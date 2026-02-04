モノタロウ、中堅・大企業向けサービスを「エンタープライズモノタロウ」に刷新

株式会社MonotaRO

現場を支えるネットストア「モノタロウ（https://www.monotaro.com/）」を運営する株式会社MonotaRO (本社：大阪市北区、代表執行役社長：田村 咲耶、以下 モノタロウ) は、中堅・大企業向け購買管理システム事業を「エンタープライズ事業」と再定義し、サービス総称を「エンタープライズモノタロウ」へ刷新することをお知らせいたします 。

エンタープライズ事業とは https://procurement.monotaro.com/(https://procurement.monotaro.com/)

エンタープライズ事業は、複数の部門や拠点を持ち、購買のガバナンス強化やプロセス改革を必要とする企業様を対象としています。お客様の間接資材調達の課題を解決すべく、承認フローの整備や支出管理といった組織単位の課題を解決する仕組みを提供しています。

名称変更およびサービス体系刷新の背景

昨今、多くの企業において、コスト削減や業務効率化に加え、データの可視化によるガバナンス強化が重要課題となっています 。当社ではこれまで、お客様のニーズに合わせて多様な連携形態を提供してまいりました。現在、連携企業が5900社を超え、2025年度の売上高は1,000億円を達成し、当社単体売上高の3割以上を占めるに至り、成長の大きな柱になっています。こうした状況を踏まえ、このたびサービス体系を「エンタープライズモノタロウ」として再定義いたしました 。これにより検討から導入までのプロセスをより円滑にし、企業全体の購買DXを支援してまいります。お客様にとっては、サービスの違いが明確になり、自社にあった連携形態を選びやすくなります。今後も個々のお客様が抱える課題の解決に寄り添い、さらなる成長に向けて注力してまいります。

【エンタープライズモノタロウ】

組織全体の購買課題を包括的に解決するサービスの総称です 。お客様のシステム環境に応じた2つのソリューションを展開します。いずれも約2,885万点の間接資材の購買が可能です。

１．モノタロウ PunchOut（パンチアウト）

お客様がすでに使用している購買管理システムとモノタロウをつなぐだけで、間接資材購買をシームレスに集約し、管理工数を大幅に削減します。

２．モノタロウ ONE SOURCE Lite（ワンソース ライト）：

購買管理システムを持たないお客様でも、最短2週間・導入費・運用費0円で手軽に購買の可視化と効率化を実現できる「EC一体型購買管理ソリューション」です。多くの拠点を持つ大企業ならではの課題である、拠点や現場ごとに異なる間接資材の購買手段が統一でき、業務プロセスコストの削減が可能となります。

ロゴデザインの刷新

新しいロゴデザインは、基盤ブランドである「モノタロウ」が持つ親しみやすさと信頼感をベースとし、一体感を保ちながら設計されています。配色やロゴの形状、細部のデザインによって堅実さや堅牢さを表現し、各ソリューションの視覚的イメージを統一することで、エンタープライズ事業が提供する一貫した価値を伝えています。

今後の展望

エンタープライズモノタロウモノタロウ PunchOut（パンチアウト）モノタロウ ONE SOURCE Lite（ワンソース ライト）

当社は、2,885万点を超える圧倒的な品揃えという「モノ」と、組織にとって最適なカタチへと導く「仕組み」を提供することで、お客様の組織全体に時間価値を創出することを目指しています。そのため、検討から活用、各拠点の隅々まで浸透するための施策の実施まで、課題の解決に向けてお客様と伴走してまいります。

深刻化する人手不足など、産業界が直面する課題は複雑化しています。当社のサービスを通じて、「仕事がはかどる」体験を提供し、結果として「使える時間」を創出することで、お客様が本来取り組むべき創造的な業務や、産業全体のイノベーション加速に専念できる環境を支えてまいります。

■株式会社 MonotaRO(モノタロウ)について

（本社：大阪市北区、代表執行役社長：田村 咲耶、URL：https://corp.monotaro.com/）

切削工具や研磨材などの工業用資材から自動車関連商品や工事用品、事務用品に至るまで、現場・工場で必要とされる 約2,885万点（2025年12月末時点）の間接資材（※）を取り扱っています。ロングテールと言われる低頻度購買の商品も取り扱うことにより、「他では見つからなかったけれどモノタロウで見つかった」とお客様に体験していただき、事業のお役に立てるよう品揃えの拡充と探しやすさの向上に努めています。

当社は、「資材調達ネットワークを変革する」を企業理念に、お客様の生産性向上へ向け、よりレベルの高いサービスを目指しています。

東証プライム市場上場。2025年12月末時点の登録ユーザー数は、1,126万。2025年度12月期の連結売上高は3,338億円。製造業を中心に自動車業、建設工事業、飲食店、医療介護、教育などさまざまな業種のお客様に登録いただいています。

※：「間接資材」とは、事業の現場における資材のうち、最終製品になる原材料や部品などの「直接資材」を除く全ての資材を指し、切削工具や研磨材などの工作用資材から梱包・補修・清掃・安全・事務用品まで多岐にわたります。