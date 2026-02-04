テイクアンドギヴ・ニーズが「2026年GMO顧客満足度ランキング ハウスウエディング 第1位」を獲得

株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ

婚礼大手の株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ（本社：東京都品川区 代表取締役社長：岩瀬 賢治）は、GMOリサーチ&AI株式会社が運営する「GMO顧客満足度ランキング」における、2026年の「ハウスウエディング 顧客満足度調査」で総合第1位を獲得したことをお知らせいたします。

▼調査結果詳細はこちら

https://r-portal.gmo-research.ai/ranking/details/wedding-venue-house_2026

「ハウスウエディング 顧客満足度調査」では13項目について調査が実施され、当社は式場の雰囲気、ウエディングプランナー、料理、装花、ヘアメイク、撮影、サービス、見積など計11項目でトップを獲得いたしました。

当社は、全館貸切、1顧客1担当制※1、国内挙式組数No.1のノウハウを武器に、全国約60の会場でゲストハウスウェディングを展開。「ただしいよりも、たのしいを。」というブランドメッセージを掲げ、しきたりや慣習の多い結婚式ですが、こうあるべきという固定観念や前例に捉われず、時代やおふたりに合わせた自由な発想で最高の一日を実現するお手伝いをしています。

https://www.tgn.co.jp/wedding/

また、提供する商品やサービスも、結婚式を安心して心から楽しめるものにリノベートし、結婚式および婚礼業界全体の信頼度や価値向上に取り組んでいます。近年では、ご祝儀ATM送金サービス『つつむと』※2を株式会社セブン銀行と、実際の料金データを元に結婚式場毎の超リアルな費用シミュレーションができるWEBサービス『mieruu（ミエルー）』※3を株式会社ウエディングパークと共同開発いたしました。

今後も当社は、ハード・ソフトの両面でお客様に満足いただけるよう努めるとともに、結婚式の価値向上に寄与する新たなサービス開発や取り組みを継続してまいります。

※1：一般的な結婚式場の分業制とは異なり、1人のウェディングプランナーが打ち合わせから結婚式当日まで専属で担当します

※2：現在はセブン銀行のサービスとして展開しています

https://www.sevenbank.co.jp/oos/adv/tsutsumuto-gosyugi-all-lp.html

※3：現在はウエディングパークのサービス『mieruupark』として展開しています

https://lp-mieruu.weddingpark.net/

GMO顧客満足度ランキングとは

長年にわたり市場調査のデータ提供や分析サポートを行ってきたGMOリサーチ&AI株式会社が、特定のサービスや商品を実際に利用した経験のある方のみを対象に、厳格な手法に基づいて調査を実施し、企業のブランド価値を可視化させたランキングです。

＜調査概要＞

調査主体：GMOリサーチ&AI株式会社

調査方法：オンライン調査

調査回答者数：1376名

規定人数：50人以上

調査期間：2025年7月3日～10月24日

調査対象：

性別：指定なし

年齢：18～84歳

地域：全国

条件：過去5年以内に、ウエディングプロデュース会社直営の国内のゲストハウスで挙式・披露宴を

行った人

調査企業・サービス数：23

定義：国内挙式ができる会場のうち、会場を貸し切り、自由度の高いオリジナルウエディングが行える「ゲストハウス」を自社で運営する企業。なお、複数の会場を保有している場合も、利用会場別の評価でなく、すべて運営事業者の評価とする都道府県で許可を取れば問題ない。

【株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ】

ハウスウェディングのパイオニアとして、「あそびごころとやさしさで、人の心を人生を豊かにする」をミッションに、全国で約60の結婚式場を運営し、年間約12,000件のウェディングをプロデュース。コンサルティング事業、ドレス事業、ブライダルクレジット事業、ハネムーン事業などブライダル関連事業も展開する。2017年からはグループでTRUNK(HOTEL)を展開し、日本にブティックホテル市場の創造を目指す。

会社名 ：株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ

設立 ：1998年10月

所在地 ：東京都品川区東品川2-3-12

代表者 ：代表取締役社長 岩瀬賢治

事業内容：国内ウェディング事業、ホテル事業、レストラン事業、コンサルティング事業、

ドレス事業、ブライダルクレジット事業、ハネムーン事業

WEBサイト：https://www.tgn.co.jp/