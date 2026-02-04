取扱点数約30万点！本からアパレル・家電・ブランド品まで揃う大型総合リユースショップ「BOOKOFF SUPER BAZAAR ゆめまち習志野台モール店」2026年2月5日(木)グランドオープン

ブックオフコーポレーション株式会社

ブックオフグループホールディングス株式会社（本社：神奈川県相模原市、代表取締役社長：堀内康隆）の子会社で、リユースショップ「BOOKOFF」等を運営するブックオフコーポレーション株式会社（以下、ブックオフ）は、2026年2月5日（木）に「BOOKOFF SUPER BAZAAR（ブックオフスーパーバザー） ゆめまち習志野台モール店」をオープンします。

■「BOOKOFF SUPER BAZAAR ゆめまち習志野台モール店」ホームページ：

https://www.bookoff.co.jp/shop/shop20555.html

「BOOKOFF SUPER BAZAAR」は、本・CD・DVD・ゲームソフトをはじめ、メンズ・レディース・キッズのアパレル、スポーツ用品、ベビー用品、ブランド品、楽器、生活雑貨など、幅広いジャンルの商品を一堂に取り揃えた大型総合リユースショップです 。ブックオフでは、あらゆる品物のリユースを可能にしエンタメ性を取り入れた「BOOKOFF SUPER BAZAAR」の出店を継続して強化しています。

「BOOKOFF SUPER BAZAAR ゆめまち習志野台モール店」は、27年間にわたり地域の皆さまに親しまれてきた「BOOKOFF八千代大和田店」が2026年1月に閉店したことを受け、その想いを引き継ぎながら、売場面積約5倍、在庫数約2倍へと大幅にスケールアップし、新たに誕生する大型店舗です。

新たに、洋服、バック、靴、雑貨、着物、ブランド品、貴金属、家電商品の取り扱いを大幅に拡充。さらに、おもちゃ、トレカ売場も強化し、64席を備えたトレーディングカード対戦スペースを新設しました。今後は公式大会など、各種イベントの開催も予定しています。

また、オープン初日の2月5日（木）から8日（日）までの4日間限定で、期間中に商品をご購入いただいたお客様を対象に、店舗で利用できるお得な「7連クーポン」を先着8,000名様にプレゼントいたします。

ブックオフは、今後も地域の皆さまに長く愛される店舗を目指し、新たな地域拠点として、多彩な商品との出会いを楽しめる空間づくりに取り組んでまいります。

■店舗概要

店舗名 ：BOOKOFF SUPER BAZAAR ゆめまち習志野台モール店

売場面積：617坪

所在地 ：千葉県船橋市習志野台8丁目58-1 ゆめまち習志野台モール2F

オープン：2026年2月5日（木）午前10:00

営業時間：【平日】10:00～21:00 【土日祝】9:00～21:00

販売/買取取扱商品：

本・CD・DVD・ゲーム、トレーディングカード、おもちゃ、フィギュア、プラモデル、アニメグッズ、洋服、靴、バック、服飾雑貨、ブランド品、腕時計、貴金属、家電、楽器、携帯電話、スマホ、食器、雑貨、ギフト用品、着物など ※トレーディングカード対戦スペース完備（64席）

■ブックオフグループについて

BOOKOFFは1990 年、35 坪の千代田店（神奈川県）から始まりました。経営理念「事業活動を通じての社会への貢献・全従業員の物心両面の幸福の追求」のもと60社以上の加盟企業と共に発展し、現在はグループ全体で国内外約 800 店舗を運営。国内での年間利用者は約8,800 万人、年間売買点数 6億8千万点を超えています。2025年現在は、百貨店や高級住宅地へ出店するプレミアムサービス事業のほか、アメリカ合衆国やマレーシアなどでの海外事業にも積極的に取り組んでいます。今後もリユースのリーディングカンパニーとしてサステナブルな事業に尽力してまいります。

コーポレートサイト：https://www.bookoffgroup.co.jp

サービスサイト ：https://www.bookoff.co.jp

オンラインストア ：https://shopping.bookoff.co.jp

ブックオフが考える循環型社会：https://www.bookoffgroup.co.jp/sustainability/top/creating-shared-value/