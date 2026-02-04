コニカミノルタジャパンがecbeingで法人向けECサイトをリニューアル

株式会社ecbeing

株式会社ecbeing （イーシービーイング 本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：林 雅也、以下「弊社」）は、 法人向けECサイト構築プラットフォーム「ecbeingBtoB」が、コニカミノルタジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：一條 啓介、以下 「コニカミノルタジャパン社」）の法人向けオフィス用品購買サイト「bizconcie（ビズコンシェ）」のプラットフォームリニューアルに採用されたことをお知らせします。

リニューアルした背景・目的

コニカミノルタジャパン社は、2014年より弊社のECサイト構築プラットフォーム「ecbeing」を採用し、10年以上に渡り法人向けオフィス用品購買サイト「bizconcie（ビズコンシェ）」を運用してきました。

その後、EC市場の拡大とデジタル購買行動の多様化が進む中、同社では2022年以降、オンライン販売チャネルのさらなる強化を目指し、法人向けECサイト構築プラットフォーム「ecbeingBtoB」をプラットフォームとして選択いただきサイトリニューアルの検討を開始されました。

検討の過程では、下記３つの目的を掲げ、顧客・販売店・営業部門の三者がシームレスに連携する新たな法人向けEC基盤を構築し、より一層の業務効率化と顧客体験の向上を目指しています。

・新規顧客開拓の強化：入会から即購入まで可能とするオープンサイト構想の実現。

・顧客利用価値の向上：物販と役務商材を統合した購買フローやポイント管理の改善。

・バックオフィス業務の効率化：IT・SaaS商材の受発注オペレーションの改善。

法人向けオフィス用品購買サイト「bizconcie（ビズコンシェ）」の特徴

法人向けオフィス用品購買サイト「bizconcie（ビズコンシェ）」TOP

新しい「bizconcie」は、単なるサイトリニューアルに留まらず、革新的な機能実装により、顧客体験と業務効率を飛躍的に向上させ、コニカミノルタジャパン社のBtoBビジネスを新たな次元へと導きます。

１.新たにサブスクリプション商材のEC管理を実現

今回のリニューアルでは、Box、Microsoft365、Adobeや自社ITサービスなどに代表される月額・年額型のライセンス商材をEC上で取り扱い・管理できるようになりました。

初期費用やオプション商材を組み合わせたパッケージ販売にも対応し、これまで個別対応が必要だった多様な商材の販売をオンライン上で完結できるようになっています。

サブスクリプション申込みの流れ２.マイページ／バックオフィスでの契約情報の一元管理

契約期間や更新日、提供サービスの価格変更に伴う期間設定など、契約情報をマイページおよびバックオフィス上で管理・表示できるようになりました。

ユーザーはマイページから契約情報の変更依頼を行い、その内容を運用担当者がバックオフィスで確認・対応することが可能です。

これにより、これまで書面やメールで行っていた契約関連のやり取りをEC上でデジタル化し、運用効率と顧客利便性の両立を実現しました。。

リニューアル後のサブスクリプション商材の契約変更・確認イメージ図契約サービス詳細イメージ３.商材別の注文情報取得と発注業務の完全自動化

サブスクリプション商材のように、利用者名・利用拠点・契約形態などの個別情報が必要な商品に対して、カートイン済み商品ごとにアンケート項目を設定し、注文フロー内で情報を取得・登録できるようになりました。

これにより、従来PDF注文書で個別対応していた専門注文書のやり取りをEC化し、取得した情報は発注メールやサプライヤーサイト上にも自動反映され、発注処理業務の一部をオンライン化することで、手作業の削減と情報精度の向上を実現しています。

さらに、販売店・直販など会員区分に応じて取得項目を制御できる仕組みを導入し、複数販売チャネルにおける柔軟な運用を可能としました。

４.新規顧客開拓を加速する「ECサイトのチャネル化拡張」の実現

リニューアル後のサブスクリプション商材の注文フローイメージ図商品ごとに設定したアンケート項目ライト会員登録画面ページ

これまで「bizconcie」では、コニカミノルタジャパン社との既存取引がある企業のみが会員登録可能な仕組みでしたが、今回のリニューアルでは、新たに「ライト会員」ステータスを設け、取引実績のない新規法人のお客様も登録・購入が可能となりました。

これにより、当社とお取引のない企業様でも、サイト上で会員登録から商品購入までをシームレスに完結できるようになり、国内法人向けサイトとしての間口を広げました。

新規顧客の獲得機会を大きく拡げるとともに、初回購入までの導線を最適化することで、よりスムーズで快適な購買体験を提供します。

従来サイトでの並行対応を経て、今回のリニューアルにより正式に新規顧客受け入れの仕組みを確立し、法人向けECの新たな成長ステージへと進化しています。

今後の営業活動のデジタル支援における取り組み

コニカミノルタジャパン社では現在も、顧客・販売店・営業部門がより密接に連携できる仕組みの構築を進めています。販売管理機能の拡充や営業活動のデジタル支援を強化することで、ECサイトを基盤とした新たな法人取引の形を実現していく予定です。

これらの機能は、顧客・販売店・営業部門がシームレスに連携できる次世代型のBtoBプラットフォームとして、さらなる業務効率化と価値創出を目指す取り組みの一環となります。

コニカミノルタジャパン株式会社 ご担当者様からのコメント

「bizconcie」は2014年のオープン以降、法人会員ひとりひとりに寄り添いながら購買業務を支援してきました。

DXが進む昨今、BtoB市場におけるECの利用においても、物品だけでなくIT・SaaSサービスの購入ニーズが高まっていることから、IT・SaaSサービスの契約管理・請求管理を一括で行えるサイト構築に力をいれました。

今後も円滑で快適な購買業務を支援すべく、より一層、課題解決や業務効率化の支援に力を入れていきます。

コニカミノルタジャパン株式会社について

コニカミノルタジャパン株式会社は、デジタル複合機などの情報機器、ITソリューション、ヘルスケア機器、センシング機器などを、顧客の課題解決に最適な形で提供するコニカミノルタグループの国内事業会社です。画像技術を核に、働き方改革支援、医療の質向上、ものづくり品質管理など、幅広い分野で「新しい価値」を創造し、顧客に寄り添うパートナーとして事業を展開しています。

・法人向けオフィス用品購買サイト「bizconcie（ビズコンシェ）」：https://bizconcie.konicaminolta.jp/

ECサイト構築プラットフォーム『ecbeing』について

ECサイト構築プラットフォーム「ecbeing」は、1999年のサービス販売開始以来、大手や中堅企業を中心に1,600サイト以上の導入実績があるECのプラットフォームシステムで、国内トップシェアを誇るEビジネスの総合ソリューション※1です。

ecbeingは業種や業態を問わず、EC戦略立案から、ECサイト構築、デジタルマーケティング・デザイン支援、EC専用クラウドインフラ・セキュリティまでワンストップで提供が可能です。

ただECを構築するだけでなく、顧客ロイヤリティをあげる「ファンマーケティング」、顧客を引き付ける魅力的なコンテンツを発信する「メディアコマース」、会員データを活用した店舗連携やアプリ等の複数の接点で最適な購買体験を提供する「オムニチャネル」など、お客様のEビジネスに合わせたサービスの提供を可能としています。

また、変化するニーズに合わせて自社開発してきたMA・CMS・CRM・レビュー・SNS連携・動画・店舗予約・アプリなどの自動バージョンアップする「マイクロサービス」も幅広くご用意しています。

これらを開発650名、マーケティング300名の国内最大の体制が支援し、EC事業者様へのサービス提供を可能にしています。

※1 2008～2024年度、EC サイト構築（カスタマイズ型、SaaS/PaaS）市場占有率。

2022年度まで富士キメラ総研の過去の調査結果を基に自社推定、2023年度以降は富士キメラ総研「ソフトウエアビジネス新市場」より

株式会社ecbeingについて

名 称 ： 株式会社ecbeing

設 立 ： 2012年10月1日

本 社 ： 東京都渋谷区渋谷2-15-1 渋谷クロスタワー

代表者 ： 代表取締役社長 林 雅也

資本金 ： 2億円 *2026年1月1日現在

株主構成： 株式会社ソフトクリエイトホールディングス（東証プライム・証券コード：3371） *100％出資

事業内容： ECサイト構築、ECビジネスコンサルティング、ECサイトデザイン制作、ECプロモーション・マーケティング、EC専用インフラサービスをワンストップでご提供

詳しくは https://www.ecbeing.net/ をご参照ください。

構築したサイト事例：https://www.ecbeing.net/results/

○本件に関するお問い合わせ先

株式会社ecbeing

担当:塩見 駿介

TEL:03-3486-2631 FAX:03-5466-9480

Email: IR@ecbeing.co.jp

