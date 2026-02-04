「人生の練習」ができる学校向け金融/キャリア教育ゲームを中学2年生165名に実施

ブロードマインド株式会社

「金融の力を解き放つ」をパーパスに掲げ、ライフプラン実現を支援する金融サービスの開発・提供を手掛けるブロードマインド株式会社は、カードゲームを用いた出前授業を2024年9月からこれまで2,500人超の児童生徒へ提供。今回は、2025年12月12日に羽村市立羽村第一中学校の中学2年生165名へ授業を実施しました。

■出前授業の内容：「ライフプロデュース」～自分らしい人生を叶える攻略法～

当社で開発をしたカードゲームを通じて仮想の人生を体験し、将来に向けた計画や準備の大切さを学ぶことを目的としたプログラムです。お金を稼ぐことがゴールではなく、限られたお金と時間を使いながら「叶えたいこと」の実現を目指します。

対象は、小学校(高学年)・中学校・高校を想定しており、総合・探究、キャリア教育、金融教育の授業などでご活用いただけます。

▼ライフプロデュースの詳細・実施エリアなどはこちらからご覧ください

https://www.b-minded.com/news/pressrelease/2629/(https://www.b-minded.com/news/pressrelease/2629/)

■出前授業を受けた生徒の感想 ※一部抜粋

１.ゲームをやってみた感想

・1回目は何が起こるのか分からなかったけれど、2回目は先が見えていたので「こうした方がいい」など考えることができた。人生を考えるきっかけになった。

・お金よりも時間の方が簡単になくなってしまうので、時間は大事なんだと思いました。

・人生は一度きりであるため、「人生を豊かにするには人生を見通しておくことが大事だ」ということをこのゲームを通して学んだ。

・1回目より何を買うか・何に転職をするかを計画して、たくさん経験することができた。あまり考えない将来をどうするかということを、ゲームを通じて楽しく考えることができた。

・お金・時間の使い方を学ぶことができた。将来に繋げてお金や時間の使い方を直していきたいと思った。

・1回目は6点で2回目21点と点数が上がったので、時間とお金はあとのことを考えて使うことが大切だと思いました。

２.ゲームで学んだことを基に大人になった時の自分へアドバイス

・人生の中で選択をすることがたくさんあると思うけど、多くの経験ができる方を選ぶとより楽しくなると思う。

・いろいろなことに挑戦していくことが大切だと思ったので、やりたいと思ったら一回頑張ってみてください。

・金と時間、家族時間を大切にして将来も楽しく過ごせよ。

・自分が叶えたいことを叶えられるように計画をしっかりと立てて、なりたい自分になるのが大切だと思いました。

・いろいろなことを考えることも大事だが、“今自分がやりたいことを思い切り楽しむ”ことも大切！

・その時その時の判断で全てが変わるが、保険のような一生ついてくるものは大切。

・時間を有効に使うことで満足度が変わってくると分かったので、時間の使い方に気をつけてほしい。

まだお金について考えることが少ない若い世代に対しても、本質的な金融教育の推進・ライフプランニングの啓蒙を行っていくことで、大人になった時に必要なタイミングで必要なお金を使えるようにすることや、理想の人生を諦めないようになる一助になればと考えています。

＜ブロードマインド株式会社について＞

ブロードマインドは「金融の力を解き放つ」をパーパスに掲げ、人々のライフプラン実現をサポートする金融サービス開発カンパニーです。保険・証券・住宅ローンなど幅広い金融商品について無料でFPに相談できる『マネプロ』や、ファイナンシャル・ウェルビーイング（経済的な幸せ）の実現を支援する金融教育プログラム『ブロっこり』など、これまでの金融業界の既成概念に囚われないサービスを開発・提供しています。これからもフィナンシャルパートナーとして“誰のための金融か”を問い続け、「あるべき姿の金融」を社会に実装することを目指してまいります。

会社名 ：ブロードマインド株式会社（https://www.b-minded.com/）

代表者 ：代表取締役社長 伊藤清

本社所在地 ：〒150-6233 東京都渋谷区桜丘町1-1 渋谷サクラステージSHIBUYAタワー33階

設立 ：2002年1月

事業内容 ：フィナンシャルパートナー事業（個人・法人向けの金融コンサルティングサービスの提供／金融経済教育、ファイナンシャル・ウェルビーイングに関するデジタルプロダクトの開発提供）

・プレスリリース・取材に関するお問い合わせ

広報担当：冨永・志村

TEL：03-5459-3091（直通） / mail：bm-pr@b-minded.com

・出張授業開催希望・検討に関するお問い合わせ

広報担当：冨永・志村

問い合わせフォーム：https://form.run/@bm-pr-lifeproduce-school

※学校関係者さまへ

当日、当社広報やメディア（テレビ・新聞など）による撮影・取材が入る場合があり、会場参加者が映り込む可能性がございます。また、その内容が掲載・報道される場合がありますので、予めご了承ください。