2月9日（肉の日）限定企画！1日限定でブランド牛ブロック肉が29％OFF「肉の日スペシャル2026」。物価高の今だからこそ、2月9日は“本当においしい肉”を。

産地直送お取り寄せ通販サイト『とれたてねっと』の運営をCore-Business株式会社（所在地： 東京都中野区、代表取締役：加藤 正樹）は、産地直送お取り寄せ通販「とれたてねっと」にて、「肉の日スペシャル2026」を、2026年2月9日（月曜日）AM10：00～2月10日（火曜日）AM10：00 の期間限定で実施いたします。

※商品が無くなり次第終了となります。

2月9日は、「肉の日」として、牛肉・豚肉・鶏肉など幅広い種類の肉の魅力を楽しむ日として親しまれています。語呂合わせの「2（に）9（く）」に由来し、全国の食肉関連団体や小売・飲食業界でも、この日にちなんだキャンペーンや特別提案が行われる重要な記念日です。

この「肉の日」に合わせて、『とれたてねっと』では２月９日限定で「肉の日スペシャル2026」を開催し、期間限定でブランド牛ブロック肉29％オフでの販売を実施いたします。

■ 2/9（肉の日）キャンペーン概要

キャンペーン期間：2026年2月9日（月曜日）AM10：00～2月10日（火曜日）AM10：00

対象商品 ：ブランド牛ブロック肉（※一部商品対象外）

キャンペーン詳細：対象商品29％割引

A5ランク 仙台牛ブロック（ロース）2.0KG前後A5ランク 仙台牛ブロック（ロース）2.0KG前後

お肉の品評会「全国肉用牛枝肉奨励会」で最高賞の「名誉賞」を1994年度と2001年度に受賞している最高品質のブランド牛です。「ひとめぼれ」「ササニシキ」など良質の米産地でもある宮城県で、その稲ワラと風味のよい大麦を加えた飼料で手塩にかけてじっくり育てられます。

赤身の中に絶妙なバランスでサシ（脂）、肉質のきめの細かさ、柔らかさ、牛の脂本来の甘さが特徴です。

A5ランク 近江牛ブロック（ロース）2.0KG前後A5ランク 近江牛ブロック（ロース）2.0KG前後

黒毛和牛の中でも圧倒的な歴史を有するのが日本三大和牛である「近江牛」。400年以上の歴史があり、近江牛の出荷頭数は年間わずか「6,000頭」。

江戸の将軍家や諸侯に献上され、「究極の味と香りが楽しめて、まさに味の芸術品といっても過言ではない」と言われ、「肉質はきめ細かく、脂は甘くて、口の中でとろけるほどおいしい」と言われ、霜降り度合いも高く、人肌で溶け出すほど融点の低い脂、あっさりしていて柔らかい食感、とろけるような美味しさを口内に運び、たっぷりの旨味が記憶に残ります。

足柄牛ブロック（ロース）2.0KG前後足柄牛ブロック（ロース）2.0KG前後

足柄牛は、神奈川県西部で育つ和牛で、コクのある赤身とやわらかい肉質、ほどよいサシの甘みが特徴です。

年間出荷頭数は 約400～500頭ほどと少なく、希少性の高いブランド牛です。足柄牛は、赤身の旨味が濃く、脂は甘くてしつこくないのが特徴です。ほどよいサシで柔らかく、食べやすい上品な味わいが楽しめます。

プレミアム国産牛ブロック（ロース）2.0KG前後プレミアム国産牛ブロック（ロース）2.0KG前後

千葉県の九十九里の潮風と大地で、美味しさにこだわり、「飽きないお肉」を追及し抜いて育てた五つ星ビーフです。 サシ（脂）と赤身のバランスが良く、しつこさもなくさっぱりと食べられるのが特徴です。

「とれたてねっと」とは

「とれたてねっと」は、産地直送の新鮮な食材やこだわりのグルメを、全国のお客様にお届けするお取り寄せ通販サイトです。地域の魅力を活かした厳選商品のみを取り扱い、質の高さと安心の産地直送を実現しました。料理の腕前を問わず、手軽に本格的な味わいが楽しめるとご好評いただいています。贈り物や自宅の食卓を豊かにする、旬の味覚と感謝の心を伝える商品を、皆様にお届けいたします。

とれたてねっと公式HP：https://toretate-gift.com/

Core-Business株式会社とは

当社は、通信事業、ライフライン事業、WEB事業、IoT・ICT事業など、多岐にわたるサービスを提供しています。

『とれたてねっと』は、産地直送お取り寄せ通販サイトとなり、１.とれたての鮮度で、２.旬な時期に、３.本場の味をの3つにこだわり、４.『産地直送』でお客様へお届けしております。

会社概要

会社名 ：Core-Business株式会社

代表取締役 ：加藤 正樹

本社所在地 ：東京都中野区東中野４ー９-２５ トーシンスペースビル3階

設立 ：2009年

事業内容 ：通信事業、ライフライン事業、WEB・EC運営、SIM内蔵ソーラーカメラ

公式HP ：https://core-business.jp/

