AI不動産投資のRENOSY、「不動産投資顧客動向レポート 2025年10～12月」を公開

株式会社GA technologies［GAテクノロジーズ］（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員 CEO：樋口 龍、証券コード：3491）が運営するAI不動産投資「RENOSY（リノシー）」は、2025年10～12月度の成約顧客動向をまとめた「RENOSY 不動産投資顧客動向レポート 2025年10～12月」を発表しました。

RENOSYサービスサイト： https://www.renosy.com/

【RENOSY 不動産投資顧客動向レポート 2025年10～12月 トピックス】

◆ 成約顧客の年齢

- 成約顧客の年齢は、 前年同四半期から中心層は変わらないものの、40代・50代が増加。- 成約顧客の年収は、幅広い層からの関心が見られるとともに、1,000万円～1,500万円未満、1,500万円～3,000万円未満が増加。

2025年10～12月における成約顧客の年齢は、30代～40代（30代：26％、40代：42％）が多い結果でした。前年同四半期と比較すると、中心層は変わらないものの、40代、50代（ともに+4%）は増加していることがわかりました。

◆ 成約顧客の年収

2025年10～12月度における成約顧客の年収は、500万円～700万円未満が15％、700万円～1,000万円未満が21%、1,000万円～1,500万円未満が24％、1,500万円～3,000万円未満が27％で、幅広い世代が不動産投資に関心を寄せていることがわかりました。また、前年同四半期と比べると、 1,000万円～1,500万円未満、1,500万円～3,000万円未満が増加しています。

本レポートのトピックス全体は、RENOSYマガジン掲載の「RENOSY 不動産投資顧客動向レポート 2025年10～12月」（https://www.renosy.com/magazine/entries/5467）をご覧ください。

◆ 調査概要

調査期間：2025年10～12月（3ヶ月ごとの顧客動向データについては、2024年10月～2025年12月）

調査機関：RENOSY調べ

調査対象：RENOSYにおける2025年10～12月度の成約数

調査方法：期間内の成約数を集計し、割合化

※各データは、成約時点でのデータとなります。なお、端数処理のため、構成比の合計は100%とならない場合があります。

◆ AI不動産投資「RENOSY（リノシー）」

「RENOSY（リノシー）」はテクノロジーを活用したAI不動産投資サービスです。購入・管理・売却をワンストップで提供することで安心・簡単・最適な不動産による資産形成を実現し、運用効果を最大化します。商品ラインナップをマンション、アパート、戸建てなどに拡充しています。東京商工リサーチが行った調査では、投資用不動産における売上実績（＊1）・買取実績（＊2）ともに全国No.1を獲得しています。

（＊1）株式会社GA technologies「AI不動産投資のRENOSY、投資用マンションおよびアパートの売上実績で全国No.1を獲得」（2025年3月11日発表）https://www.ga-tech.co.jp/news/dby19it2v__h611_/

（＊2）株式会社GA technologies「AI不動産投資のRENOSY、投資用不動産の買取実績で2年連続全国No.1を獲得」（2025年12月22日発表）https://www.ga-tech.co.jp/news/b_p8unvt3m2nfikd/

◆ GAテクノロジーズ概要

社名：株式会社GA technologies

代表者：代表取締役 社長執行役員 CEO 樋口⿓

URL：https://www.ga-tech.co.jp/(https://www.ga-tech.co.jp/)

本社：東京都港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー40F

設立：2013年3月

事業内容：

・AI不動産投資「RENOSY」の開発・運営

・SaaS型のBtoB PropTechプロダクトの開発

主なグループ会社：主なグループ会社：イタンジ株式会社、株式会社神居秒算、株式会社スピカコンサルティング、RW OpCo, LLCなど計30社

※他、RW OpCo, LLC以下に28社