アビームコンサルティング、企業変革を加速する共創型BPX事業を強化

アビームコンサルティング株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：山田 貴博、以下、アビームコンサルティング）は、企業の持続的な価値創出と競争優位の確立を目的に、コーポレート機能の進化・高度化を中核とした共創型BPX（ビジネス・プロセス・トランスフォーメーション）事業を強化します。

AIを活用したオペレーショナルエクセレンスの実現と、戦略と実行を一体で支援するAI-Native BPOの提供を通じて、顧客企業がAIを前提とした経営・業務基盤を備える「AI-Nativeエンタープライズ」へと進化することを目的に、構想から実装、運用、継続的な高度化までを一貫して支援します。

本事業の推進にあたっては、パートナーとして、コーポレート変革領域において実績を有するNECビジネスインテリジェンス株式会社（本社：神奈川県川崎市、代表取締役執行役員社長：佐粧 慎一、以下、NECビジネスインテリジェンス）およびNEC VALWAY株式会社（本社：東京都港区、代表取締役執行役員社長：伊藤 相、以下、NEC VALWAY）と連携し、両社のオペレーションアセットおよび現場起点の変革ノウハウを、アビームコンサルティングのBPXモデルに組み込むことで、企業の持続的成長に求められるコーポレート機能変革を力強く支援します。

■背景

企業は、グローバル競争力の強化や人材戦略の高度化、ガバナンス強化に加え、AI・データ活用による業務変革、サステナビリティ情報開示やサプライチェーンリスクへの対応など、複数の経営アジェンダへの同時対応が求められています。こうした複雑かつ多様な課題に対応するため、企業の意思決定や事業推進を支えるコーポレート機能には、従来の定型的なオペレーション業務を超え、戦略と実行をつなぐ中枢機能として、価値創出と競争力強化を牽引する役割が求められています。

アビームコンサルティングは、これまで培ってきたBPO支援の実績に加え、AIを活用した業務改革を推進するBPO拠点「ABeam Intelligent Center（注）」における知見を基盤に、昨今需要が増えているカーブアウト・JV（共同事業体）・協働SSC運営を含めた、戦略、業務、テクノロジー、オペレーションを一体で変革するBPX事業を展開しています。

■BPX（ビジネス・プロセス・トランスフォーメーション）について

BPXは、企業の経営課題の解決に向けて、コーポレート機能の進化・高度化を実現する、アビームコンサルティング独自のサービスモデルです。従来のBPOによる業務効率化やコスト削減にとどまらず、複数の経営アジェンダに対応するため、業務プロセスとITアーキテクチャ、データ基盤、ガバナンスを一体で再設計し、ABeam Intelligent Centerを中核に、AIをはじめとする先進デジタルテクノロジーを組み込んだ新たなオペレーティングモデルの構想・設計から実装、運用、継続的な高度化までを一貫して支援します。また、クライアントと成果やリスクを共有しながら、目標達成に向けて責任を持って伴走する共創型・成果責任型の推進スタイルもBPXの大きな特長です。人材戦略やガバナンス強化、外部リソースの活用なども含めた包括的なコーポレート機能変革を通じて、AI-Nativeエンタープライズの実現と企業価値の持続的向上を支援します。

サービスページ：https://www.abeam.com/jp/ja/expertise/sl432/

■今回の取り組みについて

アビームコンサルティングは、企業の変革スピードとテクノロジー活用力を一層高めるため、BPX事業の高度化を推進します。その中で、NECビジネスインテリジェンスおよびNEC VALWAYと連携し、両社が有する大規模オペレーション運営の実績、現場起点の業務変革ノウハウ、ならびに先進テクノロジー活用の知見を、アビームコンサルティングが有する戦略策定力、業務変革力、AI・デジタル活用力に融合させ、ABeam Intelligent Centerを中核とした変革モデルに実装します。

これにより、コーポレート機能改革を高精度かつスピーディーに実現し、単なるアウトソーシングの枠を超えた、戦略と実行が連動する共創型BPXサービスとして、企業変革を継続的に支援します。

■提供サービスの特長

・AIドリブン変革を実現するABeam Intelligent Centerを中核に据えた先進モデル

AIや先端デジタルテクノロジーを活用し、業務プロセスの自動化・高度化・構造的なコスト最適化をスピーディーに実現します。

・戦略を基に最適化されたオペレーションからなる変革アセットの横展開

多様な業種・業務領域における変革および運用高度化の実績を基に、戦略構想を現場に実装するための実践的な変革アセットを展開します。

・成果・リスクを共にシェアするコミットメント型モデル

従来型の業務委託にとどまらず、成果やリスクをクライアントと共有し、経営インパク

トの創出にコミットします。

・クライアント状況に応じた柔軟なサービスメニューと運営スキーム

BPR（業務改革）、SSC/BPO（業務委託）、BPaaSなど、変革手法や規模に応じたサービスに加え、協働型SSC運営、JVスキーム、リバッジ（ブランド統合）などクライアントの事業戦略や環境に応じた柔軟な運営モデルを採用しています。

最適なソーシング戦略の策定から業務移管、運用定着、継続的な高度化までをワンストップで支援します。

・共創型運営モデルによる持続的な価値創出

複数クライアントでの支援を通じて獲得した知見やアセットを活用し、クライアントと共に価値を高め続ける共創型運営モデルにより、持続的成長と競争力強化を支援します。

アビームコンサルティングは今後も、戦略、AI、テクノロジー、オペレーションを融合したBPX事業を通じて、お客様と共にAI-Nativeエンタープライズの実現と新たな企業価値の創出に挑戦し続けます。

NECビジネスインテリジェンス株式会社について

NECグループのコーポレート機能を集約し、プロセス改革とオペレーションの高度化を実現する、スタッフ業務の専門企業です。現場ニーズに基づき、徹底したデータ活用と先進のデジタル技術を駆使することで、End to Endの業務改革を推進します。わたしたちの活動は、安全・安心・公平・効率で持続可能な社会を目指す「NEC 2030VISION」の実現に向けて、NECグループ全社の業務改革を担っています。

ホームページ：https://www.nec-businessintelligence.co.jp/

NEC VALWAY株式会社について

NEC VALWAYは2001年に設立されたNECグループで唯一のBPO専業企業です。NECおよびNECグループ企業のみならず、官公庁や民間企業のお客様に向けて、問い合わせ対応等の「カスタマーサポートサービス」、インサイドセールス等の「カスタマーサクセスサービス」、間接業務の事務処理等の「バックヤードサービス」を提供しています。設立以来、長年蓄積してきたコミュニケーションスキルやデータと、AIを始めとするデジタル適用力とを融合させたサービスを展開しており、これによりお客様の目標達成に貢献すると共に、効率的な社会の実現に努めています。

ホームページ：https://www.necvw.co.jp/

商標について

記載されている社名・製品名などの固有名詞は、各社の商号、商標または登録商標です。

注釈

ABeam Intelligent Center（AIC）：アビームコンサルティングが設立した、AIなど先端技術を活用したBPOサービスの高度化と、企業のコーポレート機能変革を支援するための専用拠点。AIエージェントや大規模言語モデル（LLM）、AI-OCRなどの先端技術基盤と、実案件で培った業務別ソリューションを備え、業務の自動化・標準化や“自律的ゼロタッチオペレーション”の実現を目指しています。

アビームコンサルティング株式会社

アビームコンサルティングは、アジアを中心とした海外ネットワークを通じ、それぞれの国や地域に即したグローバル・サービスを提供している総合マネジメントコンサルティングファームです。戦略、BPR、IT、組織・人事、アウトソーシングなどの専門知識と、豊富な経験を持つ約 9,000 名のプロフェッショナルを有し、金融、製造、流通、エネルギー、情報通信、パブリックなどの分野を担う企業、組織に対し幅広いコンサルティングサービスを提供しています。アビームコンサルティングは、企業や組織とともに新たな未来を共創し、確かな変革に導く創造的パートナーとして、企業や社会の変革に貢献します。

ホームページ：https://www.abeam.com/jp/ja/