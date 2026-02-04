ROY2025無差別級最優秀賞「旧横須賀市営田浦月見台住宅」に学ぶ、官民連携×共感投資ファンドによる団地再生プロジェクト徹底解説セミナーを開催

一般社団法人リノベーション協議会

一般社団法人リノベーション協議会（東京都中央区・理事長：山本卓也）は、2026年2月20日（金）、リノベーション・オブ・ザ・イヤー2025にて無差別級最優秀賞を受賞した「未踏の集落リノベーション、月見台住宅*」の舞台である旧横須賀市営田浦月見台住宅（以下、月見台住宅*）の団地再生プロセスを紐解くビジネスセミナーを、リノベーション協議会会議室およびオンラインにて開催いたします。ぜひ、この機会にご参加ください。

参加申し込みフォーム：https://forms.gle/ZESCBupwb484Twef6(https://forms.gle/ZESCBupwb484Twef6)

■セミナー開催主旨

「山の上の孤島」と呼ばれ、2020年には全戸空き家となり荒廃が進んでいた横須賀市田浦にある月見台住宅。この地を横須賀市との官民連携と「共感投資」によって再生させた試みが、2023年に始動した「なりわい居住のまち」プロジェクトです。

本プロジェクトの核となるのは、株式会社エンジョイワークスが運営する不動産投資型クラウドファンディングの活用です。367組の投資家が参加し、資金提供のみならずDIYにも加わるなど、投資家自身がまちづくりにコミットする新しい仕組みを構築しました。その結果、敷地内にはカフェや工房が続々と誕生し、地域に「チャレンジの連鎖」を巻き起こしています。

2025年12月に発表された国交省の次期「住生活基本計画」素案でも公民連携アセットマネジメントが重視される中、本プロジェクトは「官民連携・ファンド活用・住民参画・企画設計運営」を一体で実現した、新しい団地再生モデルとして注目されています。

本セミナーでは、単なる事例紹介にとどまらず、事業として成立させるスキームやプロセス、直面した課題までを徹底解説いたします。リノベーションを一歩先のビジネスへ進化させる、その実践的なノウハウに迫ります。

■セミナー開催概要

日時：2026年2月20日（金）16:00～18:00（受付開始15:45）

開催形態：

【会場】リノベーション協議会 会議室 （東京都中央区京橋1-1-5 セントラルビル13F）

【オンライン】Zoom配信

対象：リノベーション事業者、不動産開発者、自治体関係者、金融機関、地域再生に興味のある方

定員：【会場】20名／【オンライン】無制限

参加費：無料

プログラム：

１．リノベーションビジネスセミナー

『ROY2025無差別級最優秀賞受賞「旧横須賀市営田浦月見台住宅」

官民連携×共感投資ファンドで実現した団地再生プロジェクト徹底解説！』

講師：株式会社エンジョイワークス 取締役 松島孝夫氏

２．リノベーション協議会からのご案内

３．名刺交換会

参加申込は、以下フォームよりお願い致します。

■現地見学会について（予定）

本プロジェクトの再生プロセスを実際に現地で体感いただく「現地見学会」も開催を予定しております。詳細につきましては、2月20日（金）開催のセミナー内にてご案内いたします。

開催予定日：2026年3月19日（木）

会場：旧横須賀市営田浦月見台住宅（神奈川県横須賀市田浦町1丁目54）

一般社団法人リノベーション協議会について

消費者が安心して既存住宅を選べる市場をつくり、既存住宅の流通を活性化させることを目的に、2009年7月に発足したリノベーション業界団体です。現在、業界・業種の枠を超えた742社（正会員552社、賛助会員171社、特別会員5名・9法人・5自治体）が参画し、優良なリノベーションの統一規格「適合リノベーション住宅」を定め、建物タイプ別に品質基準を設定、普及浸透を推進しています。区分所有マンション専有部に関する品質基準を満たす「Ｒ１住宅（アールワンジュウタク）」、区分所有マンション共用部も含む品質基準「Ｒ３住宅（アールスリージュウタク）」、戸建住宅の品質基準「Ｒ５住宅（アールファイブジュウタク）」が運用されており、適合リノベーション住宅発行件数は、累計81,223件（2025年３月31日現在）。2022年6月からは、R1住宅エコ基準も運用開始し、地球環境にもやさしいリノベーションの普及を目指します。

また、2022年より中古住宅流通とリノベーションの提供に必要な知識を総合的に学ぶことができる資格制度「リノベーションコーディネーター資格制度」を創設。リノベーション業界に関わる人材の知識や技術の底上げや、他業界からの転職、新卒採用等、採用機会の拡大や人材定着につなげ、中古住宅の流通とリノベーションの活性化に寄与してまいります。

名称：一般社団法人リノベーション協議会

理事長 ：山本 卓也

設立：平成21年5月20日

住所：東京都中央区京橋1-1-5 セントラルビル13F

公式HP：https://www.renovation.or.jp/