「古川紙工」×「カルビー」の1日限定ポップアップストアが初登場！ほっこりかわいくて、どこか懐かしい「カルビーレトロ」の世界に入り込める『カルビーレトロ文具店 with 古川紙工』
カルビー株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長兼CEO：江原 信、以下、カルビー）は、古川紙工株式会社（本社：岐阜県美濃市、代表取締役：古川 慎人、以下、古川紙工）とコラボレーションし、2026年2月21日（土）にポップアップストア『カルビーレトロ文具店 with 古川紙工』を東京都渋谷区の東急プラザ原宿「ハラカド」（STEAM STUDIO）にて、1日限定でオープンします。あわせて、カルビー公式Instagram上で、新デザインの「カルビーレトロ そえぶみ箋」が当たるプレゼントキャンペーンを実施します。
【開催概要】
カルビーは食べるシーン以外でもお客様に楽しんでいただける機会を創出することを目指し、創業190年の美濃和紙をルーツに紙文具製品を中心に製造・販売する古川紙工とコラボレーションした文具・雑貨「カルビーレトロ」シリーズを展開しています。
「カルビーレトロ」は、「Calbee Future Labo」が提供する知的財産（IP・Intellectual Property）を活用し、古川紙工が「カルビーポテトチップス」や「かっぱえびせん」、「じゃがりこ」などのパッケージやキャラクターをデザインした“ほっこりレトロかわいい”文具や雑貨のシリーズです。
今回、同シリーズの世界観をより多くのお客様に体験いただきたいと考え、ポップアップストアを企画しました。この1日限定文具店では、まるでアートの中に迷い込んだような空間で、「カルビーレトロ」の世界観に入り込めるアートワークや自撮りを楽しめるフォトスポットをご用意しました。
会場では、お好きな文具2～3点を組み合わせる「えらべる！文具セット」を販売（500円税込）。また、本イベントのために描き下ろした新デザイン「カルビーレトロ文具店 そえぶみ箋」を数量限定で販売いたします。
さらに、カルビー公式アプリ「ルビープログラム」をダウンロードいただいた方を対象に、和紙のカードにスタンプを押して作るメッセージタグの「ワークショップ」を開催します（先着500名様）。
▲新デザイン「そえぶみ箋」
▲メッセージタグイメージ（※お菓子は付属しません）
▲展示パネルイメージ
【開催日時／場所】
日時：2026年2月21日（土）11:00～17:00
＊入場整理券を配布します
＜オープン前＞10:00～10:30 事前整理券
＜オープン後＞混雑状況により30分間隔の整理券を配布
場所：東急プラザ原宿「ハラカド」STEAM STUDIO
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-31-21 東急プラザ原宿 ハラカド 3F
【カルビー公式Instagramのキャンペーン概要】
『カルビーレトロ文具店 with 古川紙工』のオープンを記念し、プレゼントキャンペーンを実施いたします。
■カルビー公式Instagram http://www.instagram.com/calbee_jp/
■期間：2026年2月4日（水）～2月22日（日）23：59
■賞品：新デザインの「カルビーレトロ文具店 そえぶみ箋」1点＋「カルビーレトロ」文具（2点）合計3点
■応募方法：該当投稿に指定の#タグをコメント
■当選者数：10名様
※キャンペーン内容は予告なく変更になる場合があります。実際の応募方法はSNSの投稿をご覧ください。
～「ハラジュク CALBEE FUTURE LABO」について～
「Calbee Future Labo」では、多様な人々とクリエイティブな情報が行き交う「ハラカド」のSTEAM STUDIOを会場に、「ハラジュク CALBEE FUTURE LABO」と題して年間を通じて不定期でイベントを実施。新商品試食会や「じゃがりこ文化祭」、「じゃがいもリアル大収穫祭」「じゃがレコードPOP UP SHOP」などのイベントを開催しています。
～「ハラカド」STEAM STUDIOについて～
株式会社博報堂ケトル（所在地：東京都港区赤坂、代表取締役社長：船木 研）と株式会社PEAK（所在地：東京都港区南青山、代表取締役社長：ソ ヨンボン）が共同で運営するソーシャル・コミュニティ・スタジオ。スタジオという場としての機能と、ショート動画の制作機能、さらにクリエイターネットワーク機能をもつ。
ウェブサイト https://steam-harakado.com/
～古川紙工株式会社～
岐阜県美濃市に本社を置く、創業190年の美濃和紙をルーツに持つ文具・雑貨メーカーです。伝統を守りつつ、「そえぶみ箋」などの人気商品を生み出し、レトロでかわいいデザインや、キャラクターコラボレーションなど、「なごみ文具」として幅広い世代に支持され、紙の新しい可能性を追求しています。
ウェブサイト https://www.furukawashiko.com/
「Calbee Future Labo」とは？
Calbee Future LaboはカルビーのIPを活用して様々な生活接点にカルビーブランドへの入り口をつくります。これまで「じゃがりこスニーカー」などのグッズや雑貨、ゲームアイテム、NFTなどを手掛けてきました。事業コンセプトである「いろいろおかしい いろいろかわいい」を目指して、「みんなでつくるCalbee Meets」を進め、2030年には世界中のお客様1000万人に楽しんでいただくことを目指します。
【関連リンク】
「カルビー ルビープログラム」 https://www.calbee.co.jp/lbeeprogram/
カルビー公式note「THE CALBEE」 Calbee Future Laboの取り組み(https://note.calbee.jp/n/n0dcf90bc45d6)