株式会社 一蘭（本社：福岡市博多区 代表取締役社長：吉冨 学）は、2026年2月5日（木）より、カップ麺「一蘭とんこつ炎」を数量限定で全国にて順次発売いたします。累計出荷数1700万食を超える「一蘭とんこつ」シリーズの中から、一昨年に数量限定で発売した「一蘭とんこつ炎」が、再登場します。旨辛スープと風味豊かな細麺に、一蘭の代名詞「秘伝のたれ」を組み合わせ、具材なしでラーメン本来の純粋な味わいを楽しめる一杯です。刺激的な辛さととんこつの美味しさをぜひご堪能ください。





【「一蘭とんこつ炎」 サイトURL】

https://www.ichiranstore.com/shop/pages/tonkotsu-cup.aspx





カップ麺「一蘭とんこつ炎」

2026年2月5日より、一蘭は2024年に数量限定で発売したカップ麺「一蘭とんこつ炎」を再販いたします。シリーズ累計の総出荷数1700万食を超える「一蘭とんこつ」カップ麺の一つとして、旨辛スープと風味豊かな細麺、一蘭の代名詞「秘伝のたれ」が絶妙に調和した一杯をお届けします。具材をあえて入れず、ラーメン本来の純粋な味わいを楽しんでいただけるように設計されたこの商品は、麺・スープ・秘伝のたれが織りなす刺激的な辛さと美味しさに向き合えるカップ麺です。国内一蘭全店舗や公式通販、一部小売店にてお求めいただけます。手軽にラーメンの奥深さを味わえる贅沢な一杯です。ぜひ、一蘭の職人技が詰まった「一蘭とんこつ炎」をご堪能ください。





■発売日：2026年2月5日

■メーカー希望小売価格：税込537円

■取扱店舗：国内一蘭全店舗、おみやげ一蘭公式通販・一部コンビニ・小売店など

■種類：ノンフライ麺

■小袋：３袋（液体スープ・粉末スープ・秘伝のたれ）

■調理時間：熱湯4分

■目安湯量：430ml





あえて具材は入れていません。それはラーメン本来の純粋な味わいを楽しんでいただくためです。一蘭は創業以来60年以上、旨みの深さと純粋な味わいに向き合ってきました。そんな一蘭から発売になる「一蘭とんこつ炎」は、濃厚なとんこつ本来の美味しさと、「辛さ」と「旨味」のバランスを追求した一杯です。





【こだわり】

麺

小麦の風味が感じられる一蘭の細麺の特長を表現するため、特注のノンフライ麺を使用。スープとよく絡み、まるで一蘭特製生麺のような風味とのど越しを楽しむことができます。





スープ

粒度の違う唐辛子を4種類配合。従来の「一蘭 とんこつ」(カップ麺)のスープをベースに開発し、刺激的な辛さと、とんこつ本来の旨味のバランスを徹底的に追求したスープです。





秘伝のたれ

厳選された唐辛子を基本に特別調合いたしました。秘伝のたれを入れることで、さらに旨味や甘味が追加され、『一蘭とんこつ炎』の味が完成します。





【開発秘話】

一蘭は創業以来60年以上「辛さ」と「旨味」のバランスに向き合ってまいりました。目指したのは、ただ辛いだけでなく、とんこつ本来の美味しさも感じていただけるラーメン。辛さについては、唐辛子一つひとつの粒子感にもこだわり、最終的に選りすぐった4つをブレンドして表現しました。約2年の歳月をかけ、ついに職人たちが誇りを持って提供できる味が完成。その名も『一蘭とんこつ炎』。「炎」という名に劣らない辛さを感じられ、とんこつスープのコクや旨味も味わうことのできる、絶妙なバランスをつくり上げることができました。「辛さ」と「旨味」のバランスを研究し続けてきた一蘭だからこそたどり着くことのできた究極の逸品です。





開発担当者コメント

「一蘭とんこつ」は、開発に20年を要した一蘭の自信作です。そんな一杯に「お店でオーダーするように、もっと辛いとんこつラーメンを楽しみたい」という辛いもの好きのお客様からの声が寄せられました。その声に突き動かされ、職人たちの飽くなき探求心に再び火が灯りました。そして誕生したのが「一蘭とんこつ炎」です。

「辛さ」と「旨み」のバランスに並々ならぬこだわりを持つ一蘭の職人たちは創業以来60年以上「辛さと旨みの絶妙なバランス」に向き合ってきました。辛さを単なる刺激として捉えるのではなく、とんこつスープの深いコクを最大限に引き立てるための「仕上げの一手」と考えています。「ただ辛いだけではなく、とんこつスープ本来の美味しさも感じていただけるラーメン」を世に送り出すべく、唐辛子の種類や粒度にまでこだわりました。

唐辛子がスープに溶け込んだ時の味わいや風味の変化など、職人たちは様々な項目において試行錯誤を繰り返し、辛さと旨みが互いを高め合う黄金比を追い求めてきました。そしてついに納得のいく至高の一杯「一蘭とんこつ炎」が完成したのです。

前回の期間限定販売では、その強烈なインパクトと完成度の高さに「ぜひ、また食べたい！」というお声を多数いただき、この度再販が実現しました。本格的な辛さと旨さの共演をご家庭でも、心ゆくまでお楽しみください。