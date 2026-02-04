淡路島西海岸の絶景を望む「青海波-SEIKAIHA-」内の劇場「波乗亭」では、世界中で愛される珠玉のミュージカルナンバー13曲を集めたスペシャル公演『ミュージカルミュージカル!!vol.7』を4月5日（日）に上演いたします。URL: https://awaji-seikaiha.com/naminoritei/lineup/musicalmusical07/

今回お届けするのは、思わずご家族で口ずさみたくなるような名作ミュージカルの数々。歌と愛情で 家族の絆を取り戻す実話を基にした不朽の名作ミュージカル「サウンド・オブ・ミュージック」でお馴染みの「ドレミの歌」をはじめ、「マイ・フェア・レディ」より主人公イライザの舞い上がる気持ちが描写された「踊りあかそう」、「シンデレラ」より代表曲「ビビディ・バビディ・ブー」など、誰もが知る珠玉のミュージカルナンバー全13曲を、力強く華麗な生パフォーマンスと共に贅沢に歌い上げる60分をお届けいたします。播磨灘の絶景を臨む劇場「波乗亭」で、歌って、踊って、心が弾むひとときを。名曲とともに笑顔が 広がるミュージカル体験をお楽しみください。

■『ミュージカルミュージカル‼vol.7』 概要

期間：4月5日（日）公演時間：14：00開演（13：30より開場）楽曲：「マイ・フェア・レディ」より「踊りあかそう」、「シンデレラ」より代表曲「ビビディ・バビディ・ブー」など計13曲出演：地方創生エンターテイナー会場：「青海波 ‐SEIKAIHA‐」内、劇場「波乗亭」（兵庫県淡路市野島大川70）料金：一般／2,500円、小中高生／1,000円 ※小学生以下入場無料チケット：Teket（https://teket.jp/6095/64203）アクセス：車／淡路ICより5分 高速バス／淡路IC下車後、無料シャトルバス運行問合わせ：波乗亭（株式会社パソナグループ運営）TEL 0799-70-9020

