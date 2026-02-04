吉野家、人気の超特盛シリーズをお得に楽しめる「超特盛祭」を2月5日（木）より開催

株式会社吉野家ホールディングス

株式会社吉野家（本社：東京都中央区、代表取締役社長：成瀬哲也）は、2月5日（木）11時から2月19日（木）15時までの期間、全国の吉野家店舗にて各種超特盛丼を税込価格から100円引きで提供する「超特盛祭」を開催いたします。「超特盛祭」では、定番の牛丼超特盛をはじめ、にんにくマシマシから揚げ超特盛丼、豚丼超特盛、牛カルビ丼超特盛など、ボリューム満点の超特盛メニューをお得にお楽しみいただけます。店内飲食はもちろん、テイクアウトでもご利用いただけるため、ご自宅や職場でも吉野家の超特盛メニューをお楽しみいただけます。また、過去に好評を博した「スタミナ超特盛丼」がおいしくなって再販売いたします。

※一部販売していない店舗がございます。

特設サイト：https://www.yoshinoya.com/campaign/chotokumori_202602/(https://www.yoshinoya.com/campaign/chotokumori_202602/)

■超特盛祭概要

■実施期間：2026年2月5日（木）11:00 ～ 2026年2月19日（木）15:00

■実施店舗：全国の吉野家店舗（一部店舗を除く）

■対象商品（店内飲食・テイクアウト対象）

・各種牛丼超特盛・各種豚丼超特盛・各種牛カルビ丼超特盛

・スタミナ超特盛丼・にんにくマシマシから揚げ超特盛丼

■内容：対象商品を税込価格から100円引き

■スタミナ感と食べ応えを追求した「スタミナ超特盛丼」

「スタミナ超特盛丼」は、牛煮肉と牛カルビ肉に背脂をプラスすることで、スタミナ感と背徳感を感じられる食べ応えをさらに高めました。さらに、別添のにんにくをたっぷり効かせた「にんにくマシマシだれ」を合わせることで、力強い味わいに仕上げています。追い飯も付いており、ボリュームだけでなく味にもこだわった、疲れた体にパワーを感じていただける商品です。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/19432/table/513_1_876e7bc8398d14f8eced851b7bd5c917.jpg?v=202602040221 ]

※超特盛祭期間中は、税込価格から100円引きとなります。

株式会社 吉野家

吉野家はお客様に本物の「うまさ」をご提供することをこだわるとともに、お客様の日々の生活によりそい「うまい、やすい、はやい」の価値を提供できるよう努めてまいります。