KLEVVと株式会社アーキサイト、日本市場での展開を強化

ESSENCORE（エッセンコア、本社：香港）は本日、同社のプレミアムメモリブランドである「KLEVV（クレヴ）」が、日本市場での展開をさらに強化すると発表しました。KLEVVは、日本の主要なディストリビューターである株式会社アーキサイト（本社：東京）との密接な協力体制を継続し、販売チャネルの拡大、マーケティング活動の推進、ならびにアフターサポートの拡充を図ることで、長期的な製品供給体制の確立および日本市場に即したサービス提供体制の強化を推進します。

KLEVVは、ゲーミング、オーバークロック、ならびに高性能メモリソリューションに特化しています。そのラインナップは、安定したパフォーマンス、洗練されたデザイン、そして幅広いシステム互換性を重視して設計されたメモリモジュールとSSDを網羅しており、多様なユーザーニーズに応えます。本日より、KLEVV製品は日本国内の主要な販売チャネルにて順次販売を開始し、信頼性の高いメモリソリューションを国内のユーザーの皆様に提供します。

・日本国内における連携の強化

日本は、KLEVVのグローバル戦略において長年重要な市場であり続けています。今回の地域パートナーシップの深化は、日本市場に対するKLEVVの長期的なコミットメントを象徴するものです。販売チャネルの緊密な連携および統合されたサービス体制の構築を通じて、市場ニーズへの迅速な対応を図るとともに、自作PCユーザー、ゲーマー、そしてコンテンツクリエイターの皆様に、より幅広い製品選択肢と快適な体験を提供することを目指します。

・安心の品質：正規販売店からのご購入を推奨

KLEVVでは、安全で信頼性の高い購入体験を提供するため、公式に認定された正規販売チャネルからのご購入を推奨しています。正規ルートを通じて販売される製品はすべて正規品であり、正規の製品保証およびアフターサポートの対象となります。現在、KLEVV製品は以下の正規販売店にてお取り扱いしております。今後、対応する販売プラットフォームについては、公式サイトにて順次ご案内いたします。

- Amazon：https://www.amazon.co.jp/- ツクモ：https://shop.tsukumo.co.jp/- パソコン工房：https://www.pc-koubou.jp/shopinfo/- パソコンSHOPアーク：https://www.ark-pc.co.jp/- ヨドバシカメラ：https://www.yodobashi.com/

詳細については、各公式サイトをご覧ください：

・ESSENCOREについて

- ESSENCORE 公式サイト：www.essencore.com/jp/main(https://www.essencore.com/jp/main)- KLEVV 公式サイト：www.klevv.com/kjp/main(https://www.klevv.com/kjp/main)

2014年に設立されたESSENCOREは、DRAMモジュールおよびNANDフラッシュ応用製品の世界トップベンダーとなることを目標としています。「世界を変え、半導体流通のリーダーになる」という志のもと設立されました。ESSENCOREのビジネス戦略は、最新のテクノロジーを採用して競合他社との差別化を図り、専用のメモリ製品を提供し、お客様が市場で優位に立てるよう多様な製品ポートフォリオを提供することです。

詳細については、www.essencore.com(https://www.essencore.com/jp/main) をご覧ください。

・KLEVVについて

KLEVVは、主要なメモリモジュールおよびNANDフラッシュ応用製品のベンダーであるESSENCOREのプレミアムブランドです。KLEVVのラインナップは、優れたゲーミングメモリモジュールやSSDに注力しています。KLEVVは、最高品質の世界クラスの製品を提供することに心血を注いでおり、すべての製品は「最高のもの」を追求する愛好家のために設計されています。KLEVVのメモリやSSDは、その革新的な製品デザインが認められ、ドイツの「レッドドット・デザイン賞」や「iFデザイン賞」を受賞しています。

詳細については、www.klevv.com(https://www.klevv.com/kjp/main) をご覧ください。