【新機能】サムネイル制作の属人化・工数問題に終止符。2ndBuzzが、誰でも″伸びるサムネイル″をAIで即生成できる新機能をリリース

株式会社KASHIKA

株式会社KASHIKA（本社：東京都大田区、代表取締役：小澤健太）は、YouTube・TikTok分析ツール「2ndBuzz」において、新たにAIによるサムネイル自動生成機能を追加しました。

本機能は、2ndBuzzに蓄積された動画パフォーマンスデータの知見を活かし、視聴者のクリック率向上に直結するサムネイル画像を、誰でも簡単に生成できる機能です。参照画像の読み込み・スタイル選択・テキスト挿入など柔軟なカスタマイズに対応し、1回の操作で最大4パターンのサムネイル候補を同時生成できます。

公式サイト：https://kashika-20mile.com/

■ 開発の背景：サムネイル制作の現場が抱える3つの課題

YouTubeやTikTokにおいて、サムネイルは動画の「顔」であり、視聴回数を左右する最重要要素のひとつです。しかし、多くのクリエイターや運用担当者は、サムネイル制作において以下のような課題を抱えています。

- 課題1：「伸びるサムネイル」の正解がわからない- - どんなデザイン・配色・文字配置がクリック率に影響するのか。感覚に頼った制作から脱却できず、ABテストを繰り返す時間も限られている。- 課題2：制作コスト・工数の増大- - 動画を毎日投稿するチャンネルでは、サムネイル1枚ごとにデザインツールを開き、構図を考え、画像を加工する作業が大きな負担になっている。外注すればコストがかさむ。- 課題3：デザインスキルの属人化- - サムネイルのクオリティが特定のデザイナーやディレクターに依存し、担当者が不在になると制作が停滞する。チーム全体で一定品質を保つことが難しい。

2ndBuzzの「AIサムネイル生成」は、これらの課題を解決するために開発されました。

■ 新機能「AIサムネイル生成」の概要

本機能は、汎用的な画像生成AIとは異なり、YouTube・TikTokのサムネイルに特化した生成AIです。参照画像やテキスト情報をもとに、動画コンテンツに最適化されたサムネイルを瞬時に生成します。

参考画像やURL、任意の希望スタイルやプロンプトを記載することで、上記のような動画サムネイルが出力されます。

■ AIサムネイル生成が選ばれる3つの理由

POINT 01｜スタイルを選ぶだけで、プロ品質のサムネイルを即生成

あらかじめ用意された豊富なスタイルテンプレートから、チャンネルのジャンルや動画のトーンに合ったデザインを選択するだけ。プロンプトの入力すら不要で、デザイン経験がなくても高品質なサムネイルを生成できます。

- カテゴリ別に整理されたスタイルから直感的に選択- 各スタイルにはプレビュー画像付きで、仕上がりイメージを事前に確認可能- スタイルは管理者が追加・編集でき、チーム独自のテンプレートも運用可能POINT 02｜参照画像 × テキスト × プロンプトの柔軟な組み合わせ

「この画像の雰囲気で」「このテキストを入れて」「こういうイメージで」--あらゆる指示の組み合わせに対応します。参照画像のアップロード（最大5枚）、テキストオーバーレイ、自由記述のプロンプトを自在に組み合わせることで、意図したサムネイルに素早くたどり着けます。

- URL貼り付け・ドラッグ&ドロップ・ファイル選択の3通りで画像を入力- 16:9 / 1:1 / 4:3 / 9:16 のアスペクト比に対応し、プラットフォームごとに最適なサイズで出力POINT 03｜生成→編集→再生成をワンストップで完結

生成したサムネイルが「惜しい」場合、その画像をベースに追加の指示を出して再生成できます。ゼロからやり直す必要はありません。生成履歴はツリー構造で管理され、過去のバリエーションにいつでも戻れます。

■ チーム運用を支える「利用量管理」

- 生成画像を起点にした編集・再生成で、理想のサムネイルに素早く収束- 全生成履歴をツリー表示し、どの画像からどう派生したかを一目で把握- ワンクリックでダウンロード、すぐに動画投稿に使用可能

チーム単位で月間の生成上限を設定・管理できます。

利用状況は管理画面の右上にて、リアルタイムで確認でき、チームメンバー全員が残りの生成可能回数を把握した上で計画的に利用できます。

■ ご利用方法

本機能は、2ndBuzzにログイン後、サイドバーの「便利機能」からご利用いただけます。

■ 「2ndBuzz」とは

- 「2ndBuzz（セカンドバズ）(https://2nd-buzz.com/)」にログインし、左側のサイドバーより「便利機能」を選択- 「サムネイルの生成」を開く- 「参考画像」もしくはURLを指定（最大5枚）- 任意の「スタイル」を選択- 「サムネイルに入れるタイトル」「プロンプト」を指定（任意）- 「オプション」では使用媒体に合わせたアスペクト比の指定（16:9 / 1:1 / 4:3 / 9:16 ）等を行い、出力を行います

「2ndBuzz（セカンドバズ）(https://2nd-buzz.com/)」は、YouTube（ショート・長尺）およびTikTokを横断的に分析し、「再現性の高いバズ」を生み出すためのリサーチツールです。 「企画が思いつかない」「リサーチに時間がかかる」というクリエイターや企業の課題を、以下の機能で解決します。

バズメーター（トレンド検知）: 独自のアルゴリズムにより、「今、伸び始めている動画」をリアルタイムで検知。機会損失を防ぎ、流行の波に乗る企画を即座に見つけ出します。

台本自動生成: バズっている動画の構成要素（フック、展開、オチなど）を解析し、ワンクリックで自社動画用の台本として生成。ゼロからの企画構成にかかる工数を大幅に削減します。

横断的な競合リサーチ: 全100ジャンルに対応した全文検索やランキング機能により、プラットフォームを跨いだトレンドや競合の動向を可視化します。

株式会社KASHIKAについて

＜会社情報＞

会社名 ：株式会社KASHIKA（株式会社カシカ）

代表者 ：代表取締役 小澤 健太（おざわ けんた）

所在地 ：東京都大田区山王2-5-6 Sanno Bridge B1-00

事業内容：AI駆動型マーケティング・セールスツールの開発、SNSマーケティング支援

URL ：https://kashika-20mile.com/



＜本件に関するお問い合わせ＞

株式会社KASHIKA

Email: support@kashika-20mile.com