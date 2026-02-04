オーケストラで新旧アニメソングを演奏 ズーラシアンブラスが「アニメ・カーニバル」を開催 5月6日(水・振)渋谷 Bunkamura オーチャードホール
ズーラシアンブラス(制作：株式会社スーパーキッズ)は、「ズーラシアンブラス・アニメ・カーニバル」を2026年5月6日(水・振)Bunkamura オーチャードホールで開催いたします。
コンサート情報 https://www.superkids.co.jp/z-brass/concert/2605ZAC/
ズーラシアンフィルハーモニー管弦楽団1
●新旧名作アニメソングをシンフォニックにお届け
「シンフォニック童謡」をコンセプトに活動している動物たちのオーケストラ「ズーラシアンフィルハーモニー管弦楽団」が、アニメソングを特集するコンサートです。「DANZEN! ふたりはプリキュア」「ドラゴンボールメドレー」「名探偵コナン メインテーマ」他名作アニメソングをズーラシアンブラス流のオーケストラアレンジでお届けします。
●サキソフォックスとオコジョも出演
ズーラシアンフィルハーモニー管弦楽団に加えて、サックス四重奏のサキソフォックスとギターのオコジョも出演。オーケストラが更にノリノリでご機嫌なサウンドにパワーアップします。
●「トライ・エヴリシング」を10年ぶりに演奏
映画「ズートピア」日本版エンドソング「トライ・エヴリシング(ズーラシアン・フィルハーモニー・バージョン)」を10年ぶりに演奏いたします。
＞演奏予定曲目
Butter-Fly(「デジモンアドベンチャー」オープニングテーマ)
DANZEN! ふたりはプリキュア(「ふたりはプリキュア」主題歌)
こち亀メドレー(アニメ「こちら葛飾区亀有公園前派出所」より)
ドラゴンボールメドレー
名探偵コナン メインテーマ
アイドル(「【推しの子】」オープニング主題歌)
トライ・エヴリシング(ズーラシアン・フィルハーモニー・バージョン)他
●この日のための特別衣装
年に一度の舞踏会。動物たちはカーニバル衣装で登場します。花かんむりをつけたり、マントを着たり、それぞれおしゃれを楽しんでいます。特に女の子たちに人気なのはとっても華やかな弦うさぎの四姉妹のドレス。花柄の可愛らしい衣装が印象的です。クラリキャットの4名も色違いのロングドレスで登場。みんながヴェネツィアのカーニバルをイメージしている中、“カーニバル”違い…リオのカーニバルを彷彿とするサンバ衣装を着た動物も。
【公演概要】
開催日：2026年5月6日(水・振)
時間 ：開演 14:00 開場 13:00
場所 ：Bunkamura オーチャードホール(東京都渋谷区)
料金 ：全席指定 大人5,000円、学生(中学生～25歳まで)4,000円、
子ども(3歳～小学生)3,000円 ※0歳より入場可。3歳から有料。
2歳まで膝上鑑賞無料(大人1人につき1名まで)
チケット取り扱い
・スーパーキッズチケットセンター https://www.superkids.co.jp/ticket/
・ローソンチケット https://l-tike.com/
・チケットぴあ https://t.pia.jp/
・Bunkamuraチケットセンター TEL：03-3477-9999 営業時間10:00～15:00
・オンラインチケット MY Bunkamura https://my.bunkamura.co.jp/
【ズーラシアンブラスとは】
指揮者のオカピをはじめ、演奏するのは全て希少動物という金管五重奏「ズーラシアンブラス」。クラシック音楽における絵本のような役割ができれば…と2000年に誕生しました。2010年には「横浜観光コンベンション特別功労賞」を、2011年には「キッズデザイン賞」において最優秀賞(経済産業大臣賞)を、2023年には「日本管打・吹奏楽アカデミー賞(演奏部門)」を受賞しました。2014年にはコンサートの取組が高く評価され、株式会社スーパーキッズは経済産業省より「がんばる中小企業・小規模事業者300社」に選定されました。また2024年度には高校音楽の教科書に掲載。多数のCD、DVDのみならず、楽譜もリリースし、金管アンサンブル界の裾野を広げています。
「弦うさぎ」(うさぎの弦楽四重奏)「サキソフォックス」(キツネのサックス四重奏)といった動物の仲間たちと行う、親子のためのコンサート「音楽の絵本」は、全国各地のホールで話題となり、海外公演も含め年間約150を数えます。2011年にはオーケストラ「ズーラシアンフィルハーモニー管弦楽団」を結成。これまでのコンサートから更に一歩踏み出し、慣れ親しんだ音楽をより交響的に紡ぐ「シンフォニック童謡」をテーマに展開。子どもたちのクラシック音楽への興味を一層高めています。
「ズーラシアンブラス」は、これからも音楽の素晴らしさを知る糸口を提供していきたいと思っています。
【制作コンセプト】
素晴らしい文学作品を読んで聞かせても、小さな子どもがその世界に入り込んでいくことはすぐにはできません。そのために文学の世界には「絵本」と言う素晴らしい芸術の入り口が用意されています。音楽の世界にも童謡という子どもたちへの贈り物がありますが、歌詞に頼らないクラシックの世界では絵本のような分かりやすい入り口がなかなかありませんでした。ズーラシアンブラスはクラシック音楽における絵本の役割ができれば…と考えられ、そして誕生しました。