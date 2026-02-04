ブルーモ証券、新たなYouTube動画を公開ブラックロック運用チームとCEO中村が語る「Bloomo Core」の運用戦略

ブルーモ証券株式会社

世界基準の資産運用サービスを展開する、ブルーモ証券株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：中村仁、以下「ブルーモ証券」）は、ブラックロック運用チームとCEO中村が資産運用サービス「Bloomo Core」の運用戦略を紹介する新たなYouTube動画を公開しました。



■約2,000兆円を運用するプロの知見を、「Bloomo Core」で日本の個人投資家のポートフォリオへ

本動画では、世界最大（※1）の資産運用会社であるブラックロック・ジャパン株式会社のマルチアセット運用チームより 陳アンジェラ 氏に登壇いただき、どのようにしてリスクに合わせた運用配分・運用戦略を構築しているのか、個人投資家では実現が困難だった「プロフェッショナルな資産配分」の裏側を公開しています。

※1 2024年末時点の資産残高ベース。（当社調べ）

■動画概要

タイトル：【ブラックロック運用チームが語る】全自動の資産運用サービスBloomo Coreの機動的な運用戦略について

出演： ブラックロック・ジャパン株式会社 マルチセット運用チーム ヴァイスプレジデント 陳アンジェラ 氏／ブルーモ証券株式会社 CEO 中村仁

視聴URL： https://www.youtube.com/watch?v=1JnSrS_d4xQ





■全自動の資産運用サービス「Bloomo Core」

ブルーモ証券では、世界最大の資産運用会社であるブラックロックからリスク区分ごとの運用戦略の提供を受け、ブルーモがお客様に合わせたリスク水準でその戦略を実行して資産を運用する、全自動の資産運用サービス「Bloomo Core」を2025年11月より提供しています。

ブラックロックの専門チームが、世界情勢の変化に合わせて、年に4-6回投資戦略を機動的に更新して、投資パフォーマンスの最大化を目指します。

■ブルーモ証券について

ブルーモ証券は、「資産運用に自信を。」をスローガンに、誰もが安心して資産を育てられる社会をつくることを目指している、日本発のオンライン証券会社です。

2022年6月の創業後、2023年6月には独立系証券会社としては歴代最速ペースで第一種金融商品取引業者の登録を完了させ、2024年5月にはサービス提供開始、またメガバンク系および独立系VCから累計28.5億円の資金調達を実施しました。今後も、ユーザーに皆様の利便性を向上させる機能拡充と、さらなるグロースに向けた取り組みを推進してまいります。

■ブルーモ証券株式会社 会社概要

商号：ブルーモ証券株式会社

所在地：〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町5-1 FinGATE BASE 404

代表者：代表取締役CEO 中村 仁

設立日：2022年6月9日

事業内容：金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第3384号

加入協会 日本証券業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会

取引に関するリスクについて：https://about.bloomo.co.jp/risk/

公式ウェブサイト：https://bloomo.co.jp

公式SNS：

X：https://x.com/Bloomo_invest

YouTube：https://www.youtube.com/@bloomo-academy

