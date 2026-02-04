営業データベース「SaleSeed DB」、kintoneとのAPI連携を開始。

株式会社SaleSeed

「夢ある人の実行力になる」をミッションに掲げる株式会社SaleSeed（本社：東京都港区、代表取締役：大矢 剛大）は、2026年2月4日より、営業データベース「SaleSeed DB」とサイボウズ株式会社が提供する「kintone（キントーン）」の連携機能を提供開始いたしました。 kintone上の顧客データにSaleSeed DBの情報を直接連携させることで、リスト作成から管理までの一元化を実現し、営業活動のDXを加速させます。

多くの企業でkintoneを活用した顧客管理や案件管理が進む中、

「管理する箱はあるが、中身のデータ入力が追いつかない」

「情報が古いままで活用しきれていない」

という課題が散見されます。

外部データベースの情報をCSVインポートや手入力によってkintoneへ移し替える「転記作業」は、工数がかかるだけでなく、情報の鮮度維持が難しいため、せっかくの顧客リストが「ただの名簿」になってしまうケースも少なくありません。

「kintoneの柔軟性はそのままに、データ管理の手間だけを減らしたい」

「常に最新の企業情報をもとに、kintone内でターゲット選定を行いたい」

こうした現場の声にお応えし、アプリ間のデータ連携をスムーズに行うことで、kintoneをより強力な営業基盤へと進化させるべく、本連携の開発に至りました。

■kintone連携の概要

本連携により、SaleSeed DBが保有する企業情報・採用予算などのデータを、APIを通じてkintoneアプリ内のレコードへ直接同期・付与することが可能になりました。

従来必要だったCSVの出力・加工・取込といった煩雑な作業が不要になるだけでなく、SaleSeed DB側で更新された最新情報が自動的にkintone側にも反映されます。

これにより、常に鮮度の高い情報を維持しながら、以下のような営業活動が可能になります。

1. 保有リストの資産価値向上

kintone内に眠っている既存の顧客リストに対し、採用予算を含めた最新の企業動向をSaleSeed DBから付与。単なる連絡先リストを、確度の高いアプローチリストへと生まれ変わらせます。

2. アプローチタイミングの見極め

SaleSeed DBとの連携により定期的に最新情報へアップデートされます。 企業の成長に伴う採用予算規模の推移や最新の企業情報を常にkintone内に保持できるため、過去に失注した企業に対しても、最新の状況に基づいた再アプローチが可能になります。

3. ターゲット選定の精緻化と可視化

企業属性や成長フェーズなどの詳細なセグメント情報をkintoneに付与することで、注力すべきターゲットをアプリ上で絞り込むことができます。これにより、勘や経験に頼らない、データドリブンな営業戦略（ABM等）の実行をサポートします。

当社は今後も、様々なビジネスツールとの連携を強化し、営業現場の負荷を軽減しながら成果を最大化する環境づくりを支援してまいります。

「SaleSeed DB」は、商材の意思決定に関わる担当者と直接つながることができる営業データベースです。 営業活動を商談数の向上や受注に結びつけるうえで、最も重要な要素のひとつが「アプローチリスト」です。直近の採用ニーズ（求人の有無や求人予算）、プレスリリースなどの企業動向をもとにリストの絞り込みが可能になります。 当社が4年間にわたる営業支援事業で培った知見を活かし、営業現場の痒いところに手が届く、成果を出せるデータベースを開発いたしました。

■会社概要

夢ある人の実行力になる。

未来を思い描くことさえ難しいこの時代。

それでも夢を諦めない企業や人のためのあらゆる実行力になりたい。

たとえば、 価値あるものをもっと世の中に広めるための営業支援や、

苦心の末に生まれた製品やサービスに見合う取引先が見つかるデータベース開発で。

夢を「見る」と「叶える」の間にあるいくつもの壁を壊していく。

ともに、どこまでも。

社名：株式会社SaleSeed

所在地：東京都港区芝浦3-17-12 吾妻ビル4階

設立： 2021年4月

代表取締役： 大矢 剛大

事業内容： 営業支援事業/他

会社HP：https://about.saleseed.jp