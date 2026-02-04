シンガポールを拠点に独自のデジタル資産x伝統金融資産の運用サービスを展開する「Penguin Securities Holdings」へ出資

ユナイテッド株式会社

ユナイテッド株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長 兼 執行役員：早川 与規、証券コード：2497、以下「ユナイテッド」）は、 Penguin Securities Holdings Pte. Ltd.（本社：シンガポール、共同創業者兼 CEO 川辺 健太郎、以下「Penguin Securities Holdings」、読み：ペンギンセキュリティーズホールディングス）へ出資いたしました。

■Penguin Securities Holdingsの事業について

Penguin Securities Holdingsは、シンガポールを拠点とし、富裕層・ファミリーオフィス向けに、デジタル資産（暗号資産等）および伝統金融資産（金・株式・債券等）を横断して管理・販売する、総合資産運用サービスを展開しています。主な特徴として、顧客ごとに専任担当が付くプライベートバンク型のサービスを提供し、富裕層が求める高品質なサポートと、高度なマネーロンダリング審査体制を兼ね備えています。

■ユナイテッドによるPenguin Securities Holdingsへの出資の背景

アジアの資産運用市場は拡大傾向にあり、中でもシンガポールを中心とした地域では、富裕層や機関投資家による多様な資産運用ニーズが高まりつつあります。特に、オルタナティブ資産への関心が広がる中、暗号資産やステーブルコインを活用した運用手法が新たな選択肢として注目を集めています。

Penguin Securities Holdingsは、暗号資産と伝統的金融商品を横断的に扱うユニークな事業基盤を有し、信頼性と柔軟性を両立した運用プラットフォームを構築しています。特に、適格投資家・富裕層を対象に、専任担当制による伴走型サポート、投資目的に応じたカスタマイズ提案、高水準のマネーロンダリング対策を備えたサービス運営により、高度な資産管理ニーズに応える体制を実現しています。

ユナイテッドは、こうしたPenguin Securities Holdingsの独自性のあるサービス設計と金融・規制・プロダクトに精通した専門性を有している経営チームを高く評価しています。今後、変化の激しい金融環境においても持続的な成長を遂げ、投資家の広範なニーズに応える存在へと発展していくことを期待し、ユナイテッドは出資を決定しました。

■今後の展望

Penguin Securities Holdingsは今回調達した資金で、人材採用およびシステム開発を通じた運営体制の強化、暗号資産と伝統金融商品の融合による新たな金融商品開発、及び日本国内市場への展開を進めていく予定です。ユナイテッドとしても、Penguin Securities Holdingsの事業拡大とさらなる成長に向け支援してまいります。

■ユナイテッド株式会社 投資事業について

ユナイテッドは「意志の力を最大化し、社会の善進を加速する。」をパーパスに掲げ、投資事業、教育事業、人材マッチング事業の3つをコア事業としています。

投資事業においては、インターネットビジネスの黎明期から20年以上に渡って数々のベンチャー・スタートアップ企業に投資を行い、投資先企業の成長・EXITに寄り添ってまいりました。

現在は国内のシード～アーリーステージのベンチャー・スタートアップ企業を主な投資対象としております。投資はすべて自己資金で行っているため、柔軟かつスピーディーな意思決定が可能です。

投資後には、長年の事業運営・投資経験により培った事業・組織運営ノウハウの提供、及び資金調達・EXIT支援等を行っております。

■出資先会社概要

会社名 ：Penguin Securities Holdings Pte. Ltd.

本社所在地：1 Marina Boulevard, #28-00 One Marina Boulevard, Singapore 018989

設立日 ：2023年8月

代表者 ：共同創業者兼 CEO 川辺 健太郎

事業内容 ：資産運用サービスの提供

URL ：https://penguinsecurities.sg/

ユナイテッド株式会社

本社所在地：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-2-5 MFPR渋谷ビル

設立日 ：1998年2月20日

代表者 ：代表取締役社長 兼 執行役員 早川 与規

事業内容 ：教育事業、人材マッチング事業、投資事業、アドテク・コンテンツ事業

URL ：https://united.jp/

