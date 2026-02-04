五輪の興奮を毎日お届け！TVer、MORE STARがナビゲートするミラノ・コルティナオリンピック(TM)オリジナル番組を配信

株式会社TVer

民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」は、2026年2月6日（金）に開会するミラノ・コルティナオリンピック(TM)の大会期間中、注目競技のハイライトを毎朝お届けする番組 「ミラノ・コルティナオリンピック『まいにち！キラッと！ハイライト』」 を配信します。

■アイドルグループ「MORE STAR」が「キラッとナビゲーター」を担当

ナビゲーターを務めるのは、アイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」発の9人組アイドルグループMORE STAR。2025年12月8日のデビュー発表以降、SNSで大きな話題を呼び、KAWAII LAB.主催イベント「KAWAII LAB. SESSION vol.17」デビューステージには約20,000人が集結、デビュー曲「もっと、キラッと」MVが公開から1か月を待たずに50万回再生を突破するなど、いま注目のアイドルグループです。本番組では「キラッとナビゲーター」として五輪の輝きやきらめきをナビゲートします。

■冬季競技のプロ・西岡孝洋氏が進行を担当

番組の進行を務めるのは、元フジテレビアナウンサーの西岡孝洋氏。2005年の世界選手権からフィギュアスケート男子シングルの実況を担当し、2010年のバンクーバー五輪では高橋大輔選手のメダル獲得という歴史的瞬間を伝えました。そんな“冬季競技のプロフェッショナル”が、日本代表の激闘を熱く伝えます。

■日本勢のメダルシーンを中心に、ハイライト＆名場面を毎朝お届け

深夜～早朝に生まれた歓喜の瞬間を、約10分の番組に凝縮。日本勢のメダルシーンを中心とした競技ハイライト＆名場面を手軽に振り返りながら、最終日までお楽しみください。

■「MORE STAR」がコーナーに初挑戦！他グループのサプライズ出演も？

MORE STARのメンバーは、日替わりで1名が出演。デビュー曲「もっと、キラッと」にちなみ、その日いちばん輝いた瞬間をピックアップする 「キラッと！ハイライト！」 など、さまざまなコーナーに挑戦します。

さらに、「KAWAII LAB.」で活躍する他グループのメンバーも一部日程で出演を予定。メンバー同士の化学反応で、オリンピックの熱狂を余すことなく伝えます。

■民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」について（ https://tver.jp/(https://tver.jp/) ）

民放各局が制作した安心・安全なテレビコンテンツを、いつでもどこでも完全無料でお楽しみいただける国内最大級の動画配信サービスです。パソコン、スマートフォン・タブレット、テレビアプリでの常時約800番組の見逃し配信のほか、スポーツ等のライブ配信、民放5系列のゴールデン・プライムタイムを中心とした番組のリアルタイム配信（地上波同時配信）※を実施しています。

※リアルタイム配信は、パソコン、スマートフォン・タブレットアプリでのみ実施しています。テレビアプリおよびChromecastを利用した視聴はできません（ニュース速報、緊急地震速報等、リアルタイム配信では一部テロップが表示されないものがあります）。