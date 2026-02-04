米「スーパーボウル」開催を見据え、「ポケトーク」を活用

ポケトーク株式会社

ポケトーク株式会社（本社：東京都中央区日本橋兜町7-1、取締役 代表執行役社長：松田 憲幸）は、米国カリフォルニア州のサンタクララ郡保安官事務所（Santa Clara County Sheriff’s Office）において、AI通訳「ポケトーク」シリーズの活用が開始されたことをお知らせいたします。

本導入は、2026年に米国カリフォルニア州サンタクララで開催予定の「スーパーボウル」をはじめとする大規模国際イベントの実施を見据え、世界各国から訪れる来訪者や、多言語話者の住民との円滑なコミュニケーションを実現し、公共安全の向上を図ることを目的としたものです。

サンタクララ郡には、スペイン語、ベトナム語、中国語、タガログ語、アラビア語など、多様な言語を話す住民が暮らしており、「スーパーボウル」や「FIFAワールドカップ」といった国際的イベントの開催により、地域の言語的多様性は今後さらに高まることが予想されます。

現場での1対1の会話に特化したAI通訳機「ポケトーク」および同アプリは、従来の通訳手配に伴う時間的・コスト的負担を軽減するだけでなく、迅速かつ正確な意思疎通を可能にします。また、エンタープライズレベルのセキュリティ管理および管理機能を備え、安全な運用を実現します。

なお、本導入にあたっては、機能面および技術面の複数回にわたる検証に加え、セキュリティやデータプライバシーに関する協議を経て、正式導入が決定されました。AI通訳機「ポケトーク」および同アプリの購入費用は保安官諮問委員会からの寄付によって賄われ、2025年11月には郡監督委員会（Board of Supervisors）の承認を受けています。

サンタクララ郡保安官のロバート・ジョンセン氏は、次のように述べています。

「大規模イベントにおいて、明確なコミュニケーションは公共の安全に不可欠です。ポケトークの高い翻訳・通訳技術は、どの言語を話す人に対しても、迅速かつ正確、そして敬意をもって多言語対応を行うことを可能にすると期待しています」

ポケトーク株式会社は、「言葉の壁をなくす」をミッションに掲げ、互いが母国語のまま対話でき、深く理解し合える世界の実現を目指して、「ポケトーク」シリーズの提供を世界各地で展開してきました。今後も、さまざまな公共機関や自治体と連携し、言語の壁を越えた安心・安全な社会の実現に貢献してまいります。

※「スーパーボウル」は、ナショナル・フットボール・リーグ(NFL)の登録商標です。本リリースは、NFLの公式発表ではなく、NFLとの提携関係を示すものではありません。

※「FIFAワールドカップ」は、国際サッカー連盟(FIFA)の登録商標です。本リリースは、FIFAの公式発表ではなく、FIFAとの提携関係を示すものではありません。

【 AI通訳機 「ポケトークS2」とは 】

「ポケトーク S2」は 2024 年 10 月に販売を開始した最新機種で、91言語を音声・テキストに翻訳し、1 言語をテキストのみに翻訳できます。従来機種より Wi-Fi がなくても通信可能な国と地域を拡大し、世界 170 以上の国と地域で、Wi-Fi のない所でもそのまま使えるモバイル通信機能を内蔵しています。また、バッテリーの持続可能時間も大幅に改善し、あらゆるシーンでお使いいただけるようアップデートいたしました。

「ポケトーク アナリティクス」との連携によりセキュリティ面もさらに強化され、グローバルにおけるセキュリティ基準に準拠することで、個人でのご利用はもちろん、企業や団体、自治体での導入において安心してお使いいただけます。

詳細 URL：https://pocketalk.jp/device

【 AI同時通訳 「ポケトーク - Sentio （センティオ）」とは 】

AI同時通訳「Sentio」は、相手の話す 41言語を 76 言語の音声とテキストでリアルタイムに通訳して理解でき、まるで専属の同時通訳者がいるように相手の話が分かるサービスです。

ウェブブラウザ上で使用でき、インターネット接続が可能なスマートフォンやパソコン、タブレット端末で使用できます。またオンライン会議だけでなく、対面でも使えることも大きな特長です。

詳細 URL：https://pocketalk.jp/forbusiness/livetranslation

【 AI同時通訳機 「ポケトークX（エックス）」とは 】

「ポケトーク X」は、多言語による対面での自然な会話を実現するために開発された据え置き型のAI同時通訳機です。

両面ディスプレイを搭載し、互いの言葉を瞬時に翻訳して表示することで、自然な対話がそのまま成立する体験を可能にします。さらに、高感度マイクによる精緻な音声認識や、人の存在を感知して自動で画面が起動するスマートセンサー、会話履歴をワンタッチで消去できるプライバシー設計など、公共空間でも直感的かつ安心して利用できるように設計されています。

＜販売開始時期＞

・ 2026年を予定

＜販売価格・プラン＞

・ 月額レンタルまたはサブスクリプションプラン：10,000円（+税）／月

・ 年額レンタルまたはサブスクリプションプラン：100,000円（+税）／年

・ 買い切りプラン：200,000円（+税）（※2年間・3年目以降は70,000円（+税）／年