いちご×チョコの甘～い誘惑！ハーゲンダッツスイーツがバレンタイン仕様！春を先取る「春の彩りDining」も2月5日（木）より開始

株式会社すかいらーくレストランツ（本社・東京都武蔵野市、代表取締役社長 中島 尚志）が運営するジョナサンでは、2026年2月5日（木）より、大人気の“ハーゲンダッツ”を使用した「いちご×チョコスイーツ」フェアおよび、春の先取りメニューとして「春の彩りDining」フェアを開始いたします。

■ジョナサン meets ハーゲンダッツ

https://www.skylark.co.jp/jonathan/menu/dessert_feb/index.html(https://www.skylark.co.jp/jonathan/menu/dessert_feb/index.html)

■春の彩りDining

https://www.skylark.co.jp/jonathan/menu/fair_feb/index.html(https://www.skylark.co.jp/jonathan/menu/fair_feb/index.html)

【 ジョナサン｜新メニュー おすすめポイント 】

１. 大人気のハーゲンダッツスイーツがチョコを纏う“今だけ”の贅沢な組み合わせ

濃厚なミルクチョコレートアイスとフレッシュないちご、コク深い削りバターが出会った、罪深～いパンケーキも初登場。

２. 旨みたっぷり「鹿児島もち豚」や、希少部位“背とろ”使用の「サーモン」が主役に

春の訪れを感じる厳選食材使用の「蒸し膳」「ドリア」「丼」の3種のメニューが新登場。

「ジョナサン meets ハーゲンダッツ」フェア 概要

■対象店舗

ジョナサン全店

■対象期間

2026年2月5日（木）～2026年4月15日（水）

※販売期間は予定。予告なく販売を終了する場合がございます

※モーニング時間帯（∼10:30am）を除く

■対象メニュー

※一部店舗により販売有無、価格が異なる場合があります

《ハーゲンダッツ ミルクチョコレートアイスクリームを贅沢に3個使用》

ハーゲンダッツといちごのチョコパフェDX（デラックス）

1,599円（税込1,759円）

濃厚なハーゲンダッツ ミルクチョコレートアイスクリーム3個と甘酸っぱいいちごが何層にもなったスペシャルなパフェです。食べ進めるごとに味が変化します。

《バレンタインにピッタリ！“ハートカット”のいちごをちりばめたスイーツが5種！》

＼ハートカット／

ハーゲンダッツといちごのチョコパフェ

1,099円（税込1,209円）

異なる甘味と酸味が押し寄せる、見た目も可愛いパフェ。

【パフェの中身】

ハーゲンダッツ ミルクチョコレートアイスクリーム・クラシックショコラ・フレッシュいちご・アーモンド・チョコソース・ホイップクリーム・ミックスベリー・いちごゼリー・カスタードクリーム・スポンジケーキ・ラズベリーソース・アロエ

＼ハートカット／

ハーゲンダッツと自家製プリンのチョコサンデー

799円（税込879円）

自家製プリンの甘さと濃厚なチョコがマッチします。

《初登場のパンケーキはバターがたっぷり罪深スイーツ》

＼ハートカット／

ハーゲンダッツと背徳のけずりバターパンケーキ

899円（税込989円）

ふんわり焼き上げた熱々のパンケーキの上で、ハーゲンダッツ ミルクチョコレートアイスクリームとたっぷりと削ったバターが溶け合います。

＼ハートカット／

ハーゲンダッツといちごとチョコのミルフィーユ

799円（税込879円）

＼ハートカット／

ハーゲンダッツといちごとチョコのミニパルフェ

599円（税込659円）

ハーゲンダッツ・ノセテミターノ

599円（税込659円）

2月5日（木）～2月15日（日）｜99円（税込109円）でドリンクバーがついてくる！バレンタイン会にもぴったり

対象スイーツのご注文で、ドリンクバーが99円（税込109円）になる、「スイーツ＆ドリンクバーセット」のクーポンを、期間限定で配信いたします。

＼250円（税込275円）お得に！／

［ドリンクバー単品の通常価格］

349円（税込384円） → 99円（税込109円）

「春の彩りDining」フェア 概要

※春をイメージした商品です。収穫時期を示すものではありません

春野菜と甘みのあるもち豚を“蒸し”てさっぱり味わうお膳が登場

鹿児島もち豚と春野菜蒸し膳＋とろサーモンの小付

[セット]1,699円（税込1,869円）

[単品]1,399円（税込1,539円）

旨みの強い「鹿児島もち豚」と、菜の花・たけのこ等の春野菜をせいろで蒸し上げました。余分な脂を落としつつ、素材の甘みを引き出したヘルシーで満足感のあるお膳です。

とろけるアトランティックサーモンの“背とろ”を味わう「和」「洋」のメニュー

とろサーモン・ポテト・大葉のドリア＋菜の花のミモザサラダ

[セット]1,299円（税込1,429円）

[単品]999円（税込1,099円）

脂の乗ったアトランティックサーモンの希少部位「背とろ」を使用。濃厚なホワイトソースに爽やかな大葉ソースがアクセントになった、春らしい軽やかなドリアです。

とろサーモンと本まぐろ、釜揚げしらすの三色丼（みそ汁・惣菜つき）

1,399円（税込1,539円）

濃厚な旨みの「本まぐろ」、口の中でとろける「サーモン」、ふっくらとした「釜揚げしらす」を一度に味わえる贅沢な丼です。中央の卵黄を絡めることで、まろやかなコクがプラスされます。

＼約1年ぶりに復活／鶏白湯×あさり 心も体も温まる洋風ラーメン

あさりとたっぷり野菜の鶏白湯チャウダーラーメン＋揚げ餃子のトリコロール

[セット]1,299円（税込1,429円）

[単品]999円（税込1,099円）

濃厚な鶏白湯スープに、あさりの旨みが溶け込んだ、クリーミーで優しい味わいが特徴です。

※画像はすべてイメージです

