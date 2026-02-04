いつ・どこからでも故人様の供養が可能なメタバース霊園「風の霊」　新エリア拡大 2026年2月下旬よりサービス開始

アルファクラブ武蔵野株式会社

冠婚・葬祭・互助会を柱とした総合結婚式場・葬斎センター・多目的ホールを展開するアルファクラブ武蔵野株式会社（本社：埼玉県さいたま市大宮区、代表取締役社長：和田浩明）は、2024年9月より展開している、メタバース空間での供養を可能にしたメタバース霊園「風の霊」に、新たなエリアを導入し、2026年2月下旬よりサービスを開始いたします。

今回拡充する新エリアは、実際の葬儀と連動し、リアルタイムでの参列や焼香を可能にする「バーチャルイベントスペース（斎場）」と、NFT化された区画により永続的な供養を実現する「メタバース霊園エリア」の2拠点です。

家族葬の増加や、地理的・身体的理由により現地参列が難しい方に向けて、メタバース空間でのLIVE視聴や焼香など、実体験に近い供養の場を提供します。

さらに、NFT技術を活用した区画所有やオンライン供花などを通じて、場所や時間にとらわれない新しい供養のかたちを提案してまいります。

▼メタバース霊園「風の霊」

公式サイト：https://kazenorei.jp/

公式X：https://x.com/kaze_no_rei

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=NqICLBL5Ad0 ]

＜メタバース霊園「風の霊」とは＞

メタバース空間にある霊園に、パソコンやスマートフォンを介してアクセスし、自身のアバターを使って故人様の供養に参列することができるサービスです。霊園内に作成したマイルームには、故人様の思い出の写真や動画を飾ることができ、弔問客同士での会話も可能です。登録および訪問は無料でご利用いただけます。

【新エリアのポイント】

●イベントスペース「風ノ間」

新たにオープンするイベントスペースでは、実際の葬儀会館と連動し、葬儀のLIVE映像を通じて、現実の葬儀とメタバース空間をリアルタイムでつなぎます。家族葬の増加や、地理的・身体的理由により参列が難しい方でも、メタバース上から供養に参列することが可能です。

日本庭園をイメージした空間から葬儀会館を模したイベントスペースへと進み、映像や焼香機能を通じて、実際の葬儀に近い体験を提供します。

本サービスは当初、当社利用者への個別案内として提供し、将来的には誰でも予約・利用できる仕組みを整備するとともに、葬儀以外の用途での活用も想定しています。

●霊園スペース

中央にそびえる大樹を象徴的に配置し、その周囲に趣の異なる4つのエリアを展開しています。利用者は好みのエリアからNFT（※）化された区画を選択・購入し、専用の墓石を設置することで、メタバース空間上でのお墓参りが可能となります。

購入した区画は、現実世界の土地と同様に、将来的に価値が変動する可能性があり、利用者の判断で保有・活用・転売することもできます。

また、供物などもオンライン上で購入できるため、自宅にいながら故人様を偲び、継続的な供養を行うことが可能です。供物もNFT化されているため、お墓参りに訪れたことを足跡として残すことができます。

※NFT：デジタルデータや権利をブロックチェーン技術によって「唯一無二のもの」として証明できる形にすること

【開発背景】

近年、家族葬の増加や葬儀の小規模化、さらには世代間の居住地の変化により、葬儀や供養のかたちは大きく変化しています。地理的・身体的な理由から、故人様のお見送りやお墓参りに行けないという声も増えています。

こうした社会的課題に対応するため、当社はXR事業を手がける株式会社HIKKY（所在地：東京都渋谷区、CEO 舟越靖）と共同で、パソコンやスマートフォンから、いつ・どこからでも供養に参列できるメタバース霊園「風の霊」を開設しました。

＜これまでの反響（利用者の声）＞

息子を海洋散骨で見送ったため墓がないことが気がかりでしたが、墓の代わりになるものが出来て嬉しい。（60代・女性）

デジタルに慣れ親しんでいる世代にとっての新たな供養の形になっていくんだなと思った。（30代・男性）

歩くことも難儀な高齢者にとっては、家にいながら供養ができるというのは大変救いになると思う。（40代・男性）

思い出を残すという行為によって、おじいちゃんとのひとつの区切りができました。（30代・男性）

家族で写真を選びながら、「お父さんってこうゆう人だったよね」と話す時間が持てたことが、また供養になったと思います。（60代・男性）

＜メタバース霊園「風の霊」の開発にあたり＞

アルファクラブ武蔵野株式会社 代表取締役社長 和田浩明

近年、葬儀や供養の形は大きく変化しています。新型コロナウイルス感染症の影響により、これまで主流だった一般葬に代わり、近親者のみで執り行う家族葬が台頭。それにより供養の場に立ち会う機会が減少しています。また、核家族化や少子高齢化による無縁墓の増加など、お墓に関するお悩みが社会問題化しています。こうした課題は年間死亡者数がピークを迎える2040年多死社会に向け、さらに深刻化することが想定されます。

自宅葬儀、会館葬儀、家族葬儀と時代のニーズに沿った葬儀や供養の形をいち早く提供してきた当社では、こうした社会的な背景や課題に対応するサービスとして、メタバース霊園「風の霊」の開発を、VR事業を手掛ける株式会社HIKKYと共同で、2023年1月より開始しました。「風の霊」はパソコンやスマートフォンを介して、いつ・どこからでも故人様の供養に参列することができるため、減少した供養の機会創出や、お墓に関するお悩み解決の一助として役立てていただけたらと願っております。

株式会社HIKKYについて

バーチャルで生まれる文化や創作と最新テクノロジーをかけ合わせて、 誰もがワクワクするような体験の場とコンテンツを提供するXRカンパニー。

2018年から主催するギネス世界記録(TM)を樹立した世界最大級のメタバースイベント「バーチャルマーケット（Vket）」及びリアル体験型XRイベント「VketReal」の企画・運営や、WEBブラウザ上で動くHIKKY独自のメタバースエンジン「Vket Cloud」の開発・提供を主軸に、XRソリューションを用いて新しい価値を創出しています。

＜会社概要＞

代表：代表取締役CEO 舟越靖

所在地：東京都渋谷区恵比寿一丁目20番22号 三富ビル４F

設立：2018年5月1日

HP：https://www.hikky.co.jp/

アルファクラブ武蔵野株式会社について

葬祭事業「さがみ典礼」、冠婚事業「ベルヴィグループ」、互助会事業「あるふぁくらぶ」を柱に、埼玉県で儀式を通して、地域社会に貢献し、トータルライフサービスを提供しております。

＜会社概要＞

代表： 代表取締役社長 和田浩明

所在地：埼玉県さいたま市大宮区上小町535

創業：1962年6月

創立：1964年9月

事業内容：葬祭事業・ブライダル事業・互助会事業・レジャー事業

資本金：1億円

HP：http://www.alphaclub.co.jp/