株式会社フロッグポッド(以下、当社)は、ローコード教育サービス「Power Education」( https://power-education.info )において、年度末の予算消化および来期に向けた人材育成計画に直結するPower Platform研修を提供開始いたしました。





すぐに現場で使えるローコード研修のご紹介





年度末に近づくにつれ、

・予算を使い切る必要がある

・形式的な消化ではなく、来期に説明できる使い道が求められる

・DX・人材育成・リスキリングの文脈に合致する施策が必要

といった課題を抱える企業担当者様も多いのではないでしょうか。





当社のPower Platform研修は、「助成金対象」「短期間」「現場での即活用」を前提に設計されており、年度末予算の有効活用と来期への投資を同時に成立させる研修としてご活用いただけます。





「Power Education」サービスページ： https://power-education.info/









■予算消化に適した3つの特長

(1) 助成金対象研修のため、実質負担を大幅に圧縮

厚生労働省「人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)」の対象研修として、最大75％の経費助成＋賃金助成が適用可能です。





(2) 短期間・定額・少人数から実施可能

・2日間(合計12時間)で完結

・1名単位で受講可能

・オンライン／対面対応

年度末の限られた期間でも、稟議・実施・完了まで無理なく進行できます。





(3) 「DX人材育成」として説明しやすい内容

Microsoft Power Platform(Power Apps／Power Automate／Power BI)は、全社DX・業務効率化・内製化・属人化解消といった文脈で説明可能なため、社内決裁・監査・来期計画への接続が容易です。









■当社研修ラインナップのご紹介

【1】Power Apps 初級編 ＋ Power Automate 初級編(2日間)

▼ 人材開発支援助成金 対象コース

業務アプリの内製化と業務フロー自動化を、現場主導で進めるための基礎研修です。

○研修概要

・Power Apps：業務アプリ作成の基礎(キャンバスアプリ)

・Power Automate：承認フロー・通知・自動処理の構築

・SharePoint／Dataverse for Teams 連携

・実務を想定した演習中心

○費用

・1名：77,000円(税込)

・6時間 × 2日間





【2】Power BI 初級編(NEW)

▼ 他研修とセットで助成金適用可

Excelデータを活用し、「集計止まり」から「見せて判断できる」状態へ移行するためのデータ可視化研修です。

○研修概要

・Power BIの基本構造と役割

・データ取り込み／加工／可視化／共有

・Excelデータを使った実践ワーク

○費用

・1名：38,500円(税込)

・4時間

※ Power Apps(6H)または Power Automate(6H)と組み合わせることで助成金要件を満たします。





教材イメージ写真





■助成金活用時のコストイメージ(中小企業)

・通常受講費用 ：77,000円

・経費助成(75％)：▲57,750円

・実質負担 ：19,250円





さらに賃金助成を加味すると、

実質負担額 約7,250円／名まで圧縮可能です。

※ 助成金の適用可否は企業条件・受講構成により異なります。









■こんな企業様に適しています(予算消化視点)

・年度末予算を「来期につながる形」で消化したい

・DX・リスキリング文脈で説明できる施策を探している

・IT部門以外の現場人材を育成したい

・外注依存を減らし、業務改善を内製化したい

・助成金を前提に、実質コストを抑えたい





年度末の限られた期間でも、研修設計・助成金活用・実施スケジュールまで一貫してご相談可能です。

予算消化・来期計画・DX人材育成の整理段階からでも、お気軽にお問い合わせください。