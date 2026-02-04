【高広伯彦氏が登壇！】CVR1%の壁を超えられない理由は「Webサイトの役割」にある

株式会社マツリカ

株式会社マツリカ（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：黒佐英司、以下「当社」）は、2026年2月24日(火)に、高広伯彦氏が登壇するオンラインセミナー「さらば、デジタル看板。Webサイトの歴史的変遷が示す、AI時代の“Webサイト”の在り方とは」を開催することをお知らせいたします。

開催背景

近年、生成AIの普及により、顧客の情報収集行動は「検索して情報を集める」ものから「AIに聞けば答えが得られる」ものへと大きく変化し、Webサイトの価値や役割そのものが根本から変わりつつあります。

一方で、多くのBtoB企業のWebサイトは今なお、情報を一方的に掲載したり、問い合わせ獲得のために情報をあえて隠したりする従来の在り方を続けており、その結果CVRは1%の壁を超えられず、Webサイトは「デジタル看板」になりつつあります。公開情報はAIによって誰でも瞬時に取得できる時代において、企業のWebサイトは何を担うべきなのでしょうか。

本セミナーでは、同志社大学大学院教授の高広伯彦氏をお招きし、Webサイトの歴史的変遷を振り返りながら、AI時代だからこそ起きている役割変化を起点に、なぜ従来型のWebサイトが成果を出せなくなったのか、そしてこれからWebサイトはどのように顧客と向き合うべきかを構造的に解き明かします。

セミナー概要

登壇者紹介

[表: https://prtimes.jp/data/corp/15189/table/218_1_0ed61fae42e0cfb0c16803e4cdc304d3.jpg?v=202602041151 ]高広 伯彦 氏同志社大学大学院 ビジネス研究科教授 高広 伯彦 氏

博報堂、電通にて、大手ブランドのマーケティングコミュニケーション企画やデジタルマーケティングの戦略立案に加え、自社の新規事業開発や合弁企業の設立に従事。Googleでは、広告商品のプロダクトマーケティング、セールスマーケティングを担当し、YouTubeの日本市場導入に携わる。その後、マーケティングおよび事業開発の支援会社を起業。加えて、BtoBデジタルマーケティング支援会社の創業や、米国系広告テクノロジー企業の日本市場代表にも携わる。またベンチャー企業投資他、日本のスタートアップ支援にも関わる。

著書・論文等

『インバウンドマーケティング』 （ソフトバンククリエイティブ、2013年）

『デジタル時代のマーケティングとサービス・ドミナント・ロジック』 （博士学位論文、2022年）

『コンテクストを重視した企業コミュニケーション活動への視点』 （広報研究 、2021年）

中谷 真史株式会社マツリカMazrica Engage 事業責任者中谷 真史

慶應義塾大学経済学部卒。新卒にてグローバル大手外資製薬企業に入社。主力製品にて国内売上額日本一を経験。その後、コンサルティングファーム2社にて営業戦略/営業改革/セールスイネーブルメント系プロジェクトを中心に経験。2018年にマツリカへ参画し、以後カスタマーサクセス部門統括、マーケティング&セールス統括、事業戦略・開発室立ち上げを経験。日本初のデジタルセールスルーム「Mazrica DSR」、マーケティングAIエージェント「Mazrica Engage」を構想し、社内起業。事業責任者・プロダクト責任者を務める。米カリフォルニア州在住。著書として『SalesTech大全』（プレジデント社）を2024年に上梓。

Mazrica Engageについて

2025年4月に提供を開始した「Mazrica Engage」は、「ただの看板」となっているWebサイトを、訪問者ごとにコンテンツを出し分けるパーソナライズされたWebサイトへと進化させます。これにより、WebサイトのCVRが1%前後に留まる問題を根本から改善します。

Mazrica Engageに関するお問い合わせ先

Mazrica Engageの価格・詳細については下記URLから資料をダウンロード下さい。資料内にAIが搭載されており、実際のご質問やお問い合わせはAIが対応させていただきます。

https://product-senses.mazrica.com/lp-dealagent-ai

【会社概要】

「創造性高く遊ぶように働ける環境を創る」をビジョンに掲げるマツリカは、人とテクノロジーの力を掛け合わせることで、もっと自由で、もっと創造的で、充実したワークライフをこの世の中に生み出していきます。現在は、属人化の解消が急務である営業現場のユーザーに向き合い、次世代型営業DXプラットフォーム「Mazrica」と、国内初のデジタルセールスルーム「Mazrica DSR」、マーケティングAIエージェント「Mazrica Engage」を開発・提供しています。

社 名：株式会社マツリカ（https://mazrica.com）

本 社：東京都中央区東日本橋２－７－１フロンティア東日本橋６F

代表者：代表取締役CEO 黒佐英司

設 立：2015年4月30日

事業内容：次世代型営業DXプラットフォームMazricaの運営、Mazrica Engageの運営、営業活動におけるコンサルティング業務、その他インターネットインフラ事業の開発・運営

▶︎組織の事業課題を解決するビジネスナレッジメディア「Mazrica Business Lab.」

https://product-senses.mazrica.com/senseslab/