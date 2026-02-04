calif art galleryにて、世界的ヴィンテージコレクター「Sean Wotherspoon」によるPOP UP開催

株式会社ビーズインターナショナル

ストリートブランド「XLARGE」「X-girl」「MILKFED. 」「SILAS」などを展開する株式会社ビーズインターナショナル（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：西方雄作）は、同社が運営するギャラリースペース「calif art gallery（カリフアートギャラリー）」にて、LAを拠点に活動するデザイナー兼アーティスト、「Sean Wotherspoon（ショーン・ウォザースプーン）」と東京を拠点に活動する「Uchi（ウチ）」がCOデザイナー・COクリエイティブディレクターを兼任する日本のブランド「SWJP（エスダブリュージェーピー）」によるポップアップイベント「THE GARAGE BY SWJP」を、2026年2月14日（土）より開催いたします。

本イベントでは、「SWJP」の2026 SPRING&SUMMER COLLECTIONのポップアップをはじめ、隣接するインテリアショップ「Mid-Century MODERN（ミッドセンチュリーモダン）」とのコラボレーションによるカスタムチェアや、貴重なヴィンテージアイテムの展示・販売を行います。

ギャラリースペースはSean自身のプライベートガレージをイメージ。ヴィンテージカーや、Seanの趣味のコレクションを展示し、遊び心あふれる空間演出によって、来場者はまるでSean氏の「隠れ家」に招かれたかのような特別な体験をお楽しみいただけます。ヴィンテージという共通のカルチャーを通じて、アート・ファッション・インテリアが融合する世界をぜひご堪能ください。

商品一部抜粋

SWJP×Mid-Century MODERN Custom Eames Side Shell

Size：W470×D540×H800mm

SWJP 2026 SPRING & SUMMER COLLECTION

イベント概要

イベント名：SWJP POP UP STORE ”THE GARAGE BY SWJP”

開催期間：2026年2月14日（土）～23日（月・祝）

営業時間：11:00～20:00 ※最終日のみ17:00閉場

会場：calif art gallery

住所：〒153-0042 東京都目黒区青葉台1-29-6 1F（Google Maps(https://www.google.com/maps/place/calif+art+gallery/@35.6469855,139.6959694,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x60188bd9ae70aff9:0xb5309187989b5fb9!8m2!3d35.6469855!4d139.6959694!16s%2Fg%2F11xh3vk1gx?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYzMC4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D)）

入場料：無料

関係者向けオープニングパーティー

開催日時：2026年2月13日（金）18:00～20:00

アーティストプロフィール

Sean Wotherspoon（ショーン・ウォザースプーン）

アメリカ・ロサンゼルスを拠点に活動する、デザイナー、キュレーター、コレクター、 ヴィンテージ愛好家。世界有数のヴィンテージコレクターであるショーンは、23歳でヴィンテージショップ「ROUND TWO」を設立して以来、数多くのブランドとのコラボレーションを実現してきました。コラボレーターとして、スニーカー、洋服、グッズ、車など、多岐にわたるヒットプロダクトを世に送り出し、その全てにショーンらしいカラーリングや素材が使われています。また、2025年1月からは、Gap’s Global Vintage Curatorも務めています。

HP

https://www.seanwotherspoondesign.com/

Instagram

https://www.instagram.com/wotherspoondesigns/

https://www.instagram.com/sean_wotherspoon/

https://www.instagram.com/ryunosuke_uchida/

calif art gallery（カリフアートギャラリー）

calif art gallery（カリフアートギャラリー）は、ストリートカルチャーを編集・発信するビーズインターナショナルが、中目黒に開設したギャラリースペースです。国内外の多彩なアーティストによる展覧会をはじめ、アート作品や関連グッズの販売も行い、隣接するインテリアショップ「Mid-Century MODERN」と連動し、アートとデザインを取り入れたライフスタイルを提案します。

当ギャラリースペースは、かつてバイクガレージとして使用されていた設備を再利用しており、天高約4メートルの開放感ある設計と、道路に面した利便性の高い搬出入環境が特徴です。シャッターやビニールアコーディオンカーテンなど、機能的かつ武骨さを兼ね備えたインダストリアルな要素が、空間に独自の個性と魅力をもたらしています。

ギャラリースペースは、アートやファッションの展示会、撮影スタジオ、その他イベントの会場など様々な用途で、レンタルスペースとしてもご利用いただけます。詳しくはMid-Century MODERNスタッフまでお問い合わせください。

住所：〒153-0042 東京都目黒区青葉台1-29-6 1F

営業時間：11:00～20:00

電話番号：03-6451-4531（ Mid-Century MODERN ）

メール：mail@mid-centurymodern.com

Instagram：https://www.instagram.com/calif_art_gallery/

【会社概要】

社名：株式会社 ビーズインターナショナル

代表取締役社長：西方 雄作

本社所在地：東京都目黒区東山1-1-2 東山ビル7F

URL：https://bs-intl.jp/

公式オンラインストア：https://calif.cc/

ブランド情報：https://bs-intl.jp/brandlist/

設立年：1990年12月

従業員数：400名（2026年1月時点）

資本金：4,500万円

事業内容：衣料品・雑貨品の企画販売、販売促進、EC事業