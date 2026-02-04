シベリア抑留を克明に描いた村山由佳さん最新長編『DANGER』、書影を公開！

株式会社新潮社

『DANGER』（デインジャー）はバレエと戦争を通じ、どん底に堕ちてもなお希望を見出そうとする人々を描いた、愛と哀しみの物語です。

時は1990年代。バレエ団の来日公演に合わせ、編集者の水野果耶と記者の長瀬一平は世界的振付家・久我一臣にインタビューをし、記事を書くことになります。当初は久我の半生を辿りつつ、戦前戦後の日本バレエを紹介するつもりでしたが、彼が語り始めた過酷なシベリア抑留体験は、思ってもみなかった縁を掘り起こしていきます。

圧巻の物語世界を、オカダミカさんによる美しい装画とともに、どうぞご注目ください。

■村山由佳さんからのメッセージ

父の体験を聞かされて育った私にとって、「シベリア抑留」はいつか必ず向き合わなくてはならないテーマでした。

戦争の愚かしさを生の声で語れる人が減り、反比例するように世界がキナ臭くなるばかりの昨今、いま書かなくてどうする、と取り組んだのがこの物語です。

重たい題材だからこそ、ぐいぐい読めるように心を砕きました。

どうか、届きますように。

■書籍内容紹介

世界的振付家・久我一臣にインタビューをすることになった、編集者の水野果耶と記者の長瀬一平。久我の半生を辿りつつ、戦前戦後の日本バレエを紹介するつもりだったが、彼が語る過酷な戦争体験は、二人が思ってもみなかった縁を掘り起こしてゆく。芸術と戦争を通し、過酷な運命に希望を見出す人々に迫った、入魂の輪舞曲（ロンド）。

■著者紹介：村山由佳（むらやま・ゆか）

(C)中央公論新社

1964年東京都生まれ。立教大学文学部卒。会社勤務などを経て、1993年『天使の卵――エンジェルス・エッグ』で小説すばる新人賞を受賞しデビュー。2003年『星々の舟』で直木賞、2009年『ダブル・ファンタジー』で柴田錬三郎賞、 中央公論文芸賞、島清恋愛文学賞、2021年『風よ あらしよ』で吉川英治文学賞を受賞。小説に「おいしいコーヒーのいれ方」シリーズ、『二人キリ』『PRIZE』『しっぽのカルテ』、エッセイに『猫がいなけりゃ息もできない』『記憶の歳時記』など著書多数。

■書籍データ

【タイトル】DANGER

【著者名】村山由佳

【発売日】2026年2月26日（木）

【造本】四六判ハードカバー

【定価】2,530円（税込

【ISBN】978-4-10-339953-7

【URL】https://www.shinchosha.co.jp/book/339953/