頑張った自分へご褒美！ナイトハイティーで大人の特別なひととき【ホテル＆レジデンス六本木】

シマダグループ株式会社写真はイメージです。

シマダグループの一社であるシマダハウス株式会社（東京都渋谷区、代表：島田一成）が運営するホテル＆レジデンス六本木(東京都港区西麻布)1FのBar & Restaurant COCONOMA（バー・アンド・レストラン・ココノマ）で提供する「ナイトハイティー」のメニューが新しくなりました。

■「ナイトハイティー」特徴

旬の食材を使用するため、料理はその時々のお楽しみ

・宝石箱のような彩りあざやかなスタンド

趣向を凝らした前菜6品を、フランス製のスタンドに散りばめました。一つ一つを手に取る心躍る瞬間をお楽しみください。

※メニュー例

パテドカンパーニュと能登野菜のピクルス/スモークサーモンのキッシュ/ハモンセラーノ/3種のキノコのアヒージョ/チーズのアランチーニ/キャロットラぺなど

チーズのトッピングでまろやかさもプラス

・国産牛のローストビーフは満足感たっぷり

国産牛フィレのローストビーフは、まさに贅沢な一皿。一口ごとにジューシーなお肉の甘みを存分にお楽しみいただけます。気持ちもお腹も満たしてくれるおすすめのメイン料理です。

もちろんアルコールなどのドリンクとのマリアージュも絶品。

和のエッセンスを取り入れたココノマらしさをふんだんに

・濃厚テリーヌショコラなどの魅惑のスイーツ

一日の癒しに欠かせないスイーツを一緒に楽しめるのもナイトハイティーならではの魅力。

3種の異なる味覚で、自分をとことん甘やかす幸せなひと時をどうぞ。

※メニュー例

宇治抹茶のマカロン/ラムレーズンバターサンド/濃厚テリーヌショコラなど

■ 「ナイトハイティー」詳細

[表: https://prtimes.jp/data/corp/46799/table/304_1_357dbee2e7fe39cf72f6aab4a3c107d8.jpg?v=202602041151 ]

お誕生日や特別な記念日に

・無料メッセージプレートで心温まる時間を演出

みなさまの大切なひとときをより思い出に刻んでいただけるよう、無料のメッセージプレートをご用意いたします。ご希望の場合メッセージ（英字表記のみ）を予約時にご入力ください。

※写真はイメージです

・オプションでケーキとメッセージプレートも

別途オプション3,000円でフルーツやお花などをあしらったケーキもご用意可能です。花火もお付けし、雰囲気をよりきらびやかに。お客様のシチュエーションに合わせて、気持ちを込めてご準備いたします。

■フリーフロー付き 女子会シェアプランも 新しく登場

ゆったり語り合いたい女子会にぴったりのシェアコースも登場！見た目も味も楽しい料理と一緒に、ナイトハイティー同様のドリンクメニューを2時間制でゆっくり楽しめます。

＜ menu ＞

・前菜（玉手箱 前菜4種類盛り合わせ）

・温菜（フレンチフライ）

・パスタ（シェフ特製 本日のパスタ）

・メイン（佐賀県産 有田鶏のグリル）

・デザート（特製デザート）

＜ 価格 ＞

6,000円（税込み）

隠れ家的なアジトで 大人のオシャレ時間を贅沢に

■「首都圏ディナー」口コミ年間ランキング 第10位受賞！

「Bar & Restaurant COCONOMA」はこの度、会員数450万人のおでかけWEBメディア「オズモール」の口コミアワード2026にて「首都圏ディナー」部門の第10位に選ばれました。「どのメニューも美味しく大変満足」「バーのおしゃれな雰囲気がとてもよかった」「笑顔で迎えてくれる接客がとても丁寧」「女子会が盛り上がった」などのお声を頂いております。

■ホテル＆レジデンス六本木について

ご予約はこちら :https://www.tablecheck.com/ja/shops/coconoma/reserveホテル＆レジデンス六本木

■ホテルと住まいの融合施設

六本木駅から徒歩7分、六本木ヒルズや国立新美術館から10分以内。好立地のホテル＆レジデンス六本木。デザイナーズホテルと長期滞在型のレジデンスを融合した施設です。客室はモダンで洗練されたデザイン、一方、ホテル上階には「生活全部、ホテルにお任せ」というお客様のために、生活に必要なもの・サービスをすべてセットしたサービスアパートメントのご用意がございます。さらには長期契約でオフィスとしてご使用いただく事にも対応しております。

https://hr-roppongi.jp/

六本木ホテルS

和テイストのモダンルーム（禅、漣、凛）など、テーマごとに異なるデザインの客室をご用意しております。ラグジュアリールームやデラックスツインなど、贅沢な設備を兼ね備えた快適な空間で、大人の日常を刺激する「大人のための都会のアジト」をお楽しみください。

Bar and Restaurant COCONOMAのバーカウンター

Bar and Restaurant COCONOMA

旬の食材を活かし、和のテイストも取り入れながら常に新しいアプローチで美味しさを追求するダイニング。季節ごとに変わる料理と、世界各国から取り揃えた上質なワイン、さらに丹沢大山の麓で醸された日本酒『雨降（あふり）』とのマリアージュが特徴です。また、個性的で日本の要素が散りばめられた空間で、様々なシーンに合わせた利用が可能です。

■ホテル＆レジデンス六本木 イメージムービー

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=dSXzDYAcgbU ]＜施設概要＞

所 在 地：〒106-0031 東京都港区西麻布1-11-6

交 通：日比谷線「六本木」駅 2番出口より徒歩6分

大江戸線「六本木」駅 4b出口より徒歩7分

千代田線「乃木坂」駅 5番出口より徒歩8分

運 営 会 社：シマダハウス株式会社

客 室 構 成：客室 47室

料 金：客室 1室2名 31,200円~

ウェブサイトURL：https://hr-roppongi.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/hr_roppongi/

■シマダグループについて

シマダグループ株式会社は、1952年世田谷区にある一軒の精米店から始まりました。飲食事業をはじめ、不動産・建築事業、介護事業・ホテル事業・保育事業・旅行事業・酒造事業。ほんのひとときから、一生涯まで。その時間が「いい時間（とき）」になるように、人生に寄り添う幅広い事業を展開しています。

葉山うみのホテルbar hotel箱根香山オーベルジュ・ド・プリマヴェーラ（軽井沢）SAKE Kura Hotel 川崎宿箱根つたや旅館seven x seven石垣島（運営受託）

シマダグループのホテル事業 :https://shimadahouse.co.jp/business/hotel

＜本社概要＞

社名：シマダハウス株式会社

代表： 代表取締役社長 島田 一成

本社所在地：〒151-0053

渋谷区代々木3-22-7新宿文化クイントビル14階

公式サイト：https://shimadahouse.co.jp/

シマダグループのウラを楽しくのぞき見できるミニメディア：

シマ報｜もっと知りたいシマダの情報(https://shimadahouse.co.jp/shimaho)

ブランドブック：こめびと（電子版）(https://shimada-komebito.actibookone.com/)