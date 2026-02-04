金属表面処理分野において、国内屈指の技術力を有する株式会社アサヒメッキ（本社：鳥取県鳥取市）は、環境負荷低減や工程改善に積極的に取り組んでいます。近年、顧客からの要望や相談が増えていることを背景に、同社では多種多様な表面処理における環境負荷低減および工程最適化を推進。これらの取り組みを通じて、製品品質の向上とともに、顧客の製品開発・ものづくりを支援しています。

■ アサヒメッキが誇る「アルマイト技術」の優位性当社が提供するアルマイト処理技術は、経済産業省の「サポイン事業（戦略的基盤技術高度化支援事業）」に採択され、開発に成功した特許取得済みの表面処理技術です。さらに本技術は、平成29年度 第7回ものづくり日本大賞 中国経済産業局長賞を受賞しており、環境負荷低減・作業安全性向上と同時に、耐食性・意匠性を実現するものづくりとして、第三者機関からも高く評価されています。

【低負荷・高品質、全アルミ対応の最適化プロセス】従来のアルマイト工程、特にアルミダイカスト（鋳造品）の処理では、劇物である「フッ酸」の使用が一般的とされてきました。しかし、その高い毒性は環境負荷や作業者の安全面において大きな課題でした。アサヒメッキは、長年培ってきた表面処理技術と研究開発の成果により、フッ酸の使用を極限まで抑制する独自プロセスを確立。また、工程の最適化による処理時間短縮・コスト削減にも寄与し、高品質・低環境負荷でありながら、市場競争力を高める戦略的表面処理として多くの製品に採用されています。

【ご対応について】～処理可能アルマイト～硬質アルマイト/白色アルマイト/黒色アルマイト

～サイズについて～最大可能寸法：W1,640×D450×H1,000mm(白・黒)W1,640×D300×H1,000mm(硬質)※上記の寸法につきましては、製品の形状により異なりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

■ 今後の展開私たちは、単なる表面処理の受託業者ではありません。お客様が直面する設計上の難題や、次世代製品開発における高い要求に対し、共に答えを導き出すパートナーでありたいと考えています。 「この素材では無理だろう」「この環境条件では耐えられない」--そんな限界に直面した時こそ、まずはご相談ください。技術的知見を駆使し、どうすればできるかを一緒に追及し、最適な提案をいたします。 素材に対しての抽象的なニーズに、長年培ってきた技術を提供し、様々な製品開発に貢献してまいります。

■ 会社概要商号：株式会社アサヒメッキ代表者：代表取締役 木下 淳之所在地：〒689-1121 鳥取県鳥取市南栄町1番地設立：昭和33年11月8日事業内容：亜鉛ニッケル合金メッキ・亜鉛メッキ・アルマイト・黒染め化成処理・その他表面処理資本金：2,600万円公式サイト：https://asahimekki.jp/