）

■時 間： ＜受付・カクテルタイム＞ 17:30～ / ＜晩餐会＞ 18:00～

■内 容： 総料理長 樋口宏江による特別コース、アルコール（またはノンアルコール）ペアリング

■会 場： 志摩観光ホテル 「真珠の間」

■参 加 費： お一人様 75,000円 （税金・サービス料込）（料理、ペアリングドリンク含む）

■申込締切： 2026年4月18日（土）18:00

■ご予約： お電話にて受付 0599-43-1211（代表）［受付時間9:00～20:00］

※定員に達し次第受付を終了させていただきます。

特別宿泊プランのご案内

晩餐会へご参加の方に特別宿泊プランをご用意しております。

■対 象 2026年4月25日（土）ご宿泊

■内 容 1泊 晩餐会・朝食付き（2名1室ご利用時のおひとり様料金）

・ザ クラシックご宿泊 108,000円～

・ザ ベイスイートご宿泊 150,000円～

※上記料金には晩餐会料金75,000円が含まれます。

【お客様からのご予約、晩餐会・ご宿泊へのお問い合わせ先】

志摩観光ホテル TEL 0599-43-1211（代表） 9:00～20:00

志摩観光ホテルの歴史

志摩観光ホテルは、1951年4月3日、伊勢志摩国立公園・賢島の地に開業しました。

英虞湾を望む自然豊かな環境のもと、「伊勢志摩の迎賓館」として国内外の賓客を迎えてきました。2016年にはG7伊勢志摩サミットの主会場として各国首脳を迎え、そのおもてなしと食の取り組みは国内外から高い評価を受けました。

開業以来、地域の食材と真摯に向き合い、土地の風土や生産者の想いを料理で表現する姿勢は、志摩観光ホテルの核となる哲学です。現在は「伊勢志摩ガストロノミー」として、三重の豊かな食文化を未来へつなぐ取り組みを推進。生産者との連携を深めながら、志摩ならではの美食体験を磨き続けています。

開業75周年という節目を迎えるにあたり、これまで支えてくださったすべての方々への感謝を胸に、志摩観光ホテルはこれからも、志摩の地とともに歩み続けてまいります。

開業当時（現在の「ザ クラブ」）現「ザ クラシック」・「ザ クラブ」と英虞湾志摩観光ホテル

～ 志摩時間へ、ようこそ ～

三重県の志摩半島南部、美しいリアス海岸や大小さまざまの島を有し、伊勢志摩国立公園の自然豊かな賢島にあり、穏やかな英虞湾海と深い森に抱かれた大人のラグジュアリーリゾートです。9万平米の広大な敷地と多彩なアクティビティでご滞在を彩るひとときを提供しています。また、両館には4つのレストランとカフェを備え、豊穣の海の恵みと三重の美食をお楽しみいただけます。英虞湾に沈む夕景では、リアス海岸に浮かぶ島々、名産でもある真珠養殖の筏が織り成すシルエットが神秘的な光景。その豊かな自然が「日本の原風景」とも称された、ここにしかない緩やかな時の流れをお過ごしください。



517-0502 三重県志摩市阿児町神明731

TEL 0599-43-1211 （ホテル代表）



公式サイト https://www.miyakohotels.ne.jp/shima/

公式Instagram https://www.instagram.com/shimakankohotel/

公式Facebook https://www.facebook.com/shimakankohotel

※写真はすべてイメージです。

※表示料金には、消費税およびサービス料が含まれています。