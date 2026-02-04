TWANY（トワニー）の2001年発売から愛されるロングセラー、春夏用美容液「シーズナルエッセンスa SS」が2026年2月7日（土）数量限定発売
カウンセリングブランド「TWANY（トワニー）」は、春先に感じやすい“乾燥ゆらぎ肌”をうるおいで包み込み、すこやかでつややかな肌へ導く春夏用美容液「トワニー シーズナルエッセンスa SS」を、2026年2月7日（土）より数量限定発売いたします。
トワニーは、一日、一月、一年、一生という“美しさのリズム”に着目し、季節ごとの肌変化に寄り添ったお手入れを提案してきました。本商品は、2001年の発売以来、春先の集中ケアとして多くのお客さまに親しまれてきたロングセラー美容液です。今年も、春特有の環境変化による乾燥から肌を守るための限定アイテムとして登場します。
「トワニー シーズナルエッセンスa SS」 特設サイト：
https://www.kanebo-cosmetics.jp/twany/lineup/special/260113_essence/(https://www.kanebo-cosmetics.jp/twany/lineup/special/260113_essence/)
春先に感じやすい「乾燥ゆらぎ肌」に着目
春先は、気温・湿度の変化や紫外線量の増加など、肌が不安定になりやすい季節です。この時期の肌は乾燥しやすく、水分と油分のバランスが乱れやすいため、「屋外で過ごした後に乾燥が気になる」「ファンデーションがきれいにつかない」「洗顔後につっぱりを感じる」など、“乾燥ゆらぎ肌”のサインが現れやすくなります。
「トワニー シーズナルエッセンスa SS」は、そんな春先特有の肌状態を先回りしてケアし、うるおいのバリアで肌を守ることを目指した、季節限定の集中ケア美容液です。
商品詳細
肌のうるおいバランスを整え、
乾燥ゆらぎ肌をうるおいのバリアで守る美容液
2026年2月7日（土）発売（数量限定）
トワニー シーズナルエッセンスa SS
〈春夏用美容液〉
25mL 6,600円（税込）
【商品特長】
●季節のうつろいによって水分・油分のバランスが崩れやすい肌を先回りして集中トリートメント。うるおいをたたえ、キメの整ったツヤのあるハリ肌へ導きます。
●スプリングディフェンスCP※1（保湿）を配合。紫外線などの外的刺激によって乾燥しがちな肌をうるおいで満たしてしっかりと守り、ふっくらとしたハリのある肌に整えます。
●肌も気持ちもゆらぎがちな季節に。コクのあるオイルと水系エッセンスの2層式美容液がみずみずしくのび広がり、ふんわり心地よく肌を包み込むことで、すこやかにきらめく美しさを保ちます。
●無着色・微賦香。
※１大豆芽エキス、ホエイエキス（乳酸桿菌／乳発酵液）、グリセリン
☆ボタニカルエッセンスCP‐IVＳ1‘※2（保湿）配合 ※2グリチルリチン酸2K、アカヤジオウ根エキス、センブリエキス、サンショウ果皮エキス、ヒメノボタンエキス、グリセリン
【使用方法】
●容器を左右によく振り、中身を混ぜてからお使いください。
（使いはじめは、白い乳液状になるまで10秒以上を目安によく振ってください）
●1回の使用量は直径2cm（約0.4mL）が目安です。
●洗顔後、手のひらにとり、顔全体にていねいになじませます。
●その後、手のひらで顔全体を包み込むようになじませるのがおすすめです。
●乾燥しやすい部分には、指先にとり、重ねてお使いください。
※オイルが低温で固まることがありますが、品質には問題ありません。常温に戻してからお使いください。
ご使用順
春先の“乾燥ゆらぎ肌”へ 厳選した保湿成分を配合
■スプリングディフェンスCP（保湿）配合
●大豆芽エキス
●ホエイエキス（乳酸桿菌/乳発酵液）
●グリセリン
■シーズナルチャージカクテル（保湿）配合
●シイクワシャー果皮エキス
●冬虫夏草エキス※3
●CMユーグレナ※4
●ビタミンC※5・E※6
●CoQ10※7
●SOD※8
●メチルセリン
●BG
※3 フユムシナツクサタケエキス ※4 カルボキシメチル-β-グルカンNa ※5 テトラヘキシルデカン酸アスコルビル ※6 ニコチン酸トコフェロール ※7 ユビキノン ※8 スーパーオキシドジスムターゼ
■マルチナチュラルオイル（柔軟）配合
●オリーブ果実油
●スクワラン
●ホホバ種子油
●アボカド油
●マカデミア種子油
■ボタニカルエッセンスCP-IVS 1‘（保湿）配合
●グリチルリチン酸2K
●アカヤジオウ根エキス
●センブリエキス
●サンショウ果皮エキス
●ヒメノボタンエキス
●グリセリン
振って使う、オイルと水系エッセンスの2層式美容液
オイル層と、水系エッセンス層の2層式で、使用前に振って混ぜることで、なめらかにのび広がる“できたて”のテクスチャーを実現します。肌にのせた瞬間、ふんわりと軽やかに広がり、乾燥などでゆらぎがちな肌をやさしく包み込むような使用感。季節の変わり目にも心地よく寄り添い、うるおいとツヤを与えます。
●シェイクフルカスタマイズ処方
オイルと水系エッセンス、2層式の剤を振って混ぜる回数によってふんわり感が変化。自分好みの感触でお手入れが楽しめます。
～独特のふんわりまろやかな感触の秘密～
シーズナルエッセンスの独特な使用感は、愛用者が多い理由のひとつ。乳化する際、あえて「空気を含ませる」のはトワニーの中でもシーズナルエッセンスだけです。『お客さまに振っていただくことで、初めて完成する美容液』という開発担当者のこだわりは、まさに季節限定・数量限定のシーズナルエッセンスだからこそ実現することができました。
トワニーブランドについて
トワニーは、1996年の誕生時より一日、一月、一年、一生という“美しさのリズム”に着目し、一人ひとりの肌や美への想いに寄り添い、ビューティーカウンセラー「トワニスト」が適切な美容プランを提案しております。
現在は、感染対策に留意し、店頭カウンセリングを行っております。お近くの店舗は、トワニーブランドサイト『店舗検索』からお探し頂けます。
ブランドサイトでは、Webカウンセリングのコンテンツもございます。お気軽にご利用ください。
https://www.kanebo-cosmetics.jp/twany/