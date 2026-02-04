ガジェットメディア・発信者向けの体験型ミートアップ「AliExpress Gadget Discovery 2026」を開催

株式会社フォーエム



株式会社フォーエムはアリババ株式会社と共同で、2026年2月26日（木）、ガジェットメディア・発信者向けの体験型ミートアップ「AliExpress Gadget Discovery 2026」を開催します。

本イベントでは、世界最大級のECプラットフォーム「AliExpress」で注目を集める日本未上陸・未発表を含む最新ガジェットを、実際に手に取り、その場で検証・発信いただけます。

レビュー用デバイスの購入コストを抑えながら、先行性のある記事・動画制作につなげていただけます。

◼︎イベントの特徴



1. 日本未上陸・最新ガジェットを実機で体験

AliExpressで注目を集めるガジェットを、写真や仕様表だけでなく、実際に手に取り、質感や操作感を確認できます。

2. レビュー・記事化を前提とした体験設計（参加メーカー：Lenovo,Retroid, Honor,i,OnePlus,など約50メーカー参加）

当日は自由に撮影・検証が可能。イベント当日中、または直後のレビュー・企画立案につながる体験を提供します。

3. AliExpress担当者から直接聞けるグローバルトレンド

海外市場での売れ筋や注目カテゴリーについて、AliExpress担当者から直接話を聞ける機会を設けています。

4. ガジェットメディア同士のネットワーキング

編集者・ライター・メディア担当者同士が交流し、業界動向や制作ノウハウを共有できる場として開催します。

◼︎予定プログラム

17:00 ~ 17:10 開場

17:10 ~ 17:30 開会の挨拶・会社紹介

17:30 ~ 19:00 ガジェット体験会

19:00 ~ 21:00 交流会

◼︎このような方におすすめ

- レビュー用デバイスの購入コストを抑えつつ、質の高いコンテンツを制作したい方- 日本未上陸・未発表のガジェットをいち早く体験し、先行性のある発信をしたい方- AliExpressの担当者から、グローバルの売れ筋トレンドを直接インプットしたい方- スペック表だけでは分からない、実際の質感や操作感を確かめたい方- ガジェットメディア間のネットワークを広げたい方

◼︎開催概要

開催日時 2026年2月26日（木） 17:00 - 20:00

会場 六本木ヒルズ森タワー30F AnyMindイベントスペース

参加費 無料

参加特典 当日レビュー投稿者への限定インセンティブあり

持ち物 名刺（2枚）

※ご入力いただいた個人情報は、AnyMind Groupおよびグループ各社のプライバシーポリシーに基づき、適切に管理・利用いたします。 また、セミナー運営の都合上、必要に応じて本イベントの登壇企業（アリババ社）と共有させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

個人情報の取り扱いに関する詳細は、以下の各社のプライバシーポリシーをご確認ください。



- AnyMind Group：https://anymindgroup.com/ja/privacy-policy/

- Alibaba社： https://best.aliexpress.com/

本イベントには定員がございます。競合他社様やメディア・発信者様ではない場合はお断りさせていただく場合もございます。

◼︎イベント運営会社：株式会社フォーエム

本件に関して不明な点等がございましたら、下記までご連絡ください。

担当：遠山

メールアドレス：jp-pg-media-info@anymindgroup.com

お申し込みはこちら:

https://share.hsforms.com/1fcF0XpFlTDSR3BIb6gQR9Q407a2

■AnyMind Groupについて



AnyMind Groupは、2016年にシンガポールで創業し、アジア市場を中心に15ヵ国・地域に拠点を構えるテクノロジーカンパニーです。EC・マーケティング・生産管理・物流などの領域で、11個のプラットフォームやソリューションを展開。プラットフォームとオペレーション支援を組み合わせた「BPaaS」（Business Process as a Service）モデルで提供することで、DX推進と業務の効率化・省人化を実現し、クライアントの事業成長に貢献します。東証グロース上場（証券コード：5027）。

会社名 ：AnyMind Group株式会社

設立 ：2016年4月

URL ：https://anymindgroup.com/ja/

所在地 ：東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー31F

代表者 ：代表取締役CEO 十河 宏輔

拠点 ：日本（東京・佐賀）、シンガポール、タイ（バンコク：2拠点）、ベトナム（ホーチミン・ハノイ）、インド（ムンバイ・デリー・バンガロール）、インドネシア（ジャカルタ・バンテン）、フィリピン、台湾、香港、マレーシア（クアラルンプール・プタリンジャヤ）、カンボジア、アラブ首長国連邦、上海、深セン、杭州、韓国、サウジアラビア



■株式会社フォーエムについて



会社名 ：株式会社フォーエム

所在地 ：東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー31F

代表者 ：代表取締役 綿本 和真

事業内容 ：メディアプロダクト事業／メディアパートナー事業／テクノロジー支援事業

URL ：https://corp.fourm.jp/