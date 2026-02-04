ビートレンド株式会社(本社：東京都品川区、代表取締役社長：井上 英昭、以下 ビートレンド)は、当社が提供するスマートCRMプラットフォーム『betrend』を活用し、株式会社山新(本社：茨城県水戸市、代表取締役社長：山口 隆生、以下 山新)が運営する『山新カスタマークラブ公式アプリ』のリニューアルを支援いたしました。今回のリニューアルは、お客様の利便性向上を目的とした機能アップデートの一環であり、デザインの刷新および新機能の実装を行いました。





『山新カスタマークラブ公式アプリ』アイコンとホーム画面(イメージ)





■リニューアルの背景

『山新カスタマークラブ公式アプリ』は、茨城県を中心にホームセンター『山新』や『山新グランステージ』を展開する株式会社山新の会員向けアプリです。サービス開始当初より、ビートレンドが提供するスマートCRMプラットフォーム『betrend』を基盤として構築・運用されており、お会計時にアプリ内のバーコード(会員証)を提示することで、ポイントの獲得・利用ができます。





この度、より“見やすく、使いやすい”アプリを目指し、『betrend』が提供する最新のデザインテンプレートを採用した画面デザインの刷新と、お客様からのご要望にお応えした新機能の追加を実施いたしました。









■アップデートの主な内容

●情報の視認性を高める“縦スクロール型レイアウト”への変更

従来のタイル形式から、最新の縦スクロール型レイアウトへ刷新しました。これにより、表示できる情報量が格段に増え、チラシやキャンペーン、重要なお知らせをスムーズに確認できるようになりました。





●お客様の声を反映した「購買履歴」機能の追加

これまでも提供していたバーコードによる会員証機能に加え、新たに“購買履歴”の表示に対応しました。「以前購入したネジのサイズを忘れてしまった」「前回と同じ替え芯や電球が欲しい」といった際、過去の履歴から正確な情報をお手元で確認できます。









■『山新カスタマークラブ公式アプリ』について

『山新カスタマークラブ公式アプリ』は、茨城県を中心にホームセンター『山新』や『山新グランステージ』を展開する株式会社山新の会員向けアプリです。









■『山新カスタマークラブ公式アプリ』の機能

●お知らせ

キャンペーン情報やチラシ情報など、最新情報をプッシュ通知にてご案内します。





●ポイント

お会計時にアプリ内のバーコード(会員証)を提示することで、ポイントの獲得・利用ができます。





●アウトレット

山新アウトレットのオンラインショップに遷移できます。





●アプリ限定ポイント

アプリをご利用のお客様限定のお得なポイント企画の情報が閲覧できます。





●『山新カスタマークラブ公式アプリ』(無料)

Android／iOS： http://advs.jp/cp/appredir/yamashin









■今後の展望

ビートレンドは、自社プラットフォーム『betrend』で構築されたアプリが、常に最新かつ最適な状態でお客様に選ばれ続けるよう、今後も継続的な機能改善とマーケティング支援を行ってまいります。









■株式会社山新について

株式会社山新は、1869年(明治2年)に創業した150年以上の歴史を持つ企業です。茨城県を中心に、ホームセンター、家具・インテリア専門店、ペット用品専門店、カー用品専門店などを展開しています。地域密着型の店舗展開を強みとし、「快適な生活の実現に貢献すること」をテーマに、生活用品から家具、DIY用品まで幅広く提供。特に大型店舗の「グランステージ」では、品揃えや専門性の高い売場づくりで地域最大級の支持を得ています。独自厳選された商品を地域独特の需要に合わせて展開し、地域で一番頼りにされる店舗づくりを目指しています。





ウェブサイト： https://www.yamashin-grp.co.jp/









■スマートCRMプラットフォーム『betrend』について

ビートレンド株式会社が提供する、スマートフォン・携帯電話を活用し、企業がお客様へ情報配信可能なスマートCRMシステムです。スマートフォンアプリのプッシュ通知やメール、LINEなどのマルチコンタクトチャネルを有し、最適な情報配信手段を利用できます。また、ご利用金額・ポイント・来店などの行動履歴を分析・活用し、お客様にあわせた効率的なマーケティング施策を支援します。飲食・小売・サービス業を中心に幅広い業種・業態での導入実績がございます。





『betrend』サービス紹介動画： https://youtu.be/T6UYt4Q2gys

『betrend』×『LINEミニアプリ』連携紹介動画： https://youtu.be/tb8FAwCEY74

サービスサイト： https://www.betrend.com/service









■ビートレンド株式会社について

ビートレンド株式会社は、スマートフォン・タブレット・携帯電話などを活用し、企業が顧客との接点を統合的に管理・運用可能なスマートCRMを実現するプラットフォーム『betrend』を開発。2000年の創業以来、マーケティング手法の変化に対応し機能追加を行い、流通業や飲食・サービス業を中心に導入されています。情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS(ISO27001))認証取得のシステム運用とプライバシーマーク取得の個人情報管理体制により、安全で信頼性の高いシステムを提供しています。





ウェブサイト： https://www.betrend.com/









※本プレスリリースに記載している会社名および商品・サービス名は各社の商標または登録商標です。