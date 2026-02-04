バンタン新スクール「バンタン外語＆ホテル観光学院」開校。カリキュラムとして導入するワーキングホリデーをスマ留がサポート

株式会社リアブロード

海外留学支援サービス「スマ留」を運営する株式会社リアブロード（本社：東京都、代表取締役：神田 慎）は、2027年4月に開校予定のバンタン新スクール「バンタン外語＆ホテル観光学院」の発表イベントに参画し、在学生のワーキングホリデーサポートを担うパートナーとして登壇したことをお知らせいたします。

本スクールは、カリキュラムとしてワーキングホリデーを組み込んだ国内でも例のない教育モデルを採用しています。

■ ワーキングホリデーを組み込んだ新スクール構想

左から、株式会社バンタン 代表取締役社長 木村良輔様、株式会社リアブロード代表取締役社長 神田慎、IHG・ANA・ホテルズグループジャパン 最高執行責任者 飯沼潔人様、日本ハイアット株式会社 人材開発部長 田中まゆみ様、マリオット・インターナショナル 日本地区採用担当部長 大野裕子様、株式会社バンタン 取締役 吉岡忠樹様

発表イベントでは、留学を希望しながらも「経済的な理由」で断念する若者が多い現状や、

訪日外国人客数の回復を背景に、観光・宿泊業界で多言語対応人材の需要が高まっていることが共有されました。

こうした背景を受け、バンタンは「学びながら働き、収入を得ることで留学を実現する」新たな教育モデルとして本スクールを開設。

カリキュラムに1年間のワーキングホリデーを組み込んでおり、語学力だけでなく、海外での実務経験や異文化対応力を身につける設計となっています。

■ スマ留による在学生ワーキングホリデーサポート

本スクールのワーキングホリデーについては、スマ留が在学生のワーキングホリデーサポートを担当します。

対象国は以下を予定しています。

・オーストラリア

・ニュージーランド

・カナダ

加えて、ワーキングホリデーとは別の選択肢として、語学学校への留学プログラムとして韓国への渡航サポートも予定しています。

各国・地域に応じた就労・就学・滞在に関する支援を通じて、学生が安心して海外経験に挑戦できる環境づくりを行います。

なお、2027年の開校後、2028年が第1期生の海外渡航実施年度となります。

■ 代表 神田慎によるコメント

イベント当日は株式会社リアブロード 代表取締役の神田慎 が登壇し、本提携の意義と今後の展望について次のように語りました。

今回のワーキングホリデープランは、渡航前のプラン設計から、面談、英文履歴書の作成、面接のセッティング、そして渡航後の就労開始までを一貫してサポートする点が大きな特徴です。

また、弊社としても初となるスクールとのワーキングホリデープラン提携となり、バンタンさんと共に『海外で学びながら働く』という価値を、より進化させていきたいと考えています。

若い時期に海外で働く経験は、人生において代えがたい財産になります。その挑戦を、私たちが全力でバックアップしてまいります。

■ 今後の展望

スマ留は今後も、学校教育と海外経験をつなぐパートナーとして、若者が「留学を諦めない」選択肢を持てる社会の実現を目指してまいります。

■学校概要

スクール名：バンタン外語＆ホテル観光学院

開講時期：2027年4月（東京・大阪校）／2028年4月（名古屋校）予定

拠点：東京／大阪／名古屋

通学形式：大学部（4年制）・専門部（2年制※1/3年制）・高等部（3年制※2）

入学資格：大学部・専門部 満18歳以上/高等部15～18歳

【大学部（4年制）】

英語専攻／韓国語専攻／国際ビジネス・コミュニケーション専攻／国際ホテル観光専攻

【専門部（2・3年制）】

英語専攻／韓国語専攻／国際ビジネス・コミュニケーション専攻／国際ホテル観光専攻 ※2年制はワーキングホリデーなし

【高等部（3年制）】

英語専攻／韓国語専攻／国際ホテル観光専攻

※高等部はワーキングホリデーではなく、現地高校留学（短期研修）想定

■ 入学方法

入学をご検討・ご希望の方は、以下のHPより、資料請求、もしくはオープンキャンパスにご参加下さい。

HP：https://www.vantan.com/jp/vfa/

■VANTAN（バンタン）

1965年創立。「世界で一番、社会に近いスクールを創る」をビジョンとし、現役で活躍しているクリエイター講師による授業をはじめ、長期の有償インターンシップ、企業とのコラボレーションといった「実践教育」を通して即戦力となる人材を育成している（東京・大阪・名古屋・福岡）。ファッション、ヘアメイク、ビューティ、グラフィックデザイン、映画映像、ゲーム、eスポーツ、アニメ、パティシエ、調理、プログラミング、エンターテインメント領域のクリエイター、インフルエンサー、音楽などの分野で全日制の高等部※2・専門スクール・大学部※1・社会人向けのキャリアカレッジを展開。これまでに21万人以上の卒業生を輩出している。

※1：連携している通信制大学にて大卒資格を取得

※2：通信制高校 学校法人角川ドワンゴ学園 S高等学校との連携により、高校卒業資格を取得

HP：http://www.vantan.jp/

■ 会社概要

●海外留学エージェント「スマ留」について

「スマ留」は累計相談者数15万人以上の海外留学エージェントです。海外語学学校における時間帯別の稼働率に着目したシェアリングエコノミーのビジネスモデルにより、シンプルな料金体系かつ圧倒的な低価格を実現しております。海外留学エージェント10社におけるブランド調査でも「利用者数」「口コミ評価」「認知度」の3つで1位を獲得しています。

●株式会社リアブロードについて

株式会社リアブロードは、「Make The World Your Stage .」をフィロソフィーに掲げ、留学に行きたい時に誰もが気軽に利用できるサービスを提供することをミッションとしています。海外留学エージェント「スマ留」・英会話学習メディア「留学マナビジン」を運営しています。

所在地：東京都渋谷区代々木2丁目11-17 ラウンドクロス新宿6階

代表者：代表取締役 神田慎

設立年：2014年

資本金：1億1,000万円（資本準備金を含む）

コーポレートサイト：https://reabroad.co.jp/