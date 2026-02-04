ジェイテクト、グループ会社ジェイテクトサーモシステム　「第1回 高機能セラミックス展［名古屋］」に出展

株式会社 ジェイテクト

株式会社ジェイテクト(本社：愛知県刈谷市、取締役社長：近藤禎人、以下「ジェイテクト」）のグループ会社である株式会社ジェイテクトサーモシステム（本社：奈良県天理市、取締役社長：大友直之、以下「ジェイテクトサーモシステム」）は、2026年2月18日（水）～20日（金）に愛知県の「ポートメッセなごや」にて開催される、「第1回 高機能セラミックス展 [名古屋]」（主催：RX Japan株式会社）に出展いたします。

この展示会は、機能性フィルム・プラスチック・セルロース・炭素繊維複合材・金属・セラミックスなどの最先端の素材技術が一堂に展示される総合展 「高機能素材Week」の一つとして実施されるもので、名古屋では初開催になります。

ジェイテクトグループは「技術をつなぎ、地球と働くすべての人を笑顔にする」というミッションに基づき、2030年までに目指す姿としてJTEKT Group 2030 Vision「モノづくりとモノづくり設備でモビリティ社会の未来を創るソリューションプロバイダー」を掲げています。このソリューションプロバイダーへの変革のために、既存製品の高付加価値化と新領域へのチャレンジの両軸での企業活動に取り組んでおります。

【出展概要】

ジェイテクトサーモシステムは本展示会において、「過熱水蒸気をはじめとする熱処理技術で、お客様の困りごとを解決」をテーマに出展いたします。

セラミックスの脱脂処理における「処理時間が長い」「処理条件の検討に時間を要する」「バインダー臭がひどい」といったお悩みに対し、過熱水蒸気を活用した革新的な熱処理技術を通じて、最適な解決策をご提案します。

【主な出展製品】

過熱水蒸気対応熱処理装置 AllFitシリーズ

セラミックス製品の脱脂工程は処理時間が非常に長く、生産性を大きく損なう要因となっています。ジェイテクトサーモシステムは、「過熱水蒸気」を利用した画期的な熱処理装置 AllFitシリーズを製品化。処理時間を最大70％削減するなどセラミックス製品の生産性を大幅に向上させました。



本シリーズは、実験用「小型バッチ炉」から量産用「大型バッチ炉」や「連続炉」までをラインアップしており、お客様の生産形態に応じて、最適な装置をご提案いたします。

※処理する材料等により、効果の度合いが異なります。

過熱水蒸気対応熱処理装置

バッチタイプ連続タイプ

ヒータ式排ガス処理装置

セラミックス製品の脱脂時に発生する臭いを軽減する付属設備もご用意しております。熱処理装置から出る排ガスを取り込み、無害化することで悪臭の軽減、作業環境の改善に貢献します。

ヒータ式排ガス処理装置

【出展小間番号】

2-25（第3展示館）

【第1回 高機能セラミックス展 [名古屋]について】

会期：2026年2月18日（水）～20日（金）10：00～17：00

会場：ポートメッセなごや（第3展示館）

展示会ホームページ https://www.material-expo.jp/nagoya/ja-jp/visit/cera.html

出展内容：こちらからご覧ください。(https://www.material-expo.jp/nagoya/ja-jp/search/2026/directory/details.%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%20%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%A4%E3%83%86%E3%82%AF%E3%83%88%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%A2%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0.org-8e707f85-abc9-45df-b108-20ed153909d5.html#/)

なお、入場は事前登録制となっておりますので、こちらからご登録ください。(https://www.material-expo.jp/nagoya/ja-jp/register.html?code=1560396049950751-FEW)