バローのPB（プライベートブランド）商品に新しく仲間入り！valor select「肉焼売」！

株式会社バローホールディングス

株式会社バローは（所在地:岐阜県多治見市、代表取締役:森克幸）は国産肉と玉ねぎの旨みが広がる新商品valor select「肉焼売」を2026年2月上旬よりスーパーマーケットバロー冷凍食品売場にて発売いたします。

■商品概要

・商品名:肉焼売

・内容量:標準16粒入り（480g）

・発売日:2月上旬

・販売場所:スーパーマーケットバロー冷凍食品売場にて

■商品特長

・国産の豚肉、鶏肉、玉ねぎ、おろししょうがを使用し、主要原料は国産にこだわりました。

・1粒平均30gと食べ応えのあるサイズで夕食のメインのおかずにもおすすめ。

・電子レンジで簡単においしくジューシーに仕上がります。

・食事の1品、弁当のおかず、晩酌のお供などにどうぞ！

スーパーマーケットバローは、東海、甲信越、北陸、近畿、関東に240以上の店舗を展開する

食品専門のスーパーマーケットです。

「食べて美味しい価値ある食材をバローから食卓へ」をモットーに、新鮮で美味しい青果、精肉、鮮魚、惣菜をお届けします。

バローのプライベートブランド「valor select」は、毎日の暮らしに欠かせない品を良品廉価で提供し、お客様の生活を応援します。

「valor plus」は、特に高品質な素材とこだわりの製法で作られた商品を揃えており、日常の中で少し贅沢な気分を味わえる商品を提供しています。

「こんな店が欲しかった」と思っていただける店舗づくりを目指し、日々努力しています。

皆様のご来店を心よりお待ちしております。