株式会社ZENB JAPAN（ゼンブ ジャパン）（愛知県半田市、以下 ZENB）が運営する「ZENB 楽天市場店（https://www.rakuten.ne.jp/gold/zenbofficial/）」は、楽天市場が選出する「楽天ショップ・オブ・ジ・エリア2025 東海・北陸エリア賞」を受賞しました。昨年に続き2年連続での受賞となります。本受賞への感謝を込めて、「ZENB 楽天市場店」では受賞記念キャンペーン（2026年1月30日（金）～2月10日（火））を実施し、期間中に利用できる最大30％オフクーポンを配布します。

受賞概要

「楽天ショップ・オブ・ジ・エリア」は、楽天市場に出店する日本全国の5万店舗以上のショップの中から、各エリアで特に著しい活躍をしたショップへ贈られる賞です。*詳細はこちらをご覧ください。（https://event.rakuten.co.jp/soashop/）

受賞名

楽天ショップ・オブ・ジ・エリア2025 東海・北陸エリア賞

発表日

2026年1月30日（金）

受賞店舗

ZENB楽天市場店（https://www.rakuten.ne.jp/gold/zenbofficial/）

最大30％オフクーポンがもらえる受賞記念キャンペーン開催中

受賞を記念し、日頃の感謝を込めたキャンペーンを開催しています。

開催期間

2026年1月30日（金）～2026年2月10日（火）

キャンペーン内容

ZENB 楽天市場店で使える最大30％OFFクーポンを配布*クーポンの利用条件（対象商品、割引率、利用回数、最低購入金額など）はZENB楽天市場店をご確認ください。

ZENBとは

野菜や豆といった植物を可能な限りまるごと“ぜんぶ”使った食で、おいしくてカラダにいい、人と社会と地球の健康に貢献する、ウェルビーイングな食生活を提案しています。動物性原料不使用で、可能な限り添加物も使用せず、素材そのもののおいしさと栄養を余すことなく活かしています。小麦や米よりもヘルシーで地球にもやさしい黄えんどう豆を使った「ZENBヌードル」「ZENBブレッド」「ZENBチップス」や、普段食べずに捨ててしまう芯や皮まで、まるごと野菜を使った「ZENBカレー」「ZENBスープ」「ZENBバトン」などを販売しています。・公式サイト：https://zenb.jp・Instagram：https://www.instagram.com/zenb_japan/・X：https://x.com/Zenb_jp

＜本件に関するお問い合わせ先＞

お問い合わせフォーム：https://support.zenb.jp/hc/ja/requests/new