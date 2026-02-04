【JAF岩手】JAFデー「はじめてのストリートダンス体験教室」を開催

一般社団法人　日本自動車連盟

一般社団法人日本自動車連盟（JAF）岩手支部（支部長 千葉 泰）は、2026年3月13日（金）に「ダンススクールAssets」（盛岡市上田）を会場として、会員親睦イベントJAFデー「はじめてのストリートダンス体験教室」を開催します。




JAF岩手支部ご当地情報ページ :
https://jaf.link/4a6rqNM
体験教室の詳細はこちらをご確認ください


JAFデー「はじめてのストリートダンス体験教室」とは　

JAFデーは、JAF岩手支部が会員の皆さまをはじめ、多くの方々との親睦を深めることを目的として実施するイベントです。今回は、「ダンススクールAssets」にて3月開校予定の新クラス「はじめてのストリートダンス」を先行体験できる内容となっています。ダンス初心者の方や運動不足を解消したい方、趣味を楽しみたい方など、お気軽にご参加ください。


イベント概要　

開催日時


2026年3月13日（金） 18：00～18：45


開催場所


ダンススクールAssets 盛岡校（岩手県盛岡市上田4丁目21-19 1階）


募集人数


20名　※応募者多数の場合は抽選


参加費


JAF会員500円、高校生以下500円、会員でない方600円


応募締切


2026年3月11日（水）17：00まで


内　　容


経験豊富なインストラクターによるストリートダンス体験レッスン