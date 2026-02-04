いちご×チョコの甘～い誘惑！ハーゲンダッツスイーツがバレンタイン仕様！春を先取る「春の彩りDining」も2月5日（木）より開始

株式会社すかいらーくホールディングス

株式会社すかいらーくレストランツ（本社・東京都武蔵野市、代表取締役社長 中島 尚志）が運営するジョナサンでは、2026年2月5日（木）より、大人気の“ハーゲンダッツ”を使用した「いちご×チョコスイーツ」フェアおよび、春の先取りメニューとして「春の彩りDining」フェアを開始いたします。




■ジョナサン meets ハーゲンダッツ


■春の彩りDining


【 ジョナサン｜新メニュー おすすめポイント 】



１. 大人気のハーゲンダッツスイーツがチョコを纏う“今だけ”の贅沢な組み合わせ


濃厚なミルクチョコレートアイスとフレッシュないちご、コク深い削りバターが出会った、罪深～いパンケーキも初登場。



２. 旨みたっぷり「鹿児島もち豚」や、希少部位“背とろ”使用の「サーモン」が主役に
春の訪れを感じる厳選食材使用の「蒸し膳」「ドリア」「丼」の3種のメニューが新登場。



「ジョナサン meets ハーゲンダッツ」フェア 概要


■対象店舗


ジョナサン全店



■対象期間


2026年2月5日（木）～2026年4月15日（水）　


※販売期間は予定。予告なく販売を終了する場合がございます


※モーニング時間帯（∼10:30am）を除く



■対象メニュー


※一部店舗により販売有無、価格が異なる場合があります



《ハーゲンダッツ ミルクチョコレートアイスクリームを贅沢に3個使用》



ハーゲンダッツといちごのチョコパフェDX（デラックス）

1,599円（税込1,759円）


濃厚なハーゲンダッツ ミルクチョコレートアイスクリーム3個と甘酸っぱいいちごが何層にもなったスペシャルなパフェです。食べ進めるごとに味が変化します。





《バレンタインにピッタリ！“ハートカット”のいちごをちりばめたスイーツが5種！》


＼ハートカット／



ハーゲンダッツといちごのチョコパフェ

1,099円（税込1,209円）


異なる甘味と酸味が押し寄せる、見た目も可愛いパフェ。



【パフェの中身】


ハーゲンダッツ ミルクチョコレートアイスクリーム・クラシックショコラ・フレッシュいちご・アーモンド・チョコソース・ホイップクリーム・ミックスベリー・いちごゼリー・カスタードクリーム・スポンジケーキ・ラズベリーソース・アロエ





＼ハートカット／



ハーゲンダッツと自家製プリンのチョコサンデー

799円（税込879円）


自家製プリンの甘さと濃厚なチョコがマッチします。





《初登場のパンケーキはバターがたっぷり罪深スイーツ》


＼ハートカット／



ハーゲンダッツと背徳のけずりバターパンケーキ

899円（税込989円）


ふんわり焼き上げた熱々のパンケーキの上で、ハーゲンダッツ ミルクチョコレートアイスクリームとたっぷりと削ったバターが溶け合います。





＼ハートカット／


ハーゲンダッツといちごとチョコのミルフィーユ


799円（税込879円）



＼ハートカット／


ハーゲンダッツといちごとチョコのミニパルフェ


599円（税込659円）



ハーゲンダッツ・ノセテミターノ


599円（税込659円）




2月5日（木）～2月15日（日）｜99円（税込109円）でドリンクバーがついてくる！バレンタイン会にもぴったり

対象スイーツのご注文で、ドリンクバーが99円（税込109円）になる、「スイーツ＆ドリンクバーセット」のクーポンを、期間限定で配信いたします。



＼250円（税込275円）お得に！／


［ドリンクバー単品の通常価格］


349円（税込384円）　→　99円（税込109円）






「春の彩りDining」フェア 概要


※春をイメージした商品です。収穫時期を示すものではありません


春野菜と甘みのあるもち豚を“蒸し”てさっぱり味わうお膳が登場


鹿児島もち豚と春野菜蒸し膳＋とろサーモンの小付

[セット]1,699円（税込1,869円）


[単品]1,399円（税込1,539円）



旨みの強い「鹿児島もち豚」と、菜の花・たけのこ等の春野菜をせいろで蒸し上げました。余分な脂を落としつつ、素材の甘みを引き出したヘルシーで満足感のあるお膳です。





とろけるアトランティックサーモンの“背とろ”を味わう「和」「洋」のメニュー


とろサーモン・ポテト・大葉のドリア＋菜の花のミモザサラダ

[セット]1,299円（税込1,429円）


[単品]999円（税込1,099円）



脂の乗ったアトランティックサーモンの希少部位「背とろ」を使用。濃厚なホワイトソースに爽やかな大葉ソースがアクセントになった、春らしい軽やかなドリアです。






とろサーモンと本まぐろ、釜揚げしらすの三色丼（みそ汁・惣菜つき）

1,399円（税込1,539円）



濃厚な旨みの「本まぐろ」、口の中でとろける「サーモン」、ふっくらとした「釜揚げしらす」を一度に味わえる贅沢な丼です。中央の卵黄を絡めることで、まろやかなコクがプラスされます。





＼約1年ぶりに復活／鶏白湯×あさり 心も体も温まる洋風ラーメン


あさりとたっぷり野菜の鶏白湯チャウダーラーメン＋揚げ餃子のトリコロール

[セット]1,299円（税込1,429円）


[単品]999円（税込1,099円）



濃厚な鶏白湯スープに、あさりの旨みが溶け込んだ、クリーミーで優しい味わいが特徴です。








