【ザ・カハラ・ホテル＆リゾート 横浜】真っ赤な果実からあふれ出す甘酸っぱさと芳醇なバニラが織りなす、ホワイトデー限定ケーキ「Charlotte Fraise Vanille」予約受付開始

2025年9月に開業5周年を迎えた、ザ・カハラ・ホテル＆リゾート 横浜（所在地：神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-3／総支配人：阿部 泰年）では、2026年3月11日（水）から14日（土）までの4日間限定で、ホワイトデーに向けた特別なケーキ「Charlotte Fraise Vanille（シャルロット フレーズ ヴァニーユ）」 をTHE KAHALA Loungeにて販売。予約受付は、2026年2月4日（水）より開始いたします。

このケーキは、フランスの伝統菓子「シャルロット」をベースに、素材の個性と構成にこだわって仕立てた、ホワイトデー限定商品です。内側には、ダコワーズ生地を土台に、バニラビーンズを使用したクリームを重ね、その中心にいちごのジュレを忍ばせました。華やかでフローラルな香りが特徴のバニラビーンズが、いちごの酸味をやさしく包み込み、上下に配したダコワーズが食感に心地よいリズムを、仕上げにあしらったフレッシュないちごが、味わい全体に果実感と華やぎをもたらします。周囲のビスキュイは、構成全体を穏やかに支えながら、クラシカルで洗練された佇まいを演出。素材それぞれの個性が静かに引き立ち、後味に品のある余韻を残します。

■「Charlotte Fraise Vanille」販売概要 ※限定50台

【場所】THE KAHALA Lounge（ザ・カハラ・ホテル＆リゾート 横浜 14階）

【申込期間】2026年2月4日（水）～3月6日（金）

【お引渡し日時】2026年3月11日（水）～14日（土）/ 11:00～18:00

【料金】5,400円（税込） 【サイズ】直径約9cm

【予約方法】Web / 電話 / 店頭

【Web予約】https://www.tablecheck.com/shops/thekahala-yokohama-lounge/reserve(https://www.tablecheck.com/shops/thekahala-yokohama-lounge/reserve)

【URL】https://thekahala.jp/yokohama/event/5701/(https://thekahala.jp/yokohama/event/5701/)

【ご予約・お問い合わせ】045-522-0077（レストラン予約10:00～17:00）

■その他、ホワイトデー関連商品のご案内

＜ホワイトデーカクテル＞

【場所】THE KAHALA Lounge

【期間】2026年3月1日（日）～14日（土）

【時間】10:00～23:00（ラストオーダー22:30）

【メニュー】

〈写真左〉Falling…（アルコール）3,036円（税サ込）

ほろ苦さを基調に、トロピカルフルーツの明るい果実感を重ねました。オリジナルジン「THE KAHALA GIN Rebloom」の香りが全体をつなぎ、甘みと苦みのバランスが印象的な味わいです。

〈写真左〉Promise Comfort（ノンアルコール）2,530円（税サ込）

なめらかな口当たりから、ミルキーな甘さとナッツの香ばしさとがゆっくり広がります。重たさを感じさせない飲み口で、穏やかな変化を楽しめる一杯です。

【URL】https://thekahala.jp/yokohama/event/5709/(https://thekahala.jp/yokohama/event/5709/)

【お問い合わせ】045-522-0077（レストラン予約10:00~17:00）

■オリジナルジン「THE KAHALA GIN Rebloom」について

THE KAHALA Loungeで活用しきれなかったマンゴーやパイナップルの果皮、紅茶の茶葉、抽出後のコーヒー粉などをボタニカルに使用し、素材に新たな価値を吹き込む思想“Rebloom（再び咲く）”を体現しています。グラスに注いだ瞬間に立ち上るのは、プルメリアを想起させる甘美でエレガントな花のアロマと、マンゴーやパイナップルの果実由来の明るい香調。紅茶の茶葉から生まれる穏やかな甘みが広がり、ゆったりとした華やかな余韻が、時を超えて再び花を咲かせます。

【ベーススピリッツ】原料用アルコール（茨城県製造）、酒粕焼酎（佐賀県製造、秋田県製造）

【ボタニカル】ジュニパーベリー、コリアンダーシード、アンジェリカルート、オリスルート、レモンピール、オレンジピール、ベルガモットピール、カモミール、コーヒー粉（※）、紅茶の茶葉（※）、フェイジョア、バナナ、ローゼル、ジャスミン茶、パロサント、ココナッツ、シナモンリーフ、パッションペッパー、カフィアライムリーフ、山椒、カルダモン、塩（ハワイ産）、マンゴー（※）、パイナップル（※）、りんご ※印は、THE KAHALA Loungeで活用しきれなかった素材を使用しています。

【URL】https://thekahala.jp/yokohama/info/5409/(https://thekahala.jp/yokohama/info/5409/)

■ペストリー 料理長 高田 一哉 プロフィール

スイーツ作りで大切にしているものは、クラシックスタイル。「トロワグロ」などの本場フランスパティスリー・レストランで学んだ「基本を大切にする」という教えを守り続けています。そして、もうひとつ大切にしているものは素材。小麦粉や卵、生乳などの素材は、スイーツの基盤です。素材を選び、それを育んでくれた大地や生産者に感謝し、素材本来の味わいを引き出すために創意工夫いたします。スイーツを口にしたお客様の顔から、自然と笑みがこぼれるような味わいを、そして、心華やぐような美しいスイーツをご提供できるよう日々追求しています。

1985年 神戸にあるスイス菓子店「ハイジ」にてパティシエの世界へ

1988年 東京 田園調布にある「レピドール」にて経験を積む

1992年 三つ星レストラン「トロワグロ」をはじめ、パリ、ボルドー、ロレーヌ地方で3年間修行

1995年 地元福岡に戻り洋菓子店にてシェフパティシエの経験を積む

2001年 リゾートトラスト入社。グランドエクシブ初島クラブ ペストリー部門を統括

2004年 エクシブ軽井沢 ペストリー部門を統括

2006年 エクシブ琵琶湖 ペストリー部門を統括

2008年 名古屋星ヶ丘の期間限定店舗「パルティシオン」シェフパティシエ就任

2014年 カトリック布池教会内聖ヨゼフ館 シェフパティシエ就任

2019年 ラグーナベイコート倶楽部開業に伴いシェフパティシエ就任

2020年 ザ・カハラ・ホテル＆リゾート 横浜及び、横浜ベイコート倶楽部 ペストリー 料理長就任

■ザ・カハラ・ホテル＆リゾート 横浜について

ハワイ・ホノルルで60年以上にわたり世界各国の要人に愛され続けている「ザ・カハラ・ホテル＆リゾート」のグローバル展開 第一弾として2020年9月に横浜・みなとみらいで開業。「Timeless Luxury 時を忘れ、時を超え、時を刻む。」をブランドコンセプトに、豊かさの本質とは何かを余すことなく追求し、皆様を“OHANA（私達の大切な仲間）”としてお迎えいたします。

光と影をモダンに表現した「クリスタルモダン」をデザインコンセプトに、横浜・みなとみらい地区では最大級の47平方メートル 以上を誇る広々としたスタンダードルームを含む全146室の客室、活気あふれる3つのレストランとバー＆ラウンジ、最新鋭の設備を備える宴会施設、極上の空間で心身をリフレッシュさせるSPAなど、充実した施設を備えています。

URL：https://thekahala.jp/yokohama/

Instagram：https://www.instagram.com/kahalaresort_yokohama/

Facebook：https://www.facebook.com/thekahalahotelandresortyokohama/

※写真はイメージを含みます。

※仕入れ状況等により内容が変更となる場合がございます。

※20歳未満及びお車を運転されるお客様へのアルコール飲料の提供はできません。