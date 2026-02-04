唇に保湿マスク！ぷくちゅるバターリップ*¹新登場！ 見た目も香りもキュートなケアリップ『レブロン グリマー リップ トリート バーム ＋ マスク』数量限定発売！

レブロン株式会社レブロン グリマー リップ トリート バーム ＋ マスク＜限定品＞

レブロン株式会社は、人気の「グリマー」シリーズから、唇をうるおいで満たしながら、ぷくちゅるな唇に導くバームタイプのリップケア アイテム『レブロン グリマー リップ トリート バーム＋マスク』（全6色）を2026年2月19日（木）に数量限定で発売いたします。

見た目も香りもキュートなケアリップ

『レブロン グリマー リップ トリート バーム＋マスク』は、ほのかな発色とツヤ感で、日常使いのリップバームとしても、集中ケアのマスクとしても使える2WAY仕様。

シアバター*²やホホババター*³などの保湿成分を配合し、バターのようにとろける質感で、ふっくらなめらかな唇へ導きます。

フルーツやスイーツにインスパイアされたカラー展開で、どんなシーンにも寄りそう無香料でリップ下地としても使える「001 セント フリー」、ふんわり甘美な香りで、まるで夢の中にいるような幸せ気分になれる「002 マシュマロ ドリームス」、ジューシーな甘さが魅力の「003 ピーチ ベリーニ」、癒しのラベンダーと甘さがキュートな「004 ラベンダー ヴァニラ」、リフレッシュ感のある「005 ハイビスカス スプリッツ」、まろやかなミルクに溶け込むような「006 ヘーゼルナッツ ラテ」の全6色。ポーチにインしやすいサイズだから、その日の気分で香りやカラーをチョイス。まるでデザートのようなご褒美リップで、毎日のぷくちゅるリップケアを楽しみませんか。

『レブロン グリマー リップ トリート バーム ＋ マスク』全6色

各1,540円（税込） 2026年2月19日（木）数量限定発売

■製品特長

唇に保湿マスク！ぷくちゅるバターリップ*¹

1．マスクとして使えるケアリップ

日常使いのリップバームとしても、マスクとしても使えるケアリップバーム

2．バターにようにとろける質感

バターのようにとろける質感で唇をうるおいで満たし、なめらかな印象に

3．ふっくらなめらか唇

シアバター*²、ホホババター*³、植物由来スクワラン*⁴、ペプチド*⁵配合で、唇にうるおいを与え、ふっくらとなめらかな唇に

4．ほのかな発色とツヤ感

ほのかな発色とツヤ感で、みずみずしく輝く、うるツヤリップに。

5．気分に合わせて選べるカラーとフレーバー

レブロン グリマー リップ トリート バーム ＋ マスク＜限定品＞全6色

¹ 比喩表現です。² シア脂、*³ホホバ脂、*⁴スクワラン、*⁵パルミトイルトリペプチド-38（全て保湿成分）

■カラーバリエーション 全6色

#001はリップ下地としても！

＜レブロンについて＞

レブロン グリマー リップ トリート バーム ＋ マスク＜限定品＞全6色

1932年アメリカで誕生したレブロンは、「世界中の女性たちに、心の豊かさを提供したい」という思いから、ネイルエナメルで指先を美しく彩ることから始まりました。ブランド誕生から90年以上、女性の価値観やライフスタイルの変化、時代の流れや、その時の女性像に合わせた商品を開発し、時代をリードしてきたレブロン。現在はニューヨークに拠点を置き、150ヶ国以上の販売拠点を通じて、世界へ「美と喜び」をお届けしています。

LIVE BOLDLY-大胆に生きる

大胆に笑う。大胆にメイクを楽しむ。大胆に自分を表現する。“大胆に”それはまさに「レブロン」。いつの時代も「レブロン」は“大胆に生きる”女性たちと共に、枠にとらわれない美しさを表現してきました。