Insta360と巡る日本 － 東北編レポート

Insta360 Japan株式会社

2025年末に、Insta360はシリーズ企画「#Insta360と巡る日本」をスタートしました。

日本列島を南から北へと縦断しながら、各地の“体験価値”を記録していく本企画。

第1弾の沖縄、第2弾の九州に続き、第3弾の舞台は「東北」です。沖縄の青い海から東北の銀世界。Insta360は日本各地の感動を、余すところなく記録します。

雄大な自然と奥深い伝統が息づく山形県を舞台に、11名の人気クリエイターと共に新たな感動を記録しました。

今回の東北編に参加したクリエイターは以下の9名です(Instagram／順不同）。

japan_walker_(https://www.instagram.com/japan_walker_/reels/#)／tatsuya_film(https://www.instagram.com/tatsuya_film/reels/#)／travel.student0129(https://www.instagram.com/travel.student0129/#)／yuhnosuke.sugaya(https://www.instagram.com/yuhnosuke.sugaya/#)／junta.arai1319(https://www.instagram.com/junta.arai1319/#)／kiona_produce(https://www.instagram.com/kiona_produce/#)／natsukagraph(https://www.instagram.com/natsukagraph/#)／natsukioro(https://www.instagram.com/natsukioro/#)／souichirou___(https://www.instagram.com/souichirou___/#)

それでは東北編をレポートしていきます。

雪国・山形を舞台に、Insta360カメラで壮大で美しい冬の風景を撮影

雪国・山形を舞台にフラッグシップモデルのInsta360 X5(https://store.insta360.com/jp/product/x5?c=3885&from=nav_product)とInsta360 Ace Pro 2(https://store.insta360.com/jp/product/ace-pro-2?_ga=2.20107697.847372843.1770106927-278391041.1750129924&_gac=1.91141480.1770013085.Cj0KCQiAkPzLBhD4ARIsAGfah8ikrvYxTXvUCrZlIUJ5Y9D2pJVTIm-kGGiw5OxXCTkvr6CWi9sudnYaAn8kEALw_wcB&_gl=1*ylmewp*_gcl_aw*R0NMLjE3NzAwMTMwODguQ2owS0NRaUFrUHpMQmhENEFSSXNBR2ZhaDhpa3J2WXhUWHZVQ3JabElVSjVZOUQycEpWVEltLWtHR2l3NU94WENUa3ZyNkNXaTlzdWRuWWFBbjhrRUFMd193Y0I.*_gcl_au*MTAzNDkxMDQxOC4xNzY1ODY3MjMwLjY2NDk1OTI5Ny4xNzY3Njg0Mjg2LjE3Njc2ODQyODU.*_ga*Mjc4MzkxMDQxLjE3NTAxMjk5MjQ.*_ga_7TV2BE92TS*czE3NzAxMDY5MjckbzUzOSRnMSR0MTc3MDEwNjkzOCRqNDkkbDAkaDA.&c=6370&i_campaign=ace-pro-2-videography-bundles&i_medium=product_page_banner&i_source=website)を大いに活用し、画面越しに冷気が伝わるほどのリアリティで、その場にいるかのような体験を記録しました。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=iUUZuYoTGMA ]

サマリー映像制作：

akifromjapan(https://www.instagram.com/akifromjapan/?hl=ja)/hikaru___r(https://www.instagram.com/hikaru___r/?hl=ja)

DAY1 最上川舟下りから白糸滝ドライブインへ

初日は、最上川での舟下りからスタート。名物「こたつ舟」で暖を取りながら、船頭の舟唄に耳を傾け、約1時間をかけて雪化粧した峡谷を下りました。

限られたスペースの船内でも、Insta360 X5なら撮影の死角ありません。



自身と仲間、そして船内の様子を一つのフレームに収め、全てを捉えます。

また、極寒の環境でも撮影の情熱は冷めません。白糸の滝ドライブインから見上げる冬の絶景を、Antigravity A1(https://www.antigravity.tech/jp/drone/antigravity-a1)が捉えます。



零下十数度の厳寒にも耐えながら、A1がクリエイターたちの心強いサポートに。Visionゴーグルにより頭を動かすだけで広い景色を、臨場感あるリアルタイム映像で見渡せます。

さらに、グリップモーションコントローラーによる操作で、指した方向へスムーズに飛行し、探索する楽しさをより直感的に味わえます。

共有ディスプレイを通じて、周囲の仲間も一緒に映像を楽しめるのが大きなポイント。



A1の飛行体験は「操作者」ひとりのものではなく、その臨場感とワクワクを全員で分かち合える時間です。

DAY2 蔵王で樹氷原へ

2日目は、蔵王が誇る「樹氷」を求めてクリエイター仲間と共にゲレンデへ。



蔵王温泉スキー場PRアンバサダーのhalubekumagai(https://www.instagram.com/halubekumagai/?hl=ja)さんのガイドにより、yuhnosuke.sugaya(https://www.instagram.com/yuhnosuke.sugaya/?hl=ja)さんとjunta.arai1319(https://www.instagram.com/junta.arai1319/?hl=ja)さん、そしてakifromjapan(https://www.instagram.com/akifromjapan/?hl=ja)さんはスノーモンスター（樹氷）の間を果敢に滑走。

Insta360 X5に「見えない自撮り棒(https://store.insta360.com/JP/product/selfie_stick?c=2141&freelist=gmc&gad_source=1&gad_campaignid=23160281266&gbraid=0AAAAADQNzipi2nkzamP3Gcn-pSLyTjSds&gclid=CjwKCAiA1obMBhAbEiwAsUBbIucyKSUjMX9NtnxGqvwmkj1ssU3O_MICBOIl2V1pjJrcT_aTD-bOyRoClf4QAvD_BwE)」を装着し、ダイナミックに三人称視点でとらえました。視点を変えて、スノーモンスター（樹氷）が立ち並ぶ幻想的なステージではKiona_produce(https://www.instagram.com/reel/DUIXMYKkVsl/)さんによる恒例のダンス撮影を敢行！

X5はキレのある動きと周囲の圧倒的な存在感を、その場の空気感ごと保存できます。

DAY3 山寺・宝珠山 立石寺参拝

旅の締めくくりは、歴史と絶景が融合する山寺・宝珠山 立石寺へ。

japan _walkerさん(https://www.instagram.com/reel/DUGAIrUEUSI/)はAce Pro 2(https://www.insta360.com/jp/product/insta360-ace-pro2)を通して、1000年の静寂をレンズ越しに鮮やかに描き出しました。1/1.3インチセンサーとデュアルAIチップが、曇天の低照度下でもノイズを抑え、木造建築の細部までリアルに再現。

そしてライカカラーで深みのあるシネマティックな質感を演出します。



「Insta360と巡る日本 東北編」完。次なる舞台は北の大地・北海道です。